Зеленский в свободном падении, - Ростислав Ищенко

11:21 23.10.2021 Ростислав Ищенко

Обозреватель МИА "Россия сегодня"

22.10.21



В российских кругах, все еще интересующихся Украиной (а это, до сих пор мечтающая вернуться часть эмиграции, а также профессионально исследующие украинский вопрос журналисты и эксперты) на днях возникло сильное возбуждение. Причина яйца выеденного не стоит - рейтинг Зеленского упал на 9,6% за один месяц. Все обсуждают с чего бы это



Есть мнение, что данными украинской социологии нельзя пользоваться, поскольку она вся продажная. Это не совсем верно. Она, конечно, продажная и верить ей - себя не уважать, но данными пользоваться не только можно, но и нужно. Их необходимо лишь правильно интерпретировать, ибо тенденции развития процессов, если не в украинском обществе (которое уже и обществом называть не корректно, скорее сконцентрированная на определенной территории толпа), то в правящей верхушке они отражают верно.



Итак, надо решить несложную аналитическую (на логику) задачу. Дано:



1. Резко (-9,6%) упал рейтинг Зеленского.



2. Стагнирует с тенденцией к снижению (-1,2%) рейтинг Порошенко, который последнее время активно Зеленскому оппонировал.



3. Чуть-чуть подрос (+1,9) рейтинг Тимошенко, которая по критически важным вопросам в последние недели Зеленского поддержала.



4. Стабильным источником доходов украинских социологов является плата за исследования, заказываемые украинскими олигархами. Западные гранты нынче редкость, что-то можно получить только под выборы (президентские или парламентские), а за свой счет социологические конторы могут позволить себе провести одно-два исследования в рекламных целях. Рассчитаны такие исследования на конкретного потенциального клиента, поэтому и результат их заранее подогнан под клиентские предпочтения.



Первый вывод, который мы можем сделать из имеющихся данных: неважно было ли данное исследование проплаченным или инициативным. Неважно также является ли его результат абсолютно достоверным или он подвергся каким-то манипуляциям. Оно должно быть на кого-то ориентировано. То есть, обнародование именно этих (или близких к ним) цифр интересовало кого-то, кто представляет в украинской политике силу, способную противостоять офису президента.



Почему способную противостоять?



Потому, что социологи - тоже люди. калорийно питаться они хотят не один раз в жизни, а постоянно. Если вы наскребете сумму, необходимую для оплаты одного исследования, которое выдаст негативный для Зеленского результат, вряд ли серьезная социологическая контора возьмется за ваш заказ. Вы один раз заплатите и исчезнете, а у них будут серьезные неприятности.



Совсем другое дело, если вы серьезный игрок - олигарх или группа олигархов, с президентом вас разделяют непримиримые противоречия, а ваш заказ - лишь старт долговременной кампании по дискредитации вашего политического противника. Тогда социологи заинтересованы рискнуть. У них богатый опыт. Они когда-то рискнули работать против Кучмы и где теперь Кучма? Аналогично развивалась ситуация с Януковичем. Накануне проигрыша выборов Порошенко, большая часть украинской социологии работала против него. С самими же социологами ничего не случилось. Некоторым, конечно, угрожали. Но они живы, здоровы и при деньгах, а те, кто раньше угрожал, нынче являются их преданными заказчиками и постоянными клиентами.



Итак, против Зеленского на украинском политическом поле начала играть серьезная сила.



Второй вывод - эта сила играет на уничтожение Зеленского и его команды. Не физическое (хоть в перспективе может дойти и до этого), но окончательное политическое уничтожение действующей власти.



Почему мы уверенно говорим именно о намерении окончательно политически уничтожить Зеленского и его команду?



Во-первых, задействованы весьма значительные по украинским меркам силы и средства: публично предъявляются обвинения в убийстве (массовом, уже минимум три трупа насчитали) политических оппонентов, отмывании денег вкладчиков "Приватбанка", незаконно выведенных Коломойским, а также в узурпации власти. В публичное пространство вброшена и активно обсуждается идея импичмента.



Во-вторых, сам Зеленский с начала текущего года начал активно использовать созданный Ермаком и Даниловым силовой антиконституционный механизм СНБО для внесудебного преследования политических оппонентов, а также установил свой полный контроль над Верховной Радой. То есть он ликвидировал те площадки (судебную и парламентскую), которые традиционно обеспечивали неформальную состязательность украинских политических сил (околопрезидентской бюрократии и олигархических информационно-политических дружин). Возможность преодоления конфликта между двором монарха и его баронами мирным путем (при помощи переговоров и компромисса) исчерпана, ибо ликвидировано переговорное пространство. Победа в противостоянии возможно только в силовом (пока еще не обязательно вооруженном, но и до этого недалеко) формате.



