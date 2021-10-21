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Саакашвили пробрался в Грузию в фуре с молоком и продуктами (видео)
19:20 22.10.2021

В Грузии показали видео с "похищением" Саакашвили: могло быть записано в фуре с молокопродуктами

Надежда Данищук

В Грузии вышел сюжет об экс-президенте Михеиле Саакашвили, в котором показали видео с его "похищением". Судя по кадрам, ролик мог быть снят в фуре с молочными продуктами, в которой политик тайно приехал из Украины в Грузию.

Видео обнародовали на провластном телеканале "Имеди". На кадрах Саакашвили рассказывает, что его якобы похитили, но он не знает, спецслужбы какой страны это сделали. Телеканал же утверждает, что политик скорее всего готовил инсценировку на случай, если не сможет попасть в Грузию. Об этом сообщило издание "Новости-Грузия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).



Выход видео в эфире проправительственного канала прокомментировал Адвокат Саакашвили Бека Басилая. По его словам, появление такого сюжета в программе "Имеди" незаконно, оно означаeт, что видeоролик каналу перeдала прокуратура, при этом не подтвeрдив и не опровeргнув, что видео настоящее. Его слова цитирует издание "Грузия-Онлайн"

"Сейчас они дали такую информацию, вынос которой является преступлением. Я не подтверждаю подлинность этого видео, но главное то, что мне вчера были переданы полные материалы по этому пересечению границы. Согласно этим материалам, информация, извлеченная из телефонов Михеила Саакашвили, не является открытой и приобщенной к делу. То есть получается, что прокуратура предоставила телекомпании "Имеди" материалы, которые не приобщены к материалам дела ... Предоставление полученной из личного телефона Саакашвили информации телевидению является преступлением. Ни у кого не должно быть доступа к этому видео", – заявил адвокат политика.

В то же время Ираклий Кобахидзе – лидер партии "Грузинская мечта", которая является руководящей в Грузии, также прокомментировал видео с Саакашвили. Он назвал экс-президента "абсолютным фейком".

"Он еще раз напомнил, что он из себя представляет. Первое, что он абсолютный фейк во всем – и в голодании фейк, и в похищении фейк, и в приезде фейк", – заявил Кобахидзе.

А премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили был пьян, когда записывал это видео.

"Очевидно, что он нетрезв. Он бредит, говорит, что его похищают какие-то спецслужбы. Представьте, в который иллюзии живет этот человек", – прокомментировал он.

Напомним, Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда его поместили после задержания 1 октября. Он назвал выдвинутые против него обвинения сфабрикованными и объявил голодовку. Саакашвили заявил, что пока он находится в тюрьме, он не прекратит голодовку и готов умереть.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Михеила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Грузинские СМИ пишут, что это случилось после того, как он включил свой украинский мобильный телефон, который был на прослушивании спецслужб родной страны.

В сети появилось видео задержания Михеила Саакашвили. Его заковали в наручники, когда он гостил в доме знакомого. В кадр попал стол, где были хинкали и водка.

Политик написал письмо из заключения, в котором поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за принципиальную позицию и поддержку.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что считает свои отношения с Саакашвили "большим подарком, который нужно ценить". Она рассказала, что познакомилась с политиком задолго до президентства Владимира Зеленского, а "сильная связь" между ними завязался в апреле 2020 года.

Источник - OBOZREVATEL
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