Неизвестные комплексы РЭБ начали блокаду базы США на востоке Сирии

14:26 23.10.2021

База США в восточной Сирии теперь полностью подавляется комплексом РЭБ



Провокации США в отношении российских и сирийских военных, а также проявляемая агрессия по отношению к иранским и проиранским формированиям на территории арабской республики, стала поводом для начала "блокады" американской военной базы на востоке Сирии при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы.



На данный момент известно о том, что в районе американской военной базы в зоне Эт-Танф подавляются практически все радиолокационные станции, средства ПВО, спутниковая связь и система глобального позиционирования.



Речь, судя по зоне глушения, идет о достаточно мощной системе радиоэлектронной борьбы. Радиус "мертвой зоны" составляет около 120-150 километров и затрагивает не только территорию Сирии, но и территорию соседних Иордании и Ирака.



Специалисты обратили внимание на тот факт, что в зоне Эт-Танф наблюдается практчиески постоянный перебой с мобильной и спутниковой связью. При этом, над зоной Эт-Танф фактически не работают средства GPS и ряд электронных систем, связанных непосредственно с обменом информацией со спутниками. Об этом свидетельствует, в том числе, и невозможность отслеживания самолетов над данным регионом, на что указывают данные специализированных сервисов.



Аналитики обращают внимание на тот факт, что использование средств радиоэлектронного подавления создает для США и ряда иных стран очень серьезные препятствия по использованию беспилотников и истребителей F-35, которые должны обязательно поддерживать связь с несколькими космическими аппаратами.