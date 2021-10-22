"Мягкая сила" России не под силу (не по уму)? - "СП"

09:45 23.10.2021 "Мягкая сила" России не под силу?

Почему мы ничего не можем противопоставить американцам на полях "невидимой войны"

Дмитрий Родионов



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Александр Сегал Андрей Милюк Федор Бирюков

22.10.21



Чтобы российская "мягкая сила" была эффективной, надо уважать себя и не лезть из кожи вон, заявил на Валдайском форуме президент России Владимир Путин.



"Себя уважать - вот это главное. Не нужно из кожи лезть вон, чтобы кому-то доказывать, что мы хорошие, ну не надо этого делать. Вот это самое главное. Относиться с уважением к себе, к своей истории, своей культуре, и люди к вам потянутся", - сказал он.



И как это понимать? Когда уже мы начнем реально что-то делать, а не заниматься пространными рассуждениями?



- Чтобы российская "мягкая сила" была эффективной, нужно иметь за ней какую-то государственную идеологию, - отмечает политолог Андрей Милюк.



- Именно поэтому Кремль не может освоить западный опыт эффективного применения "мягкой силы". Те же демонизируемые у нас НКО сами по себе не являются чем-то прорывным или чем-то особенно деструктивным. Это всего лишь инструмент доставки западной же глобалистской идеологии до конечного потребителя. Разрушительную силу таят в себе идеи, а не субтильные интеллигенты в чистеньких офисах.



О чем говорят эти проповедники западных ценностей: весь "первый мир" живет, следуя заповедям свободного рынка, прав человека, демократии и толерантности. Те, кто воспримут эти заповеди, будут спасены - то есть войдут в число стран "первого мира", перестанут работать до полусмерти и начнут поучать жизни остальных. Неважно, что это слабо согласуется с наличными фактами - утопия и не должна быть слишком реалистичной.



Унылый консерватизм (на днях презентованный Путиным под маркой "умеренный") откровенно проигрывает в своей притягательности и не зажигает сердца даже своих же чиновников-исполнителей. Наблюдаем в соседних с нами странах рост русофобии: какие-то антирусские высказывания местных чиновников, низовые инициативы в духе "русские убирайтесь", языковые патрули. Дипломаты МИДа тоже наблюдают, но ничего сделать не могут. А кажется, и не хотят. Хотя все возможности для этого есть.



Есть готовая структура "мягкой силы", уже встроенная в государственный аппарат и имеющая государственное финансирование - называется Россотрудничество. Входит в состав МИД. Нынешний ее глава попытался немного реформировать Россотрудничество изнутри, как-то расшевелить и добился некоторого результата: в недрах МИДа решили создать департамент с дублирующими функциями. Тоже в некотором роде "мягкая сила" - задушить в дружеских объятиях.



"СП": - А есть ли у нас вообще опыт в этом деле?



- В истории России есть примеры успешного применения "мягкой силы": вспомните довоенный СССР. Государство нового типа, фантастические социальные лифты, невиданный рост экономики - очарование молодого социализма привлекало к нам внимание людей со всего мира. Место, где не будет унижения и эксплуатации, а только радостный, творческий труд - готовый рабочий рай на Земле.



Успешный опыт "оранжевых" революций - это не только Украина и Грузия 2000-х, но и три прибалтийские республики, вошедшие в состав СССР перед самой войной. Фактически, граждане этих государств смели свои тогдашние "умеренно консервативные" правительства в пользу большевистской утопии. К сожалению, избыточное самоуважение мешает нынешним обитателям Кремля адекватно осмыслить опыт своих предшественников.



- Разговоры о "мягкой силе" зачастую напоминают древний логический парадокс, известный как дилемма курицы и яйца. Что было раньше: курица или яйцо? Так и здесь - что первично: "мягкая сила" или сильное государство? - продолжает тему директор Института свободы Федор Бирюков.



- Путин правильно сказал: "Себя уважать - вот это главное". Уважать сограждан, свою нацию, Родину, свою историю и культуру. А уважению к себе и к своему прошлому должно также выражаться в стремлении жить достойно и богато здесь и сейчас. Можно, конечно, гордиться подвигами предков и смотреть, как вокруг нас ширится бездна нищеты. Но это уже не самоуважение, а бессилие. Так могут жить многие страны и народы, но так не должна жить Россия и русский народ.



Сильное государство - это государство с процветающим населением. Это не только отличные Вооруженные силы, это сильная и свободная нация, уверенная в завтрашнем дне и гордая собой. Это четкое осознание своих национальных интересов на любом уровне - международном, государственном, общественном и личном. А как сказал наш президент, национальные интересы - это то, что хорошо для русского человека и всех народов России.



Так что российское государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах, работать на благополучие и процветание российского народа, а не транснациональных олигархов, продажных чиновников и иностранных мигрантах. Настоящая "мягкая сила" проистекает из внутренней национальной силы, социального развития и политических свобод.



СССР предлагал миру социалистическую альтернативу либерально-капиталистическому обществу эксплуатации и потребления. Демонстрировал на собственном примере, что эта альтернатива имеет вполне ощутимые плюсы. Минусов также было очень много, но все равно для многих народов советский проект был привлекательным - в социально-политическом, культурном и цивилизационном плане.



