В Казахстане разработали вакцину против COVID-19... для кошек. На подходе - для собак и хомячков?

18:20 22.10.2021

Казахстанские ученые презентовали новую субъединичную вакцину против COVID-19 для кошек NARUVAX-C19 (pets), передает zakon.kz.



Вирус SARS-CoV-2 способен преодолевать межвидовой барьер и расширять круг своих хозяев. Некоторые наши домашние питомцы, в частности, кошки, подвержены этой инфекции и потенциально могут внести свой вклад в мутацию вируса, – сказал директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов.

Вакцина была всесторонне испытана на кошках, которым в результате обеспечила защиту от вируса SARS-COV-2. Она также индуцировала образование высоких титров нейтрализующих антител против "дельта-штамма" вируса COVID-19.



Вакцина проверена на кошках, но потенциально возможна вакцинация и других животных. Очень надеемся, что с помощью этой вакцины нам удастся защитить животный мир от COVID-19, – отметил Табынов.

Вакцина от коронавируса для животных по своему составу полностью отличается от вакцины для человека.



Это совсем другая вакцина, в частности, отличается ее адъювант – компонент, потенцирующий иммунный ответ на антиген, – подчеркнул ученый.