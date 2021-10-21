Блинкена терзают вуду. США ищут спасения от наплыва беженцев, - Ю.Паниев

12:55 22.10.2021

Блинкен призвал страны Южной Америки активнее бороться с нелегальной миграцией



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

21.10.21



Беженцы с Гаити надеются попасть в США через Колумбию и Панаму.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Чили, Эквадор и Колумбию, где обсудил проблемы нелегальной миграции с руководством этих стран. В Боготе он принял участие в региональном совещании по вопросам миграции на уровне министров иностранных и внутренних дел. Заметное место в ходе первого визита Блинкена в Южную Америку заняла ситуация в Венесуэле.

Сообщая о первом визите Блинкена в должности госсекретаря в Южную Америку, представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что на переговорах с министром иностранных дел Чили Андресом Алламандом его шеф выразил благодарность за "постоянную поддержку со стороны Чили беженцев и мигрантов из региона, особенно из Венесуэлы и Гаити".



Усугубляющийся иммиграционный кризис на южной границе США стал главной темой регионального совещания по вопросам миграции в столице Колумбии. Поводом для встречи на уровне глав МИДа и МВД (министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас принял участие в совещании в виртуальном формате. – "НГ") стал громкий скандал в городе Дель-Рио (штат Техас), на окраинах которого власти разогнали нелегальный лагерь гаитянских беженцев. По данным Wall Street Journal, 30 тыс. гаитянцев прорвались в Техас из Мексики. Часть из них депортировали в Гаити, некоторых развезли по учреждениям погранично-миграционной службы в другие американские штаты. Теперь в Вашингтоне хотят, чтобы страны Южной Америки взяли на себя дополнительные обязательства по решению проблем нелегальной миграции, в том числе из Гаити.



"Нам нужен скоординированный региональный подход с общей ответственностью. Ни одна из наших стран не может решить эту проблему, действуя в одиночку", – сказал Блинкен. Странам региона также необходимо иметь возможность более эффективно устранять первопричины незаконной миграции. "Нам нужно бороться с насилием, коррупцией, плохим управлением", – призвал госсекретарь.



Со своей стороны, США намерены усилить сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с контрабандистами и торговцами людьми. "Мы улучшаем защиту, совершенствуем проверки, рекомендации и совершенствуем процедуру обработки заявок на предоставление убежища, а также расширяем легальные возможности для миграции", – заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Иваном Дуке.



В свою очередь Дуке подтвердил, что его правительство получило от США ресурсы для решения проблемы, которую он назвал самым сложным миграционным кризисом в мире, имея в виду Венесуэлу. По его словам, Колумбия уже приняла почти 1,8 млн венесуэльских мигрантов, "бежавших от режима Мадуро".



Любопытно, что Блинкен воздержался от критики властей Колумбии за гибель не менее 50 демонстрантов во время масштабных весенних протестов против налоговой реформы. Он даже похвалил их за начатые реформы полиции, которые предусматривают в том числе "обучение в сфере прав человека".



"Ранее тот же Госдепартамент и Белый дом выражали глубокую озабоченность в связи с крайне неблагополучной ситуацией с правами человека в Колумбии, – сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян. – Ведь недавние мощные уличные протесты в Боготе, Медельине и других крупных городах обернулись многочисленными погибшими и ранеными. Правозащитники насчитали более 4 тысяч актов насилия, допущенных колумбийской полицией и бойцами спецподразделений по борьбе с беспорядками".



Вопросы демократии и прав человека Блинкен поднял в Эквадоре, выступая в среду в Университете св. Франциска. Там он обозначил ряд проблем, с которыми сталкиваются демократии в Западном полушарии, и выразил надежду, что их удастся преодолеть. В числе первоочередных задач госсекретарь назвал преодоление коррупции, обеспечение гражданской безопасности и решение экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается население.



Начиная с 2020 года США инвестировали более 10 млрд долл. в Латинскую Америку. Блинкен подчеркнул, что эти средства осуществляются с обеспечением прозрачности, а южноамериканские получатели рассматриваются как партнеры, что резко контрастирует с подходом авторитарных правительств, которые загоняют свои страны "в пагубный цикл долгов". Понятно, что под такими странами он подразумевал прежде всего Венесуэлу.