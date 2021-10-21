Союзник в минус. УзбМИД еще раз разъяснил, что речи нет о вступлении в ОДКБ

17:50 22.10.2021

МИД: Узбекистан не планирует возвращаться в ОДКБ

Узбекистан не планирует возвращаться в структуру Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом журналистам сообщил глава МИД республики Абдулазиз Камилов.

"Не видим необходимости того, чтобы Узбекистан вернулся в ОДКБ, предполагая, что будет какое-то фронтальное наступление армий в сторону Центральной Азии", - пояснил дипломат.



Камилов не исключил вероятности точечных атак террористов, но добавил, что Узбекистан готов отражать их в формате двусторонних отношений и объединения сил со странами Центральной Азии.



"Получить своевременно информацию, предупреждение и пресечение. Вот в этом должна заключаться наша задача. Параллельно идет активное взаимодействие с Российской Федерацией и соседними государствами", - уточнил Камилов.

Узбекский министр не исключил, что в случае ухудшения ситуации формы сотрудничества могут меняться.