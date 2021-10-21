Вашингтон пытается настроить россиян против китайцев, - В.Скосырев

12:53 22.10.2021

В Госдепе считают тесные связи Москвы и Пекина угрозой для США

Владимир Скосырев

21.10.2021



Николас Бернс, назначенец Белого дома на должность посла в Китае, выступил в Сенате в ходе процедуры его утверждения. Речь этого кадрового дипломата была жесткой. США, по его словам, должны требовать, чтобы Пекин прекратил "геноцид" в Синьцзяне, активнее поддерживать Тайвань и такие страны, как Австралия и Литва, которые КНР запугивает. Китай обладает огромной мощью, но у него нет настоящих союзников, а агрессивное поведение оттолкнуло партнеров. Судя по комментариям в СМИ США и Гонконга, Вашингтон собирается усилить давление на Пекин. Но американский большой бизнес не хочет уходить с китайского рынка и желает договоренности.

65-летний ветеран Госдепартамента, обращаясь не только к членам Комитета Сената по международным делам, но и к широкой общественности, призвал использовать для нажима на Китай его слабости – стареющее население и чрезмерную напористость во внешней политике. "Мы сильная страна. Мы можем противостоять Китаю. Но наши партнеры и союзники должны в этом помочь, чтобы у нас был рычаг давления", – сказал Бернс. В предложенной им линии видное место отведено Тайваню. США не могут доверять Китаю, так как он нарушил обязательства по договоренности "одна страна – две системы" для Гонконга. "Нужно сделать Тайвань твердым орешком, усилить его асимметричную оборону", – считает Бернс. В то же время он высказался за сохранение поставок вооружений острову по договоренности 1970-х годов о том, что США признают Тайвань частью Китая. Не обошел Бернс стороной и российский вопрос. Растущая координация между Пекином и Москвой вызывает беспокойство. России, у которой маленькое население на востоке, следует быть осторожной, посоветовал назначенец, тем более что в дальнейшем КНР займет доминирующее место в российской экономике.



Как ожидают, Бернс легко получит "добро" у законодателей. Но, как утверждает Financial Times, по Китаю взгляды политической и бизнес-элиты все больше расходятся. В Вашингтоне и демократы, и республиканцы встревожены достижениями китайцев в области искусственного интеллекта и сверхзвуковых ракет. Поэтому был найден противовес в лице Австралии, которой помогут строить подлодки с атомным двигателем, а пошлины на китайские товары, введенные еще при экс-президенте Дональде Трампе, были сохранены. Но корпорации не хотят уходить с китайского рынка. Поэтому финансовое "переплетение" двух стран углубляется, утверждает газета. Подтверждением может служить заключение трех гигантских сделок по поставке американским экспортером Venture Global LNG в Китай сжиженного природного газа. Сделка предусматривает, что китайский нефтяной гигант Sinopec будет получать из США по 4 млн т газа в год в течение 20 лет.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "В Китае ученые провели недавно несколько конференций по теме глобализации. Она продолжится, хотя, может быть, и замедлится. Это можно сравнить с верой китайских коммунистов в исторический материализм. В движении к коммунизму в мире были провалы, поражения, но все равно он воплощает будущее человечества".



Как полагает эксперт, китайский бизнес будет поставлять свои товары американцам, американцы – китайцам. Но это торговля сырьем, ширпотребом, техникой не очень передовой. А вот глобализации XXI века у Китая и США уже не будет. В таких областях, как искусственный интеллект, цифровые технологии, передовые технологии связи взаимодействие не наладится, говорит Ломанов. Напротив, когда примерно к 2030 году Китай создаст свои конкурентоспособные мощности, то начнется суровая конкуренция за рынки третьих стран.



Касаясь высказываний Бернса о России, Ломанов отметил: "Нового Генри Киссинджера не будет. То есть не будет приезда в Москву американского деятеля, калибра бывшего госсекретаря, который предложит России какие-то блага за охлаждение отношений с Китаем. На самом деле американские аналитики предлагают усилить информационную войну, направленную на разжигание страхов российской элиты перед Китаем. Тут преобладают два тезиса: Китай подчиняет своему влиянию Центральную Азию и проникает в Арктику".