В начале суперцикла: цены на нефть будут расти и дальше

17:00 22.10.2021 Эксперты лишь расходятся во мнениях относительно продолжительности этого периода



Дмитрий Мигунов



Цены на нефть продолжают восхождение: на этой неделе на фоне мирового энергетического кризиса марка Brent поднялась до $86 за баррель - самый высокий показатель за последние три года. Хотя до рекордных уровней черному золоту пока далеко, ситуация в целом напоминает конец нулевых и начало 2010-х, когда, за исключением короткого провала, нефть стабильно удерживалась выше 100-долларовой отметки. Эта эпоха закончилась с появлением на рынке многих миллионов тонн американской сланцевой нефти. "Известия" выяснили, найдется ли что-то, способное обрушить нефтяные цены в этот раз.



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В 2014 году нефтяные котировки пережили грандиозное обрушение. За несколько месяцев цены, еще недавно, казалось бы, навечно закрепившиеся на отметке выше $100 за баррель, упали втрое-вчетверо. Новый "равновесный" показатель уже не превышал $35–40, и лишь первые за многие десятилетия реальные усилия ОПЕК по ограничению добычи позволили поднять его до $50–70. Все это произошло благодаря не учтенному ранее фактору - резкому увеличению добычи в США, которые, по существовавшему до этого общему мнению, прошли пик своего производства. Разумеется, не последнюю роль сыграли и развязанные некоторыми странами-добытчицами (например, Саудовской Аравией) ценовые войны, но основной вклад все же внесло появление нового старого игрока на более или менее поделенном рынке.



Сейчас это равновесие вновь меняется. После короткой, но болезненной просадки весной прошлого года (когда цены падали буквально до отрицательных значений) нефть спокойно преодолела средний докризисный уровень. В течение нескольких месяцев цены на марку Brent не падают ниже $65, а с начала октября держатся выше $80, что в период 2015–2019 годов случалось только один раз. Американская марка WTI, в последние 10 лет более дешевая, также находится на многолетних максимумах.



Нынешний рост зафиксирован на фоне мирового энергетического кризиса - по-другому эту ситуацию назвать трудно. Цены на природный газ в Европе и Азии несколько недель держатся на показателях в разы выше исторических максимумов и практически не падают ниже $1 тыс. за тысячу кубометров. Параллельно рекордные цены на уголь зафиксированы в крупнейших странах Азии, в Китае возник технический дефицит угля. Нефть на этом фоне дорожает не только "за компанию", но и как товар-субститут, поскольку в таких условиях газовая и угольная электрогенерация находит выгодным переходить на мазут. По сравнению с углем и газом нефть подорожала не так уж сильно. Наконец, ОПЕК+ восстанавливает добычу строго по плану, нисколько не торопясь вывести на рынок дополнительные объемы, чтобы сбить цены.



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Нынешний рост на рынках, в том числе и нефтяном, заставил говорить о новом "суперцикле" - долговременном периоде увеличения цен на большинство видов сырья. В последние 6–7 лет мы привыкли к тому, что у нефтяных цен есть балансировка в виде добычи сланцевого сырья в США. Американские производители, работающие с высокой себестоимостью (в среднем около $50 за баррель), но и столь же высокой гибкостью (быстро запуская, консервируя и перезапуская буровые), при достижении определенных уровней на бирже увеличивали добычу и тем самым стабилизировали рынок.



Возможна ли такая стабилизация сейчас? Имеющиеся данные показывают, что, по крайней мере, в ближайшем будущем американские нефтяники не смогут быстро нарастить объемы добычи. В 2013–2014 годах они стартовали с "низкой базы" - 7–8 млн баррелей в день, тогда как сейчас производство достигает 11,4 млн баррелей в день, что всего на полтора миллиона меньше абсолютного рекорда, достигнутого в феврале-марте 2021 года.



Кроме того, есть позиция инвесторов. В середине 2010-х годов они вкладывались в рост компаний, будучи готовыми потерпеть небольшие прибыли и дивиденды. Сейчас они требуют конкретной отдачи - и значит, даже при ценах выше $80 за баррель нефтяники будут больше выплачивать акционерам и меньше вкладываться в развитие. Тем более что нынешняя администрация в Белом доме к нефтяникам настроена не слишком-то дружелюбно - одним из первых ее указов стал временный отказ в выдаче разрешений на бурение нефти и газа на федеральных землях.



