Талибы подчинили себе Афганистан. Когда они начнут наступление в Среднюю Азию?

12:09 22.10.2021 "Мы продолжим двигаться вперед"



За те два месяца, что "Талибан" (террористическая организация запрещена в России) находится у власти в Афганистане, соседние среднеазиатские страны, похоже, так и не определились, способны ли они сдержать афганские террористические группировки без посторонней помощи. Не меньшей проблемой остается и афганский наркотрафик, который ничуть не сократился после смены власти в стране, а потоки бегущих от талибов беженцев угрожают гуманитарным кризисом всей Средней Азии. Решение этих проблем еще только предстоит найти, и, возможно, какие-то договоренности будут достигнуты на переговорах с представителями "Талибана" в Москве 20 октября. Пока понятно одно: политическая ситуация в регионе уже не будет прежней. "Лента.ру" разбиралась, какова вероятность того, что Афганистан станет плацдармом для проникновения террористов в Среднюю Азию, и сможет ли Россия этому помешать.



Враг моего врага



После падения предыдущего режима в Афганистане российские дипломаты не прекратили работать в стране, даже несмотря на то, что движение "Талибан" внесено в санкционный список ООН и запрещено в большинстве государств, в том числе в России. Посол Дмитрий Жирнов заявил, что поддерживает контакты с новой властью: "Мы общаемся плотно с первого дня их прихода в Кабул. Это было связано прежде всего с обеспечением безопасности... Они, по-моему, боятся за нашу безопасность больше, чем мы".



20 октября делегация "Талибана" должна прибыть в Москву на переговоры с представителями соседних стран под патронажем Министерства иностранных дел (МИД) России в так называемом "московском формате". Комментируя визит, официальный представитель талибов Забиулла Муджахид заявил "Ленте.ру" (в беседе с журналистом Мохаммадом Алифом Ансари), что нынешние афганские власти хотят развивать отношения с Россией и уважают ее региональные интересы. Связано это с тем, что Россия оказывает значительное экономическое и политическое влияние на соседние с Афганистаном страны, подчеркнул он.



Исламский Эмират Афганистан (самоназвание государства талибов - прим. "Ленты.ру") предпочитает иметь с Россией хорошие отношения, строящиеся на взаимном сотрудничестве в области экономики и политики, а также по направлению восстановления Афганистана. Между нами царит достойная атмосфера доверия, и мы продолжаем двигаться вперед

Забиулла Муджахид

представитель "Талибана"



Что интересно, первые контакты МИД России с талибами были установлены еще в 2015 году, вероятно, в связи с попытками добиться освобождения российского летчика Сергея Севастьянова, работавшего в Пакистане и случайно попавшего в плен к боевикам. Кроме того, российская сторона знала, что помимо США талибы в Афганистане воюют также с "Исламским государством" (ИГ, ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в России), причем гораздо эффективнее, чем официальные афганские власти, что создавало некоторые предпосылки для тактического сотрудничества.



Но вскоре диалог получил политическое измерение. В 2019 году в Москве под российским патронажем прошли мирные переговоры "Талибана" и официальных властей Афганистана. В рамках встречи российская сторона настаивала, что афганский конфликт не имеет военного решения, и призывала представителей США и стран НАТО присоединиться к диалогу.



Мирное разрешение конфликта не было достигнуто из-за неготовности режима бывшего президента Ашрафа Гани идти на компромиссы с вооруженной оппозицией. Так или иначе, тот дипломатический опыт позволил России лучше других адаптироваться к ситуации 2021 года, когда силы НАТО покинули Афганистан, а талибы одержали быструю военную победу над официальными властями.



На переднем крае

Представители "Талибана" убеждают соседей в готовности к мирному сосуществованию, утверждая, что даже с США они не хотели воевать. "Если мы посмотрим в недалекое прошлое, то увидим, что Соединенные Штаты еще год назад общались с нами хорошо на дипломатическом уровне. Существующие сейчас проблемы не возникли бы, если бы взаимопонимание заменило войну", - заявил Муджахид.



Страница войны теперь закрыта. Исламский Эмират хочет открыть страницу дипломатического и экономического сотрудничества. Мы пытаемся отстроить нашу страну

Забиулла Муджахид

представитель "Талибана"



Но государства Средней Азии не могут равнодушно смотреть на террористическую угрозу с юга. К концу войны в Афганистане скопилось слишком много оружия и людей, умеющих его использовать. Общая численность Вооруженных сил Афганистана до прихода талибов составляла около 300 тысяч человек. Численность боевиков "Талибана", по оценкам ООН, составляет от 58 до 100 тысяч, а по мнению ряда американских экспертов, доходит до 200 тысяч. Практически все они имеют многолетний военный опыт, причем часто это единственный доступный им профессиональный навык.



