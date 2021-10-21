Путин, на дворе не цивилизационный, а популяционный кризис, - И.Бойко

21:50 23.10.2021

Владимир Владимирович, это кризис не цивилизационный, а популяционный

Октябрьские тезисы для будущей Валдайской речи Президента РФ



Ирина Бойко



В своей Валдайской речи Президент РФ Путин В.В. определил современную ситуацию в мире как цивилизационный кризис.







Такая масштабная постановка вопроса очень важна не только для определения основных угроз мировому общественному развитию, но и для понимания направления мобилизации лучших интеллектуальных сил страны на их преодоление. Для смены траектории падения на траекторию роста, для нового глобального прыжка, в котором, в силу "разобранности" западного мира, роль толчковой ноги сможет сыграть Россия, важнейшее значение приобретает правильное определение "места для толчка", платформы для начала движения. И об этом, данные тезисы.



1. Цивилизационный кризис - это кризис общественный, охватывающий большинство стран мира и выражающийся в усилении международных торгово-экономических и военно-политических противоречий, достигающих "высокого градуса" напряжения. В данных противоречиях жесткая конкуренция между странами, зачастую приводящая к мировым войнам, приводит к перераспределению сил в международных отношениях и к появлению новых мировых лидеров. Так, к примеру, произошло в результате Второй мировой войны, когда лидерство Великобритании как ведущей мировой державы было окончательно утрачено и ее место заняли США. Можно с уверенностью утверждать, что и в настоящее время происходит глобальный процесс, в котором США теряют свое доминирование, освобождая место другой стране, имя которой пока еще неизвестно. И это тот процесс, в котором между ведущими странами мира, такими как Россия, Китай, Германия и возможно иными, глобальными амбициями себя пока не проявившими, странами развернется серьезная конкурентная борьба.



2. Но сегодня более релевантной, на наш взгляд, является постановка вопроса о глобальном популяционном кризисе. Этот кризис развивается как противоречие между человеком (мировым человеческим сообществом) и природой. Его сущность заключается в значительном по глубине и масштабам и стремительном по скорости распространения процессе разрушения, деградации окружающей среды, среды, в которой живет человек. Разрушается не только климат, чем сегодня обеспокоено практически все человечество, но также суша и водная поверхность. Такая постановка вопроса во-первых, является общей платформой для объединения населения всех стран мира, что выводит ее на более высокий уровень, чем эгоизм отдельных стран, честными и нечестными политическими приемами стремящихся достичь своих преимуществ. Во-вторых, только такая новая глобальная повестка может быть эффективной в силу того, что, за разрушающие окружающую среду действия одной страны рассчитываются другие страны, в связи с чем Президент РФ упоминал Африку. И, в третьих, глобальные проблемы создаются в рамках хозяйственной деятельности человека, имеющей сегодня глобальный характер. Значит, работа "по расчистке экологических завалов" предстоит всем странам, всем людям, в самое ближайшее время (как принято говорит в нашей стране, "еще вчера"). И в данном контексте наиболее острым является вопрос глобального лидерства, требующего понимания сути проблемы и ее глубины, а также способности предложить и возглавить процесс ее преодоления.



3. Можно спорить, к примеру, о том, что не только антропогенное воздействие на природу является главной причиной ее разрушения, но существуют некие объективные, от деятельности человека независящие, причины. Можно спорить о том, что нашествие вирусов, поражающих человечество и порождающих хаос и панику в умах людей, не связано с действиями человека, а представляет собой периодически возникающие явления, преодолеть которые позволяют вакцины и наше традиционное "нам бы день продержаться, да ночь выстоять". Но факт безумного и разрушающего природу действия человека (популяция которого, к слову сказать, выросла за последние десятилетия почти в два раза, а значит - к огромному росту отходов, вбрасываемых в природу, парниковых газов - в воздух, пластика - в море, ядерных отходов - в землю и т. д.) остается фактом. Многие популяции животных и растений уже не выжили. И есть только один путь для выживания человеческого сообщества - изменить модель своей хозяйственной деятельности.



4. Современная модель хозяйствования, по мнению известного британского экономиста Maurice Dobb, пришла на смену "британской" и представляет собой модель стандартизированного производства. Это суть "американской" модели хозяйствования, скроенной по принципам, предложенным американскими экономистами Charles Paul и Cobb Douglas (известная как модель "производственной функции Кобба-Дугласа"). Эта модель описывает процесс приращения "богатства наций" как результат приращения капитала и рабочей силы. То есть для повышения благосостояния народов необходимо просто вкладывать все больше капитала и увеличивать численность занятого в его "освоении" рабочего персонала. И неважно, что этот процесс "на входе" (input) пылесосом "всасывает" все больше ресурсов из природы, а "на выходе" (output) все больше грязи в эту природу и выбрасывает. Признанный во второй половине XX века основным для оценки результатов экономического развития всех стран и регионов мира показатель валового внутреннего продукта (ВВП), кстати предложенный нашим бывшим соотечественником лауреатом Нобелевской премии по экономике Simon Kuznets, придал этому хищническому процессу завершенный характер. Начинаясь как "американская" к 21-му веку эта модель, в силу различных факторов, стала моделью глобального хозяйственного развития.



5. Поэтому одновременно с преодолением американского доминирования в глобальной политике и экономике, для преодоления популяционных проблем, необходимо сбросить и американскую модель стандартизированного производства. Биологические виды выживают под воздействием серьезных угроз своему существованию, только меняя свою внутреннюю структуру, эволюционируя в своем развитии. Современное общество - не исключение. Чтобы выжить, нам всем необходимо радикально изменить структуру хозяйствования на планете Земля, пересмотреть свое отношение к используемым ресурсам, которые мы извлекаем из природы, а не просто увеличить финансирование точечных проблем, таких, как производство альтернативных источников энергии. Что не только не является результативным, но приводит к потере времени и ресурсов, а также порождает еще более серьезные проблемы (о чем свидетельствует, к примеру, современный "стратегический ребрендинг" ЕС).



6. Было бы непозволительной роскошью терять время на рассредоточение сил, направляемых на решение различных, но масштабных проблем: от начавшегося в 2008 г. глобального экономического кризиса и климатических изменений до преодоления последствий коронавирусной пандемии. Необходимо единая точка, с которой начнется формирование новой системы, более устойчивой ко всем проблемами, угрожающим жизни человека. Новой системы, устраняющей те недостатки, которые и сделали нынешнюю экономику предельно уязвимой.



В качестве предложения к действию



Необходима новая глобальная инициатива, новый глобальный проект. Этот проект можно заявить для начала в глобальном цифровом, информационном, пространстве. Сутью этого проекта, его содержанием должна стать постепенная (и здесь следует согласиться с нашим президентом), а не форсированная структурная перестройка глобальной экономики, которая позволит сберегать и восстанавливать окружающую среду. Это и есть та точка, с которой начнется процесс использования новых источников для создания высокой добавленной стоимости, для роста экономики, а значит - для накопления капитала, так необходимого в условиях нарастания все более "капиталоемких", как вирусных, так с ними и не связанных, проблем. И такой проект существует.



Автор - профессор РАНХиГС