В российской Рязани взорвался завод взрывчатки - 16 погибших

11:46 22.10.2021

Число погибших при взрыве в цехе под Рязанью увеличилось до 16



Анна Светлова



Число погибших при взрыве в цехе в Рязанской области увеличилось до 16, по предварительным данным, погибли пропавшие без вести. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.



"При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сказал он.







Ранее в МЧС сообщили, что в результате происшествия погибли семь человек, один госпитализирован и еще девять пропали без вести. В общей сложности в цехе находились 17 человек.



По данным министерства, в 8.22 в пятницу, 22 октября, поступила информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района, где при нарушении технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов завода "Эластик".



По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв.



Ранее появилось видео с места пожара в цехе в Рязанской области.



8 октября на установке газоразделения Амурского газоперерабатывающего завода произошел мощный взрыв. С территории завода были эвакуированы рабочие. Позднее на предприятии рассказали, что взрыв прогремел из-за разгерметизации оборудования.