Еще одна проблема в том, что солдаты НАТО, покидая Афганистан, оставили в стране слишком большой арсенал не только стрелкового, но и более опасного оружия. "Старая" афганская армия имела на вооружении более 200 бортов военной авиации, включая американские штурмовые самолеты A-29 и новейшие боевые вертолеты Black Hawk. Причем достоверно известно, что талибам, самим или с помощью иностранных наемников, удалось поднять в небо часть этой техники - американские вертолеты под управлением террористов уже патрулируют небо над Кабулом и Кандагаром.



Также у боевиков оказались системы залпового огня "Град" (около 50 единиц), 122-миллиметровые гаубицы Д-30, средние танки Т-55 и Т-62. Недавняя террористическая группировка теперь по численности и качеству вооружения фактически превосходит многие армии постсоветской Средней Азии, включая Таджикистан. Власти последнего, кстати, открыто выступают против талибов, опасаясь исходящей от них угрозы.



Как писала "Лента.ру", у президента Таджикистана Эмомали Рахмона нет ни проектов, ни идеологии, которые могли бы конкурировать с идеями "Талибана", получившими популярность среди многочисленного таджикского населения Афганистана. Именно поэтому Рахмон потребовал создания "инклюзивного" правительства Афганистана - с участием всех национальных меньшинств, в том числе афганских таджиков. Однако талибы включили в состав кабмина лишь ближайших соратников. Кроме того, президент Таджикистана обвинил новых соседей в создании тяжелой гуманитарной ситуации в провинции Панджшер, где недавно был подавлен антиталибский мятеж.



Есть претензии к Таджикистану и у талибов. Сообщалось, что Душанбе поставлял оружие отрядам панджшерских боевиков, в связи с чем "Талибан" обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и пригрозил ответными действиями. "На каждое действие есть противодействие", - заявил вице-премьер Абдул Гани Барадар, после чего талибы перебросили к границе с Таджикистаном дополнительные силы, включая так называемый "батальон смертников" "Лашкар-и-Мансури".



В России незамедлительно выразили озабоченность складывающейся на границе ситуацией, так как Таджикистан является союзником России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Там находится 201-я военная база Вооруженных сил России, и в случае вооруженного конфликта российским войскам, скорее всего, придется вмешаться в ситуацию. Впрочем, пока "Талибан" не демонстрирует желания обострять конфликт. Не так давно представитель министерства информации Афганистана Рухулла Умар даже назвал Таджикистан "добрым соседом".



"Я не знаю, на каком основании некоторые фракции хотят создать напряженность между Афганистаном и Таджикистаном. Хочу подчеркнуть, что в Афганистане не появятся силы, которые будут представлять угрозу для других стран", - заверил Муджахид "Ленту.ру".



Талибы при этом подчеркивают, что усиление войсковой группировки на границе с Таджикистаном не связано с напряженностью двусторонних отношений, а направлено лишь на решение собственных проблем организации. Прежде всего речь идет о борьбе с зарубежным снабжением оппозиционных группировок и боевиков ИГ.



Однако заверения талибов никак не гарантируют спокойствия - хотя бы потому, что в ситуацию могут вмешаться и другие террористические организации.



Плацдарм для террористов?



Движение "Талибан" позиционирует себя как афганскую национальную организацию, которая стремится построить режим, аналогичный существующему в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах, но не экспортировать собственную идеологию за рубеж силой оружия. Более того, заявил Муджахид, движение само становится объектом атак террористов, поэтому ведет войну с группировкой ИГ.



"Мы серьезно боремся с таким явлением, как ИГИЛ. Мы активно преследуем сторонников этой группировки: не так давно обнаружили их укрытия в провинции Нангархар и захватили членов организации. В других провинциях данной группировки нет. Наши разведывательные и другие спецслужбы контролируют всю страну и следят за ней", - рассказал Муджахид. По его словам, сторонники ИГ могут действовать сейчас в Кабуле, но их численность незначительна. Он также подчеркнул, что ИГ серьезной угрозы для страны не представляет, так как "население его не поддерживает".



Но факты говорят об обратном: ситуация крайне опасная. В начале октября несколько мощных взрывов произошли в центральной части Афганистана. Затем террористы атаковали кабульскую мечеть Идгах и религиозную школу в провинции Хост. 8 октября произошел взрыв во время молитвы в шиитской мечети Сайед Абад в провинции Кундуз, погибли 43 человека. 15 октября боевики подорвали мечеть в Кандагаре, погибли почти 50 человек. Ответственность за большинство терактов взяло на себя "Исламское государство".



По данным ООН, общая численность боевиков-иностранцев в Афганистане составляет от 8 до 10 тысяч человек. При этом многие из них действуют на территориях, контролируемых талибами.



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террористических организаций

действуют на территории Афганистана помимо "Талибана" и ИГ



В частности, есть много сообщений о сотрудничестве "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) с некоторыми лидерами "Талибана", включая нынешнего министра внутренних дел Афганистана в правительстве талибов Сираджуддина Хаккани. Ряд известных членов группировки, находившихся в международном розыске, погибли, сражаясь на стороне талибов в 2020-2021 годах - например, Мохаммад Ханиф, Давлат Таджики и Ар-Рауф.