У современной Российской Федерации нет идеологии национального бытия, нет долгосрочной стратегии развития, которую можно было бы предложить другим странам, используя для этого, в том числе и "мягкую силу".



Сегодня мы пытаемся использовать "мягкую силу" лишь для самообороны, для защиты своего суверенитета на международной арене. Это, безусловно, очень важно. И большинство стран в мире даже не могут не то что позволить себе такое, а и мечтать об этом. Тем не менее, нам надо стремиться к гораздо большему.



Какой образ будущего может предложить Россия как государство своей нации и другим народам? Какую идеологию? Об этом также недавно сказал президент Путин. Это здоровый консерватизм, основанный на традиционных ценностях и принципах социальной справедливости. Борьба за эти естественные и благородные принципы - важнейший вопрос для нынешней мировой повестки дня.



И Россия должна быть лидером в глобальном процессе оздоровления, освобождения и возращения к корням. Но для этого в первую очередь необходимо навести здоровый порядок на своей земле. Нужно сделать национальную экономику здоровой и консервативной, то есть стабильной. Преодолеть либерально-олигархическое иго, которое постоянно ввергает страну в очередной кризис. Построить по-настоящему социальное и народное государство, в котором граждане будут хозяевами, а не наемниками или просто налогоплательщиками.



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Необходимо остановить чудовищное замещение русских людей иностранными мигрантами и стимулировать всеми средствами демографический рост среди русских и россиян. Государство должно быть настолько же мягким и щедрым в отношении своего народа, насколько сильным и прагматичным по отношению к другим странам. В этом - корень настоящей "мягкой силы", а также залог успешного настоящего и будущего для России.



- "Мягкая сила" - это, конечно, образ, но за ним лежат совершенно определенные процессы, которые раньше включались в более широкое понятие пропаганды, - говорит политконсультант, кандидат философских наук Александр Сегал.



- Можно говорить о том, как надо жить и какие мы правильные, а можно показывать, демонстрировать на примерах, внедряя таким образом элементы взглядов и ориентиров. Можно создавать для этого своего рода "демо-версии" продвигаемых моделей. Но это очень затратная технология.



"СП": - А у России есть эта "мягкая сила"? Разговоров об этом в последнее время много. Недавно в МИД создали соответствующий департамент. И что? Изменится что-то? У США все это уже десятки лет поставлено на широкую ногу: НПО, фонд Сороса, NED и другие, СМИ и т. д. Мы можем их догнать хотя бы теоретически?



- Чтобы работать со своей "мягкой силой" в противовес чужой, нужно иметь не только НПО и прочие организации. В первую очередь, надо иметь свой собственный, оригинальный предмет, материал, т.е. то, что собираетесь продвигать: мечту, достижения, ценности, образ жизни. А теперь вопрос к знатокам: что есть особенного у нас, что отличало бы от "американской мечты" и было бы при этом привлекательным?



"Православие-самодержавие-народность"? Не очень привлекательно, тем более при трансляции вовне. Русский мир? Тоже имеет узкую аудиторию, не проецируется на "третий мир", а тем более на "первый". А что проецируется?



Анти-американская, антиимпериалистическая риторика - но тут мы все равно привязываемся к отрицаемому объекту. Единственное позитивное, что здесь работает - это идеология социальной справедливости. Это сильная идея, она достаточно долго работала в СССР, но тогда "победил холодильник": нам не́чего было противопоставить американскому сытому образу жизни. В современной России эту идею не хотят (и не могут) продвигать сами идеологи: у нас фактически господствует калька с "американской мечты" - деньги. Поэтому в сегодняшней конфигурации нам нечего ей эффективно противопоставить: оригинал всегда сильнее копии.



"СП": - Еще важный момент: США не просто создали большое количество сетевых структур, они навязали нам свои концепты, главный из которых - "гражданское общество", образ идеального общества (которого на самом деле нет нигде в мире, включая США), развитию которого мешают неугодные Вашингтону режимы, которые выставляются как недемократические.



В результате навязывания обществу этих установок они добиваются свержения режима невоенными средствами - руками его же граждан. Научимся ли мы так когда-нибудь?



- Начнем с того, что "гражданское общество" - это не американский концепт, а британско-французский, и существует он со времен Просвещения. Это такая умозрительная абстракция, созданная в развитие теории общественного договора. И ее давно критиковали.



Гегель считал "гражданское общество" сферой реализации частных целей и интересов отдельной личности и считал, что "подлинной свободы в гражданском обществе нет, так как в нем постоянно присутствует противоречие между частными интересами и властью, носящее всеобщий характер". Маркс очень точно охарактеризовал, общество, которое считает себя "гражданским" как "совокупность изолированных индивидов". А теперь снова вопрос: чем отличаются нынешние ценности, продвигаемые в нашем обществе, от этого?



Короче говоря, никакая работа с "мягкой силой" не получится, пока не поймем, о чем говорить. Без этого весь пар уходит в свисток. А для понимания этого нужно обновить корпус экспертов и технологов. Источник - svpressa.ru

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