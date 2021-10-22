 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.10.2021
01:44  Жапар-хан рассказал почему никак не описывается Кыр-тадж-граница
00:40  "Кто не сбежал, тот прячется". Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов
00:05  Через мост от "Талибана". Как афганский фактор повлиял на Узбекистан
00:03  Россия неожиданно для всех подсаживает США на "мазутную иглу"
00:01  Максим Соколов: Империя, которой боялся мир, возможно, жива
Суббота, 23.10.2021
21:50  Путин, на дворе не цивилизационный, а популяционный кризис, - И.Бойко
20:09  Эрдоган, красавчик, выдворил из Турции разом 10 западных послов (включая США). За поддержку инсургента

19:52  Как жить и выживать в QR-рабстве, - Платон Беседин
17:56  Киргизия не планирует открытие на своей территории военной базы США - уверяет Жапар=хан
14:57  В Берлине открыли памятник Абаю
14:52  О девальвации понятия "руханият" в Казахстане, - Н.Нуртазина
14:51  "Нас ищут и убивают": афганский офицер рассказал об угрозах талибов
14:34  Газовое удушение Европы
14:26  Неизвестные комплексы РЭБ начали блокаду базы США на востоке Сирии
13:33  Кыргызстан вооружается турецкими ударными беспилотниками BayraktarTB2. Против кого?
13:26  Депутат РосГосДумы Кушнарев задавил пенсионерку и сбежал?
11:21  Зеленский в свободном падении, - Ростислав Ищенко
10:48  Черногория отказала России в выдаче Тельмана Исмаилова ("Черкизон")
09:45  "Мягкая сила" России не под силу (не по уму)? - "СП"
08:17  Путинская "доктрина умеренного консерватизма", - Алексей Иванов
00:36  "Боевое братство": к чему готовятся ОДКБ-военные на границе с Афганистаном
00:22  Французский Трамп. Станет ли борец с исламом и феминизмом угрозой для Макрона?
Пятница, 22.10.2021
19:20  Саакашвили пробрался в Грузию в фуре с молоком и продуктами (видео)
18:20  В Казахстане разработали вакцину против COVID-19... для кошек. На подходе - для собак и хомячков?
18:15  В Кабуле отрубили голову волейболистке молодежной сборной Махджабин Хакими
17:57  КазСуд полностью оправдал бывших вице-министров энергетики Садибекова и Джаксалиева
17:50  Союзник в минус. УзбМИД еще раз разъяснил, что речи нет о вступлении в ОДКБ
17:42  Афган - плацдарм для экспорта терроризма в ЦАзию, - министр обороны Таджикистана Ш.Мирзо
17:00  В начале суперцикла: цены на нефть будут расти и дальше
16:20  Зачем КазВластям отчитываться о прошлом, когда впереди будущее? - Д.Ашимбаев
16:07  Казахстан пытается одеть и обуть Кыргызскую армию
16:02  Узбекистан останавливает экспорт газа. Себе дороже
12:55  Блинкена терзают вуду. США ищут спасения от наплыва беженцев, - Ю.Паниев
12:53  Вашингтон пытается настроить россиян против китайцев, - В.Скосырев
12:51  Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Решением кабмина
12:11  Конвой в Баграм. Гуманитарной акции в Афганистане – 20 лет
12:09  Талибы подчинили себе Афганистан. Когда они начнут наступление в Среднюю Азию? - Н.Мендкович
11:46  В российской Рязани взорвался завод взрывчатки - 16 погибших
10:44  Рабы Большой перезагрузки. Кому нужны дешевые гастеры? - В.Малышев
10:39  Кабул и центр Афгана сидят без света. Партизаны взорвали ЛЭП
10:23  Последний из выборных. Мэром киргизского Нарына стал 31-летний Сталбек-уулу, на 2 голоса опередивший г-на Чымылдакова
10:07  Делом Бишкекского девелопера Тимура Файзиева (группа Elite House) занялся ГКНБ
09:10  Задержан начальник центровского Октябрьского РОВД Бишкека полковник Аалиев
09:02  Американский "оскароносец" Алек Болдуин застрелил женщину-оператора и ранил режиссера на съемках фильма
08:58  КазАрмия реформирует военную службу резервистов
08:51  Долбим в мозг. КазМинистр Балаева отчиталась об успехах в "руханизации" казнарода
08:50  Путин раздал Валдая (тезисы речи про мертвый капитализм и пользу консерватизма)
00:54  Турция, устремленная к выборам: кто бросит вызов хозяину Ак-Сарая? - А.Арешев
00:39  Урок Пекина для "тигров и мух" Москвы: чиновники-коррупционеры получают пожизненные сроки
00:33  Афганистан в Московском формате. У Вашингтона нет плана мира в Афганистане, - Н.Бобкин
00:19  Расизм вместо борьбы за равенство в США, - М.Магид
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Жапар-хан рассказал почему никак не описывается Кыр-тадж-граница
01:44 24.10.2021

