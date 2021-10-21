 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.10.2021
16:20  Зачем КазВластям отчитываться о прошлом, когда впереди будущее? - Д.Ашимбаев
16:07  Казахстан пытается одеть и обуть Кыргызскую армию
16:02  Узбекистан останавливает экспорт газа. Себе дороже
12:55  Блинкена терзают вуду. США ищут спасения от наплыва беженцев, - Ю.Паниев
12:53  Вашингтон пытается настроить россиян против китайцев, - В.Скосырев
12:51  Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Решением кабмина
12:11  Конвой в Баграм. Гуманитарной акции в Афганистане – 20 лет

12:09  Талибы подчинили себе Афганистан. Когда они начнут наступление в Среднюю Азию? - Н.Мендкович
11:46  В российской Рязани взорвался завод взрывчатки - 16 погибших
10:44  Рабы Большой перезагрузки. Кому нужны дешевые гастеры? - В.Малышев
10:39  Кабул и центр Афгана сидят без света. Партизаны взорвали ЛЭП
10:23  Последний из выборных. Мэром киргизского Нарына стал 31-летний Сталбек-уулу, на 2 голоса опередивший г-на Чымылдакова
10:07  Делом Бишкекского девелопера Тимура Файзиева (группа Elite House) занялся ГКНБ
09:10  Задержан начальник центровского Октябрьского РОВД Бишкека полковник Аалиев
09:02  Американский "оскароносец" Алек Болдуин застрелил женщину-оператора и ранил режиссера на съемках фильма
08:58  КазАрмия реформирует военную службу резервистов
08:51  Долбим в мозг. КазМинистр Балаева отчиталась об успехах в "руханизации" казнарода
08:50  Путин раздал Валдая (тезисы речи про мертвый капитализм и пользу консерватизма)
00:54  Турция, устремленная к выборам: кто бросит вызов хозяину Ак-Сарая? - А.Арешев
00:39  Урок Пекина для "тигров и мух" Москвы: чиновники-коррупционеры получают пожизненные сроки
00:33  Афганистан в Московском формате. У Вашингтона нет плана мира в Афганистане, - Н.Бобкин
00:19  Расизм вместо борьбы за равенство в США, - М.Магид
00:10  В Арале и Сырдарье снова не хватает воды. Нету приточности...
00:00  Первый(ая) трансгендер США Левин дослужилось до адмирала (фото)
Четверг, 21.10.2021
21:29  Ничего святого. Режиссера "Ералаша" Белостоцкого повязали за педофилию
19:51  Назарбаев назвал причиной ухода с поста президента операцию на позвоночнике
18:47  Кыргызы и таджики не могут договориться о пограничных мостах и каналах в Баткене
18:41  Жаловаться на китайскую вакцину опасно... Арестуют
18:37  Министр транспорта США открытый гомосек Бутиджич ушел в декрет... по рождению ребенка
18:06  Инфляция-2021: Казахстанский кабмин дает президенту новый повод для отставки
16:39  Кырпрез Жапаров обещает "удивить мир" грядущими выборами
13:55  Врага талибов с позором депортировали из России. Игра в поддавки, - "МК"
13:47  Бессмысленность переговоров с талибами, - Н.А.Шойаб
13:38  В России будут принудительно и поголовно "чипировать" мигрантов
13:25  Южная Корея запускает с космодрома "Наро" свою ракету "Нури" для полетов космонавтов
13:21  Киргизы на Иссык-Куле будут строить "экологически чистый город Асман". Жапар-хан аферит по крупному
13:20  Мутация рисков: может ли подвид "Дельты" из Англии стать доминирующим
13:09  Когда придет день "смерти" доллара - кто тайно готовится к Бреттон-Вудсу 2.0?
13:08  Китай отвоевал рынок электромобилей у Европы
13:03  Посол Таджикистана вручил орден "Спитамен" матери казахстанского героя-пограничника
12:47  Доня Трамп собирается еще раз зайти в Амер-президенты
12:29  К итогам московско-талибских переговоров. Кто кого "нагрел"?
12:10  Экологи нашли в Туркменистане крупнейшие в мире постоянные утечки метана
12:05  Колоссальные средства продолжают выводиться из России за рубеж, - Владимир Малышев
11:44  Диктатура пандемии, - Валентин Катасонов
11:40  Что происходит между Белоруссией и Евросоюзом, - И.Новицкий
10:51  В Турции за шпионаж в пользу РФ и подготовку убийств чеченских боевиков арестован... гражданин Узбекистана
10:48  Барбадос избрал своего первого президента - Сандру Мейсон и официально откалывается от ВеликоБритании
10:07  Без киргизского тяжело, без русского - тоже. В чем заключается языковая проблема Кыргызстана, - Н.Рыскулова
09:59  Собирал в пипетку. С взяткой на кармане задержан глава здравоохранения Северо-Казахстанской области Сактаганов
09:31  Жапар-кратия. Мэров в Киргизии отныне назначает президент
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вашингтон пытается настроить россиян против китайцев, - В.Скосырев
12:53 22.10.2021

