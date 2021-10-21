Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Решением кабмина

12:51 22.10.2021

22 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.



"Одним из первых решений нового кабмина стало открытие границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в наших вузах, - самого прочного моста дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами", - сказал чиновник.



Одним из первых решений нового Кабинета Министров стало открытие границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в наших ВУЗах - самого прочного моста дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами. #freekg



- Edil Baisalov (@baisalov) October 21, 2021

Напомним, Кыргызстан в мае 2021 года после приграничного конфликта в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном, в том числе въезд в страну запретили и таджикским студентам, обучающимся в вузах КР.