Жапар-хан рассказал почему никак не описывается Кыр-тадж-граница

01:44 24.10.2021

Садыр Жапаров рассказал, почему не решается вопрос границы с Таджикистаном и о роли Адахана Мадумарова



Бишкек (АКИpress) – "Я готов решить вопрос границ сегодня же, но это не зависит только от нас", - сказал президент Садыр Жапаров на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.



Он напомнил, что в конце апреля 36 человек скончались в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.



"Вопрос границ не решается уже 30 лет. До этого велась работа по уточнению границ с Узбекистаном. После Узбекистана планировали начать работу с Таджикистаном. Поэтому я тогда не смотрел документы по Таджикистану. В мае у ГКНБ взял бумаги межправительственной комиссии. Там есть 3 спорных вопроса. Первое - 275 метров в Торт-Кочо, Жак-Орук и Кок-Таше. Второе - дорога в Ворух. Третье - спорные участки в Баткенском и Лейлекском районах. Но юридически мы правы", - сказал Жапаров.



Что касается Торт-Кочо, по словам президента, 3 марта 2009 года Адахан Мадумаров будучи главой Совета безопасности подписал протокол. "Поэтому они (таджики) заявляют, что это их земля. А я говорю, нет, это наша земля. Они нам суют этот документ, говорят: "Ваш секретарь Совбеза подписывал". Протокол он подписал так: "Признаю, что 275 метров земли принадлежат таджикам". Отдал им эту землю, но на 49 лет эту же землю таджики дали нам в аренду. Говорят: "Этим протоколом вы взяли в аренду на 49 лет, уже прошло 12 лет, после 37 лет закроем или снова продлим аренду". Я говорю, что у Мадумарова в то время не было права подписывать. Никто не давал ему полномочий и не отправлял подписывать, говорю, что это юридически негодный документ", - рассказал глава государства.



Он объяснил, как решается вопрос границ между двумя странами. "Сначала работают межправительственные комиссии, потом они подписывают соглашение и приходят к президентам. Потом я как президент смотрю, и если согласен, отправляю в Жогорку Кенеш. Если Жогорку Кенеш согласен, документ ратифицируется. Потом документ снова приходит ко мне и после того, как я подпишу все, решается вопрос границы между двумя странами. Больше ни у кого нет права пойти и подписывать. Я ссылаюсь на это. Ему (Адахан Мадумаров) никто не давал полномочий, этот протокол негодный. Здесь нет спора, но споры продолжаются.



Не то, что 275 метров земель, 5 метров земли мы не имеем права решать. Это не мои или ваши частные земли, это земли государства. Если вопрос решим этим протоколом, то и 37 лет пройдут быстро, а Лейлек станет анклавом. Мы что, согласимся на это? Нет, это не юридический документ", - сказал Жапаров.



Кроме того, по его словам, в Лейлекском и Баткенском районах есть 210 тыс. гектаров спорных участков.



"Говорят: "В 1924 году земли перешли к вам, эти земли отдадите нам". Я говорю: "Нет, если эти земли перешли к нам в 1924 году, то в 1924 году к вам перешел Мургаб, там 3 млн гектаров. Тогда отдайте нам его, мы отдадим вам вот эти земли". Они не соглашаются", - сказал президент.



Садыр Жапаров сообщил, что в настоящее время работает межправительственная комиссия.



"Сегодня-завтра они поедут в Душанбе. В тот раз они измерили более 8 км земли. Даст Бог, переговорами решим вопрос, не перекидывая ни на нашу, ни на таджикскую стороны, рассмотрев интересы обеих сторон.



Многое - это последствие политических ошибок наших политиков и некоторых наших предков. Из-за этого много споров. Не буду называть имен, но один наш участок в 1956 году главы айыл окмоту, района и области отдали соседям. Наши государственные деятели и отцы. Из-за этого много споров. Но мы многие земли возвращаем, исправляем ошибки, которые были допущены в 1956 году", - отметил Жапаров.



Он также высказался о передаче Каркыра. "Не хочу говорить плохое… Адахан Мадумаров - образованный человек, тогда почему совершает такие ошибки? До конца 2007 года я был депутатом Жогорку Кенеша. Я боролся, чтобы Каркыру не отдали. В парламент приносили около 10 раз. В конце 2007 года парламент распустили. В апреле 2008 года тогда согласовали с "Ак-Жол", тогда Адахан Кимсанбаевич был спикером. Он поставил на голосование и пропустил. Ибрагим Жунусов плакал. А в 2009 году этот протокол, из-за которого не решается вопрос границы с Таджикистаном", - сказал Жапаров.



Он добавил, что нужно время для решения вопроса.