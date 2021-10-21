Казахстан пытается одеть и обуть Кыргызскую армию

16:07 22.10.2021

Министерство обороны Казахстана подготовило проект постановления правительства "О подписании Соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона", сообщается на сайте ведомства.



"В целях обеспечения безопасности и оборонного потенциала Центрально-Азиатского региона казахстанская сторона оказывает кыргызской стороне военно-техническое содействие в виде безвозмездной передачи военного имущества. Наименования и объемы военного имущества согласовываются по дипломатическим каналам уполномоченными органами сторон в двухмесячный срок после подписания настоящего Соглашения", – говорится в документе.



Какое именно военное имущество Казахстан планирует передать Кыргызстану и на какую сумму, не указывается.



Но отмечается, что кыргызская сторона использует полученное от Казахстана военное имущество исключительно в целях настоящего Соглашения, не передает третьей стороне и не использует против государств-участников Содружества Независимых Государств.



При этом казахстанская сторона обеспечивает доставку военного имущества автомобильным транспортом с территории Казахстана до территории Кыргызстана (населенный пункт Кой-Таш), где назначенные уполномоченными органами сторон представители произведут прием-передачу военного имущества с оформлением акта.



Транспортные расходы до населенного пункта Кой-Таш оплачиваются казахстанской стороной.



Реализация Соглашения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных Министерству обороны РК в республиканском бюджете по программе 047 "Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в документе.

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