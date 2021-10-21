Кыргызстан вооружается турецкими ударными беспилотниками BayraktarTB2. Против кого?

13:33 23.10.2021

#Кыргызстан станет первой страной ОДКБ, закупившей турецкие ударные беспилотники "BayraktarTB2". Правительство страны уже выделило необходимые для этого средства.



Вооруженные силы Кыргызстана получат на вооружение беспилотные летательные аппараты турецкого и российского производства, заявил замглавы кыргызского правительства Камчыбек Ташиев. По его словам, речь идет о турецких ударных беспилотниках "BayraktarTB2" и российских разведывательных "Орлан 10Е". Подчеркивается, что средства на закупку уже выделены. При этом пока сведений о заключении контракта ни на российские, ни на турецкие БПЛА не поступало.



Объясняя выбор именно турецких беспилотников в качестве ударных, Ташиев заявил, что они стоят на вооружении пяти стран мира и в скором времени поступят на вооружение кыргызской армии. Чиновник отметил, что военнослужащие уже проходят соответствующее обучение в Турции. Количество заказанных "BayraktarTB2" он не назвал.



"Bayraktar TB2" – ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Высота полета – свыше 7300 м, время нахождения в воздухе - до 24 часов. Расстояние от пункта управления - не более 150 км, может работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлет и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость – 130 км/ч.



Длина дрона составляет 6,5 м, размах крыльев – 12 м. Максимальная взлетная масса беспилотника – 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. "Bayraktar TB2" имеет четыре точки подвески для боеприпасов.



Александр Бочаров