В-третьих, отсутствует финансово-экономическая база возможного компромисса. Претендентов на остатки украинского ресурса слишком много, а самого этого ресурса слишком (исчезающе) мало, чтобы можно было договориться, хотя бы частично удовлетворив все группы влияния. Кто-то должен исчезнуть. Группировка Зеленского, самая молодая, самая нищая, самая неопытная и самая наглая, поэтому логично попытаться поначалу избавиться от нее, ибо она представляет угрозу для всех остальных политических группировок, а уж затем разбираться между собой.



Серьезная внутриполитическая сила начала игру на уничтожение против Зеленского. Что это за сила и остались ли у Зеленского союзники?



Вначале объясним почему мы говорим именно о внутриполитической силе, если у Зеленского и на внешнем контуре крайне неприязненные отношения практически со всеми серьезными игроками, ангажированными в украинскую тематику.



Дело в том, что великие державы посылают армию или наемных убийц для свержения неугодного режима не тогда, когда этот режим доставляет неудобство в виде кривляющегося клоуна, а в случае, если он несет серьезную, немедленную и неустранимую иным путем угрозу национальным интересам. Ни лично Зеленский, ни вся Украина на сегодня серьезной угрозой ни для кого не является. Камешком в башмаке - да, угрозой - нет.



Внешние игроки всегда прекрасно умеют использовать против очередной "Анчурии" местные силы, даже формально не вступая с ними в контакт. Все знают, что в глазах украинской элиты и населения президент легитимен только в том случае, если он имеет внешнюю поддержку. Желательно США, но можно и ЕС, и даже России или Китая. Важно, чтобы хоть какая-то великая держава его поддерживала, тогда вся украинская элита или ее значительная часть будет хранить такому владыке верность, опасаясь поссориться с его зарубежными покровителями.



С Зеленским отказались разговаривать все зарубежные игроки. Хуже того, ему никто не дает денег - этого критически важного для продления агонии украинской олигархической республики ресурса. Таким образом, всем внутриполитическим украинским силам, которые могут быть недовольны Зеленским, послан сигнал: можете его убирать. При этом с формальной точки зрения внешние игроки никак не задействованы в этот конфликт, все делается по инициативе и руками самих украинцев.



Какие же олигархические семьи конкретно выступают против Зеленского? Практически все, но есть два нюанса.



Во-первых, за скобки процесса выведен Медведчук, который выступает с позиции возвращения к ситуации "как при Януковиче". Не будем рассматривать реалистичность данной идеи, факт, что он пытается ее реализовать. За это его отправили под домашний арест и угрожают усилить репрессии. Но весь остальной украинский олигархат, выступая против Зеленского даже более жестко, чем Медведчук, почему-то не использует ситуацию с последним для обвинения Зеленского в незаконном преследовании политической оппозиции. Об атаке на Медведчука вроде бы и знают, вроде бы о ней и говорят, но как о чем-то второстепенном, хоть из всех украинских олигархов реальная опасность пока угрожает только ему.



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Поскольку Медведчук единственный, имеющий репутацию "пророссийского", представитель действующей украинской элиты, можем сделать вывод, что традиционно ориентирующиеся на Запад группировки Пинчука, Ахметова, Левочкина, Фирташа, Порошенко и прочих их коллег помельче своим привычкам не изменили. Они пытаются заменить Зеленского на новую прозападную фигуру и поэтому публично дистанцируются от "человека Путина".



Второй нюанс заключается в том, что непублично Зеленского поддерживает Коломойский. Это не мешает ему одновременно проводить регулярные консультации с врагами Зеленского - Игорь Валерьевич всегда подстраховывается. Но Коломойского не устраивает перспектива видеть на месте Зеленского нового прозападного лидера. Таковой сразу же попытается улучшить отношения с США, а самый простой ход - выдать им Коломойского, на которого Вашингтон давно охотится из-за того, что Игорь Валерьевич слишком любил грабить партнеров, не взирая на паспорт. Пару раз нехорошо получилось с американцами. Коломойскому намекнули из Госдепа, что надо бы вернуть отнятое, но он традиционно заартачился. Теперь ему грозит американская тюрьма на очень долгий срок.



Поэтому Игорь Валерьевич активизировал усилия по привлечению к себе внимания Кремля. Он присылал в Москву своих агентов с предложениями о сотрудничестве с самого 2014 года. Сейчас у него очередной всплеск активности. Суть предложений Коломойского понятна из заявлений тех представителей украинской эмиграции, которые раньше жили в Днепропетровске и имеют (как они считают) информаторов в окружении Игоря Валерьевича. На деле им сливают как информацию, так и дезинформацию исключительно утвержденную Коломойским лично.



