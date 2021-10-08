Газовое удушение Европы

14:34 23.10.2021

Газовое удушение Европы



Россия и Китай в целом уже договорились о маршруте поставок газа через Монголию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели".



Планируется, что новый газопровод будет идти в Китай из Ямала через территорию Монголии. Идея состоит в том, чтобы увеличить гибкость поставок газа с Ямальского полуострова, где "Газпром" обладает практически неограниченными запасами газа. Иначе говоря, в зависимости от рыночной конъюнктуры "Газпром" сможет выбирать, куда поставить газ: в Европу или Азию. Сейчас пользоваться изменением цен и спроса на разных рынках могут лишь производители СПГ. Кроме того, "Сила Сибири - 2" может позволить решить проблемы с газификацией ряда регионов в Сибири.



На данный момент ожидается, что мощность нового газопровода может достигнуть 50 млрд куб. м в год - больше, чем у первого проекта "Сила Сибири". Пока что подробности проекта "Сила Сибири - 2" неизвестны. Вероятно, основная часть строительства будет вестись уже после 2025 года, а стоимость проекта оценивается в 1,5 трлн руб. - больше 1,1 трлн руб., потраченных на первый газопровод в Китай.



Интересно отметить, что Китай лоббирует строительство не "Силы Сибири - 2" по отмеченному выше маршруту, а газопровода из Сахалина, где у "Газпрома" есть ряд месторождений, являющихся ресурсной базой для среднетоннажных СПГ-проектов. Логика Китая достаточно проста - транспортное плечо до Сахалина значительно меньше, что делает газ из данного региона более дешевым. Однако для РФ такой проект менее привлекателен, так как он не позволяет выбирать направление поставок в зависимости от рыночной конъюнктуры.



Источник:

"Газпром": основная часть потенциала уже отыграна

https://www.finam.ru/international/imdaily/gazprom-osnovnaya-chast-potenciala-uzhe-otygrana-20211008-195158/

08.10.2021