Многие боевики "Аль-Каиды" при этом выступали инструкторами в отрядах боевиков - в частности, готовили спецподразделение "Бадри 313", которое охраняло кабульский аэропорт во время эвакуации последних американских частей.



Кроме того, на территориях, контролируемых талибами, действуют террористические группировки из Китая (уйгурское "Исламское движение Восточного Туркестана"), Таджикистана ("Джамаат Ансаруллах"), Узбекистана ("Исламское движение Узбекистана" и "Катиба имам аль-Бухари") (все организации запрещены в России). Как и члены "Аль-Каиды", боевики этих организаций участвовали в подготовке талибов и воевали на их стороне.



В благодарность от "Талибана" они получили не только убежище и оружие, но и, по некоторым сообщениям, даже посты в официальных структурах движения. Так, сообщалось, что таджик Махди Арсалон (Мухаммад Шарифов) с группой боевиков "Джамаат Ансаруллах" получил в управление пять граничащих с Таджикистаном районов. В октябре он выпустил заявление, что его группировка готова к вторжению в соседнюю страну.



Забиулла Муджахид в беседе "Лентой.ру" опроверг сотрудничество с террористическими группировками, назначение Шарифова и интерес к внешней экспансии, обвинив во всем иные группировки: "Некоторые из перечисленных организаций действуют от имени ИГИЛ. Но Исламский Эмират Афганистан не позволит ни группировкам, ни отдельным лицам использовать афганскую территорию против любой другой страны. Мы серьезно относимся к этому - любая активность в данном направлении будет пресекаться".



Мы не хотим вмешиваться в чужие дела. Вмешательство в дела других государств не в интересах Афганистана

Забиулла Муджахид

представитель "Талибана"



Муджахид при этом не сообщил о каких-либо конкретных шагах в борьбе с деятельностью перечисленных организаций и не ответил на прямой вопрос корреспондента "Ленты.ру", возможен ли официальный запрет "Аль-Каиды" или "Джамаат Ансаруллах" на территории Афганистана. Это может отражать неопределенность текущей политики "Талибана" по отношению к боевикам-иностранцам, ранее воевавшим на стороне движения.



Интересно, что еще в октябре 2020-го произошла утечка директивы талибов о взаимодействии с иностранными боевиками, свободу которых в передвижении собирались сильно ограничить. "Иностранным боевикам запрещено похищать людей, заниматься вымогательством, совершать несанкционированные поездки, заниматься вербовкой, взаимодействовать с вражескими сторонами и вывешивать какой-либо флаг, кроме флага "Талибана". Они должны жить в районах, определенных "Талибаном", и принести присягу Исламскому Эмирату", - говорится в документе.



Исходя из описанных запретов, напрашивается вывод, что раньше террористы "Аль-Каиды" и других группировок занимались на подконтрольных "Талибану" территориях рэкетом, вербовкой молодежи и даже открыто использовали собственную символику. Несмотря на запреты, судя по всему, наказание боевики-иностранцы так и не понесут: к моменту вывода американских войск из Афганистана многие из них получили полную свободу.



Например, в августе 2021 года в Нангархаре в колонне талибов был замечен крупный функционер "Аль-Каиды" Амин уль-Хак, ранее возглавлявший личную охрану "террориста номер один" Усамы бен Ладена. Учитывая, что именно боевики-иностранцы составляли в годы войны основной резерв военных и технических специалистов "Талибана", в новых условиях именно они могут оказаться за рулем трофейной военной техники и использовать ее против своих противников за рубежом.



***



Сейчас "Талибан" находится на перепутье. Он может либо пойти по пути ИГИЛ в Сирии, что неминуемо приведет к конфликту с соседними странами, либо начать строительство религиозно-ориентированного государства по образцу Саудовской Аравии. В этом случае ему придется разорвать связи со старыми партнерами-террористами и постараться наладить мирные отношения с соседями.



Пока этого не случилось, дальнейшее пребывание иностранных боевиков на территории Афганистана создает риск выхода ситуации из-под контроля. Террористы из "Аль-Каиды" или "Джамаат Ансаруллах" отдельными стычками могут провоцировать конфликты на границе, чтобы не дать талибам договориться с соседями и остаться их единственными союзниками. Все для того, чтобы вольготно пользоваться всеми возможностями суверенной территории для подготовки терактов в других странах.



Безусловно, силы России и ОДКБ смогут справиться с провокациями на границе. Большой сирийский опыт и техническое превосходство российских войск позволят ликвидировать любую группировку противника. Однако подобное развитие событий поставит под вопрос возможность налаживания отношений с новой афганской властью, а главное - выстраивание мира, пусть даже самого худого.



Никита Мендкович Источник - Lenta.ru

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