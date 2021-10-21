 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 22.10.2021
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Эрдоган, красавчик, выдворил из Турции разом 10 западных послов (включая США). За поддержку инсургента
20:09 23.10.2021

Эрдоган дал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран
Текст: Александр Саможнев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

"Я дал указание министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата", - цитирует РИА Новости заявление Эрдогана.

Причиной такого решения стал призыв освободить правозащитника Осману Кавалу, с которым дипломаты выступили на этой неделе. В МИД Турции им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

В МИД РФ следят за ситуацией вокруг задержанных россиян в Турции
Осман Кавала является правозащитником и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, в том числе, имеющие международную направленность.

Источник - rg.ru
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