В Госдепе считают тесные связи Москвы и Пекина угрозой для США
Владимир Скосырев
21.10.2021

Николас Бернс, назначенец Белого дома на должность посла в Китае, выступил в Сенате в ходе процедуры его утверждения. Речь этого кадрового дипломата была жесткой. США, по его словам, должны требовать, чтобы Пекин прекратил "геноцид" в Синьцзяне, активнее поддерживать Тайвань и такие страны, как Австралия и Литва, которые КНР запугивает. Китай обладает огромной мощью, но у него нет настоящих союзников, а агрессивное поведение оттолкнуло партнеров. Судя по комментариям в СМИ США и Гонконга, Вашингтон собирается усилить давление на Пекин. Но американский большой бизнес не хочет уходить с китайского рынка и желает договоренности.
65-летний ветеран Госдепартамента, обращаясь не только к членам Комитета Сената по международным делам, но и к широкой общественности, призвал использовать для нажима на Китай его слабости – стареющее население и чрезмерную напористость во внешней политике. "Мы сильная страна. Мы можем противостоять Китаю. Но наши партнеры и союзники должны в этом помочь, чтобы у нас был рычаг давления", – сказал Бернс. В предложенной им линии видное место отведено Тайваню. США не могут доверять Китаю, так как он нарушил обязательства по договоренности "одна страна – две системы" для Гонконга. "Нужно сделать Тайвань твердым орешком, усилить его асимметричную оборону", – считает Бернс. В то же время он высказался за сохранение поставок вооружений острову по договоренности 1970-х годов о том, что США признают Тайвань частью Китая. Не обошел Бернс стороной и российский вопрос. Растущая координация между Пекином и Москвой вызывает беспокойство. России, у которой маленькое население на востоке, следует быть осторожной, посоветовал назначенец, тем более что в дальнейшем КНР займет доминирующее место в российской экономике.

Как ожидают, Бернс легко получит "добро" у законодателей. Но, как утверждает Financial Times, по Китаю взгляды политической и бизнес-элиты все больше расходятся. В Вашингтоне и демократы, и республиканцы встревожены достижениями китайцев в области искусственного интеллекта и сверхзвуковых ракет. Поэтому был найден противовес в лице Австралии, которой помогут строить подлодки с атомным двигателем, а пошлины на китайские товары, введенные еще при экс-президенте Дональде Трампе, были сохранены. Но корпорации не хотят уходить с китайского рынка. Поэтому финансовое "переплетение" двух стран углубляется, утверждает газета. Подтверждением может служить заключение трех гигантских сделок по поставке американским экспортером Venture Global LNG в Китай сжиженного природного газа. Сделка предусматривает, что китайский нефтяной гигант Sinopec будет получать из США по 4 млн т газа в год в течение 20 лет.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "В Китае ученые провели недавно несколько конференций по теме глобализации. Она продолжится, хотя, может быть, и замедлится. Это можно сравнить с верой китайских коммунистов в исторический материализм. В движении к коммунизму в мире были провалы, поражения, но все равно он воплощает будущее человечества".

Как полагает эксперт, китайский бизнес будет поставлять свои товары американцам, американцы – китайцам. Но это торговля сырьем, ширпотребом, техникой не очень передовой. А вот глобализации XXI века у Китая и США уже не будет. В таких областях, как искусственный интеллект, цифровые технологии, передовые технологии связи взаимодействие не наладится, говорит Ломанов. Напротив, когда примерно к 2030 году Китай создаст свои конкурентоспособные мощности, то начнется суровая конкуренция за рынки третьих стран.

Касаясь высказываний Бернса о России, Ломанов отметил: "Нового Генри Киссинджера не будет. То есть не будет приезда в Москву американского деятеля, калибра бывшего госсекретаря, который предложит России какие-то блага за охлаждение отношений с Китаем. На самом деле американские аналитики предлагают усилить информационную войну, направленную на разжигание страхов российской элиты перед Китаем. Тут преобладают два тезиса: Китай подчиняет своему влиянию Центральную Азию и проникает в Арктику".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634896380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат внес свои поправки в законопроект по вопросам госзакупок и вернул его в Мажилис
- А. Мамин проинспектировал ход реконструкции крупнейшей автомагистрали Западного региона
- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Беларуси
- Вопросы перевозки грузов через казахстанско-китайскую границу обсудили вице-премьеры двух стран
- В Сенате презентован законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- "Ұлттық рухани жаңғыру"
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  