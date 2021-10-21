 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Берлине открыли памятник АбаюВ Берлине открыли памятник Абаю
14:57 23.10.2021

22 октября министр культуры и спорта Актоты Раимкулова приняла участие в церемонии открытия памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы в Берлине, передает zakon.kz.

В прошлом году Казахстан отметил 175-летний юбилей мыслителя мирового уровня, великого поэта, основателя казахской письменной литературы Абая Кунанбайулы. В рамках юбилея Центр Абая распахнул свои двери для читателей в Сингапуре, Болгарии, Венгрии, ОАЭ, Пакистане, Эфиопии, Чехии. Также были открыты памятники Абаю в Венгрии, Республике Южная Корея, Франции, Турции, Узбекистане, Египте, России и других странах.

Я благодарна народу и правительству Германии за поддержку предложения нашей страны по установке памятника Абаю. Его творчество является связующим звеном между казахским народом и культурой других народов. Абай принадлежит не только казахскому народу. Его творчество, пропагандирующее общечеловеческие ценности, стало неотъемлемой частью общечеловеческой и мировой литературы, – сказала Актоты Раимкулова.

Министр отметила удивительную созвучность между поэзией Абая и великого поэта немецкого народа Гете.

Благодаря переводу Абая мы познакомились с некоторыми произведениями Иоганна Гете. Одно из них – стихотворение "Ночная песнь странника", написанное на казахском языке. Таким образом, Абай стал прочным мостом, соединяющим литературу и культуру двух народов. Чествование благородных сынов человечества, таких как Абай и Гете, прославление их наследия, имени – наш с вами долг. Я уверена, что мероприятие, проводимое сегодня в традициях гостеприимства, укрепит духовную связь, о которой мы говорили выше, – сообщила министр.

Автор памятника Абаю в Берлине – лауреат Международной ассоциации "Искусство народов мира", скульптор – Булат Мекебаев.

Источник - zakon.kz
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