На осень этого года количество рабочих буровых в США упало до 400. Это в два с половиной раза меньше, чем три года назад, когда цены достигали примерно тех же уровней. А количество начатых, но не доделанных до конца скважин составляет около 6 тыс. - на треть меньше, чем на пике в 2019 году. Из-за достаточно слабых инвестиций в последние два года нефтяникам придется вкладывать существенно больше, чтобы хотя бы выдерживать нынешние показатели добычи, поскольку скважины сланцевой нефти достаточно быстро истощаются.



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Как объяснил в интервью "Известиям" директор компании "Единый фондовый брокер" Артем Арзамасцев, причины нынешних явлений на сланцевом рынке стоит искать в 2020 году.



- Из-за пандемии и локдаунов цена на нефть тогда рухнула и многие из американских производителей сланцевой нефти просто разорились. Помимо низких цен, выходящих за порог рентабельности производства, ситуацию усугубила высокая закредитованность отрасли. Мало того что цена не покрывала даже издержек на производство. Хуже было то, что столь низкая цена не позволила многим компаниям обслуживать взятые ранее в банках кредиты и прочие виды займов. Как следствие, по отрасли прокатилась волна банкротств. А также было много случаев поглощений мелких компаний более крупными. Причем последние, как правило, не специализировались исключительно на сланцевой добыче, а имели в своих активах также более традиционные источники добычи нефти.



Инвесторы, которые обожглись на кризисе в 2020-м, на фоне свежих воспоминаний об убытках теперь дважды подумают о том, чтобы вложиться в развитие производства на сланцевых месторождениях, добавил Арзамасцев.



Если нефтяные компании, работающие со сланцевыми месторождениями, неспособны сбалансировать рост спроса и цен на нефть, можно ли говорить о возникновении длительного суперцикла? В ближайшее время цены с высокой вероятностью продолжат расти, убежден директор Института энергетики и финансов Марсель Салихов.



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- В IV квартале 2021 года и I квартале 2022-го на рынок окажет влияние дополнительный рост спроса за счет увеличения выработки электричества из нефтепродуктов. Текущие рекордно высокие цены на природный газ делают выгодным использование мазутной и дизельной генерации. Это создает дополнительный спрос на нефть и приводит к краткосрочному росту цен. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы они могут приблизиться или достигнуть уровня $100 за баррель.



Эксперт, однако, усомнился в продолжительности столь значительного роста цен.



- Не думаю, что подобный уровень может сохраниться в среднесрочной перспективе нескольких лет. Действительно, крайне маловероятно, что сланцевая нефть сможет показать динамику, продемонстрированную до 2014 года. Но есть другой важный источник предложения - страны соглашения ОПЕК+. В 2020–2021 годах сохранялся достаточно высокий уровень дисциплины выполнения соглашения. Однако по мере роста цены эта дисциплина будет ослабевать. Между странами-участницами могут возникать серьезные противоречия, как показал развал соглашения весной прошлого года. Противоречия будут также усиливаться по мере того, как мировой спрос на нефть достигнет своего пика и начнет снижаться. Поэтому мне кажется, что основные риски для цен связаны с ростом предложения со стороны стран ОПЕК. Существует также возможность серьезного увеличения предложения с низкой себестоимостью добычи со стороны Ирана, Венесуэлы и Ливии. Чем выше цены, тем больше рисков становится с точки зрения разногласия внутри ОПЕК+ и роста предложения.



По мнению аналитика ГК "Финам" Андрея Маслова, говорить о начале суперцикла пока рано.



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- Для начала эпидемиологическая ситуация в мире должна стать достаточно приемлемой, чтобы восстановились авиаперелеты и логистические цепочки, что даст импульс к росту спроса на нефть и, следовательно, росту цен на черное золото. В целом предугадать поведение рынка, когда коронакризис подойдет к концу, довольно тяжело. В моменте эйфория может вознести нефтяные котировки и выше $100 за баррель. Однако в то же время на данный момент ОПЕК+ вряд ли допустит роста до такой отметки ввиду того, что это сильно затормозит восстановление мировой экономики и дальнейший рост спроса на энергоносители.



В то же время Артем Арзамасцев считает, что суперцикл с бурным ростом нефтяных цен не просто возможен, но и необходим - хотя бы для того, чтобы полноценно запустить мощности возобновляемой энергетики.



- При низких ценах на энергоносители осуществить полноценный переход на генерацию с околонулевыми выбросами будет очень сложно. А постоянные субсидии "зеленых" со стороны государства вызывают много вопросов. В том числе и вполне закономерных: а зачем нам все это зеленое, если мы еще вчера прекрасно без этого обходились? Но в случае длительного и сильного роста цен на энергоносители (я не имею в виду только нефть) картина меняется. И зеленая генерация уже не кажется прихотью чудаков от большой политики. Источник - Известия

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