Депутат РосГосДумы Кушнарев задавил пенсионерку и сбежал?

13:26 23.10.2021

Источники утверждают, что депутат Госдумы сбил пенсионерку и уехал



RostovGazeta со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что бывший глава администрации Ростова-на-Дону, ныне депутат Госдумы Виталий Кушнарев сбил пожилую женщину. По информации издания, ДТП произошло в областном центре, на улице Королева, пострадала 84-летняя женщина.



По имеющимся данным, пенсионерка была госпитализирована, у нее диагностировали перелом шейки бедра и перелом челюсти.



При этом источники издания утверждают, что после ДТП депутат остановился, вызвал экстренные службы и покинул место происшествия, не дожидаясь приезда полиции и скорой помощи.



Официальные комментарии ведомств пока не поступали.



Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщал, что в начале октября бывший министр цифрового развития области Герман Лопаткин сбил 13-летнюю девочку.