Садыр Жапаров рассказал, почему не решается вопрос границы с Таджикистаном и о роли Адахана Мадумарова

Бишкек (АКИpress) – "Я готов решить вопрос границ сегодня же, но это не зависит только от нас", - сказал президент Садыр Жапаров на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

Он напомнил, что в конце апреля 36 человек скончались в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

"Вопрос границ не решается уже 30 лет. До этого велась работа по уточнению границ с Узбекистаном. После Узбекистана планировали начать работу с Таджикистаном. Поэтому я тогда не смотрел документы по Таджикистану. В мае у ГКНБ взял бумаги межправительственной комиссии. Там есть 3 спорных вопроса. Первое - 275 метров в Торт-Кочо, Жак-Орук и Кок-Таше. Второе - дорога в Ворух. Третье - спорные участки в Баткенском и Лейлекском районах. Но юридически мы правы", - сказал Жапаров.

Что касается Торт-Кочо, по словам президента, 3 марта 2009 года Адахан Мадумаров будучи главой Совета безопасности подписал протокол. "Поэтому они (таджики) заявляют, что это их земля. А я говорю, нет, это наша земля. Они нам суют этот документ, говорят: "Ваш секретарь Совбеза подписывал". Протокол он подписал так: "Признаю, что 275 метров земли принадлежат таджикам". Отдал им эту землю, но на 49 лет эту же землю таджики дали нам в аренду. Говорят: "Этим протоколом вы взяли в аренду на 49 лет, уже прошло 12 лет, после 37 лет закроем или снова продлим аренду". Я говорю, что у Мадумарова в то время не было права подписывать. Никто не давал ему полномочий и не отправлял подписывать, говорю, что это юридически негодный документ", - рассказал глава государства.

Он объяснил, как решается вопрос границ между двумя странами. "Сначала работают межправительственные комиссии, потом они подписывают соглашение и приходят к президентам. Потом я как президент смотрю, и если согласен, отправляю в Жогорку Кенеш. Если Жогорку Кенеш согласен, документ ратифицируется. Потом документ снова приходит ко мне и после того, как я подпишу все, решается вопрос границы между двумя странами. Больше ни у кого нет права пойти и подписывать. Я ссылаюсь на это. Ему (Адахан Мадумаров) никто не давал полномочий, этот протокол негодный. Здесь нет спора, но споры продолжаются.

Не то, что 275 метров земель, 5 метров земли мы не имеем права решать. Это не мои или ваши частные земли, это земли государства. Если вопрос решим этим протоколом, то и 37 лет пройдут быстро, а Лейлек станет анклавом. Мы что, согласимся на это? Нет, это не юридический документ", - сказал Жапаров.

Кроме того, по его словам, в Лейлекском и Баткенском районах есть 210 тыс. гектаров спорных участков.

"Говорят: "В 1924 году земли перешли к вам, эти земли отдадите нам". Я говорю: "Нет, если эти земли перешли к нам в 1924 году, то в 1924 году к вам перешел Мургаб, там 3 млн гектаров. Тогда отдайте нам его, мы отдадим вам вот эти земли". Они не соглашаются", - сказал президент.

Садыр Жапаров сообщил, что в настоящее время работает межправительственная комиссия.

"Сегодня-завтра они поедут в Душанбе. В тот раз они измерили более 8 км земли. Даст Бог, переговорами решим вопрос, не перекидывая ни на нашу, ни на таджикскую стороны, рассмотрев интересы обеих сторон.

Многое - это последствие политических ошибок наших политиков и некоторых наших предков. Из-за этого много споров. Не буду называть имен, но один наш участок в 1956 году главы айыл окмоту, района и области отдали соседям. Наши государственные деятели и отцы. Из-за этого много споров. Но мы многие земли возвращаем, исправляем ошибки, которые были допущены в 1956 году", - отметил Жапаров.

Он также высказался о передаче Каркыра. "Не хочу говорить плохое… Адахан Мадумаров - образованный человек, тогда почему совершает такие ошибки? До конца 2007 года я был депутатом Жогорку Кенеша. Я боролся, чтобы Каркыру не отдали. В парламент приносили около 10 раз. В конце 2007 года парламент распустили. В апреле 2008 года тогда согласовали с "Ак-Жол", тогда Адахан Кимсанбаевич был спикером. Он поставил на голосование и пропустил. Ибрагим Жунусов плакал. А в 2009 году этот протокол, из-за которого не решается вопрос границы с Таджикистаном", - сказал Жапаров.

Он добавил, что нужно время для решения вопроса.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635029040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат внес свои поправки в законопроект по вопросам госзакупок и вернул его в Мажилис
- А. Мамин проинспектировал ход реконструкции крупнейшей автомагистрали Западного региона
- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Беларуси
- Вопросы перевозки грузов через казахстанско-китайскую границу обсудили вице-премьеры двух стран
- В Сенате презентован законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- "Ұлттық рухани жаңғыру"
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  