Эрдоган, красавчик, выдворил из Турции разом 10 западных послов (включая США). За поддержку инсургента

20:09 23.10.2021

Эрдоган дал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран

Текст: Александр Саможнев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.



"Я дал указание министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата", - цитирует РИА Новости заявление Эрдогана.



Причиной такого решения стал призыв освободить правозащитника Осману Кавалу, с которым дипломаты выступили на этой неделе. В МИД Турции им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.



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Осман Кавала является правозащитником и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, в том числе, имеющие международную направленность.