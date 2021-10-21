Черногория отказала России в выдаче Тельмана Исмаилова ("Черкизон")

10:48 23.10.2021

Тельман Исмаилов оказался политическим

Черногория предоставила экс-хозяину Черкизовского рынка убежище от России



Экс-хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не будет выдан России: власти Черногории, в которой он был задержан в начале октября по ордеру Интерпола, предоставили ему политическое убежище. В связи с этим бизнесмена, обвиняемого в заказном убийстве двух человек и похищении еще одного, уже освободили из-под стражи.



Как сообщил адвокат Милош Вуксанович, в пятницу МВД Черногории удовлетворило запрос его клиента Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища. На основании этого адвокат обратился в Высший суд Подгорицы, который 2 октября взял его клиента под предэкстрадиционный арест, с требованием изменить ему меру пресечения. Рассмотрев соответствующие бумаги из МВД, суд в 16:15 по местному времени (17:15 мск) вынес решение о том, что азербайджанский миллиардер, как его называют в Черногории, был немедленно освобожден из СИЗО города Спуж, где он содержался, так как мера пресечения стала необоснованной: бизнесмена не могут экстрадировать в другую страну, поскольку теперь он находится под защитой местных властей.



После освобождения господин Исмаилов вернулся к себе домой: в Черногории он проживает уже несколько лет, а его семья имеет здесь бизнес, в том числе игорный.



Ранее российский адвокат господина Исмаилова Марина Русакова сообщала "Ъ", что экс-хозяин Черкизовского рынка обратился в МВД Черногории с ходатайством об убежище после того, как в России был вынесен приговор по уголовному делу о похищении певца Авраама Руссо, а Верховный суд в июне отказался пересмотреть приговор по другому делу - об убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. В обоих делах, расследованных СКР, экс-хозяин Черкизовского рынка фигурирует как заказчик преступлений и был заочно арестован для международного розыска. Организаторами преступлений, по данным следствия и судов, выступают его родственники. Адвокат отметила, что после этих событий бизнесмен понял, что "от него не отстанут", и решил себя обезопасить.



В обращении господина Исмаилова, по данным "Ъ", говорится, что его уголовное преследование властями России связано не только с политическими, но и деловыми мотивами.



Отметим, что по законам Черногории решение о предоставлении экс-хозяину Черкизовского рынка убежища может быть обжаловано в суде. Однако шансы на то, что его пересмотрят, весьма малы. Тем более что скандально известный бизнесмен, по некоторым данным, является человеком, близким к главе республики Мило Джукановичу, который был гостем роскошного отеля в Турции господина Исмаилова Mardan Palace.



Чем известен Тельман Исмаилов





Запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Тельмана Исмаилова был получен властями Черногории на этой неделе. В нем, по данным "Ъ", надзорное ведомство гарантировало, что, несмотря на обвинения в заказе убийств, смертная казнь к бизнесмену в случае его выдачи применена не будет, а его поместят в СИЗО, где будут соблюдаться общеевропейские условия содержания под стражей. В свою очередь, черногорские дипломаты смогут посещать обвиняемого в СИЗО и наблюдать за ходом процесса над ним, чтобы удостовериться в беспристрастности правосудия.



Геннадий Сысоев, Подгорица; Николай Сергеев