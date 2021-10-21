Последний из выборных. Мэром киргизского Нарына стал 31-летний Сталбек-уулу, на 2 голоса опередивший г-на Чымылдакова

10:23 22.10.2021

Новый градоначальник получил голоса большинства депутатов, но обошел оппонента с минимальным преимуществом.



Депутаты Нарынского городского кенеша избрали нового мэра - им стал 31-летний Арслан Сталбек уулу, сообщает региональный корреспондент Sputnik.



На этот пост претендовали два кандидата - Сталбек уулу и Эмилбек Чымылдаков. Они представили свои программы.



На сессии присутствовал 31 депутат. Методом тайного голосования Сталбек уулу набрал 16 голосов, его оппонент - 14. Один депутат проголосовал против всех.



Новый мэр ранее работал в коммерческих банках, был главным инженером бетонного завода и заместителем директора строительной компании. Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Предыдущий мэр города Самарбек Болотбеков подал в отставку после того, как стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве во время парламентских выборов 2020 года.