Итак, эти представители эмиграции акцентируют внимание на двух вещах:



• у Кремля якобы есть тайные контакты с окружением Зеленского;



• на Украине готовится резня русских (или пророссийских) активистов.



Что касается "тайных контактов", то это и есть давно не тайные попытки Коломойского установить контакт. У него ничего не получается больше десяти лет (еще с допереворотных времен). Не получается по той же причине, по которой не выходит с американцами. Когда-то Коломойский ограбил одну очень уважаемую российскую компанию (начал во времена Ющенко, а завершил процесс уже при Януковиче). В ответ ему не из Госдепа намекнули, а из Кремля открытым текстом сказали, что краденное надо вернуть где взял. Коломойский традиционно заартачился. Больше с ним никто не разговаривал и никогда не будет разговаривать.



Но Коломойский - человек упорный. Он все еще пытается продать России безумную команду Зеленского, как некую ценность, которая может противостоять Западу. Поэтому он и вбрасывает в российское информационное пространство слух о готовящихся массовых репрессиях против пророссийских активистов, пытаясь таким образом набить цену своим предложениям, сделать их безальтернативными. Мол, или договоритесь со мной, или ваших там вырежут.



Возможно Колмойский даже сообщает правду. Даже скорее всего репрессии готовятся. Вопрос насколько массовые и против кого конкретно, но иных вариантов у украинской власти нет. Другое дело, что предотвратить развитие событий по худшему сценарию Коломойский не может, поскольку в развертывании репрессий жизненно заинтересована команда Зеленского, но так же жизненно будет заинтересована и любая другая команда.



При этом любая украинская власть, какие бы авансы она не выдавала Кремлю, всегда будет преимущественно ориентироваться на Запад. То есть, объектом "объединяющих нацию" репрессий все равно будет условно пророссийская часть общества. Свидетельством тому хотя бы упомянутая ситуация с Медведчуком, на разграблении бизнеса которого Коломойский также нагрел руки.



Так что попытка найти власти Зеленского точку опоры в России также не проходит. Кремлю не нужны никакие украинские условия, он сам готов условия продиктовать. Причем весьма тяжелые.



Вот о чем в части внутренней и в внешней политики украинского режима может рассказать простое социологическое исследование. Надо только внимательно за руками следить. Кстати, о руках. Судя по всему, среди заказчиков исследования были временные политические попутчики Тимошенко. Рейтинг Юлии Владимировны был посчитан по верхней границе статистической погрешности, а рейтинг Петра Алексеевича, по нижней. Нехитрая социологическая манипуляция - ни к чему не придерешься, ничего не докажешь. Но это в сумме приблизило Тимошенко к Порошенко на 3,5%, практически нивелировав разрыв между ними.



И в заключение. Когда-то в конце 2019 - начале 2020 года на короткое время рейтинг Зеленского уже падал ниже 30%, приближаясь к 25%. Тогда возбудился Офис президента, обвинил враждебные силы в фальсификациях, провел работу с социологами, и рейтинг быстро вернулся в диапазон 33-35%. Люди даже удивлялись: вроде бы невозможно найти человека, который бы положительно о Зеленском отозвался, а рейтинги стоят, как вкопанные.



Думаю, что в реальности за год рейтинг просел куда ниже не только 25%, но и ниже 20%. И социологи это знают. Так что, по рейтингам можно будет какое-то время следить, за ходом украинской политической кампании. Если падают, значит олигархи доедают Зеленского. Если начинают подрастать, значит у президентского Офиса появился какой-то контраргумент (например, против кого-нибудь СНБО санкции ввел или прокуратура дело возбудила).



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Но сама по себе игра в рейтинги ничего не значит. Она важна лишь как составляющая общей политической кампании. Во-первых, она должна показать что политические обвинения в адрес Зеленского работают и внести, тем самым, раскол в его команду. Во-вторых, и это важнее, она должна мобилизовать всех недовольных, но все еще колеблющихся.



Одними статьями в газетах и социологическими опросами президентов не свергают. Нужны уличные протесты, желательно массовые и стихийные. Вот над этим, оппонентам Зеленского еще предстоит поработать. И я не исключаю, что если вдруг в морозы начнет массово отключаться отопление в украинских городах, а в придачу к этому возникнут перебои с продуктами (заносы на дорогах не позволили своевременно подвезти), то это будет искусственный кризис, организованный для раскачки улицы.



Зеленский в полете, разница в том, что ему кажется, что он парит, на самом деле пикирует.



Ростислав Ищенко Источник - cont.ws

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