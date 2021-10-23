Тайвань - ядерный тигр? - Юрий Тавровский

09:39 24.10.2021

23 октября 2021



тайбэйские стратеги могут принять всерьез американский блеф и пойти на непоправимый шаг

Юрий Тавровский



Джозеф Байден допустил очередной ляп, на сей раз про "поддержку Тайваня в случае китайской атаки". После короткого смешка вслед за дезавуированием неуместных слов американского "верховного главнокомандующего" приходится всерьез призадуматься. Ведь Вашингтон подталкивает Тайбэй на роковой шаг с провозглашением "независимости" разными методами. Здесь и поставки летального оружия, и размещение переодетых в штатское морпехов, и подбадривающие резолюции Конгресса.



Тайбэйские стратеги могут принять всерьез американский блеф и пойти на непоправимый шаг. В их колоду в последнее время добавляют все новые козырные карты, да и в рукаве кое-что припрятано. "Кое-что" - это собственные ракеты и, возможно, даже атомные бомбы.



Перечисляя вероятные сценарии развития кризиса вокруг Тайваня, не стоит забывать о тайваньской атомной бомбе. В свое время американцы в интересах наращивания партнерства с Пекином заставили Тайбэй свернуть его ядерную программу. Сейчас обстановка кардинально изменилась, и Вашингтону может стать выгодно не просто закрыть глаза на продолжение секретных изысканий, но даже простимулировать подготовку собственного ядерного оружия на острове.



Тайваньская ядерная программа стартовала в 1967 году на базе Института ядерных исследований при Чжуншаньском институте науки и техники. Был закуплен исследовательский реактор в Канаде, из США привезли низкообогащенный плутоний якобы для гражданской энергетической программы. В 70-е годы успешно развивалась программа обогащения плутония с использованием тяжелых водяных реакторов. Военная программа была обнаружена инспекторами МАГАТЭ и в 1976 году официально свернута.



Однако по данным американской разведки, тайваньцы к тому времени уже успели разработать устройства, готовые к испытаниям. Эти данные были получены от сбежавшего в декабре 1987 года в США тайного американского агента, полковника Чан Сянь-и, который был заместителем директора Института ядерных исследований. На основании прихваченных им документов американские эксперты заключили, что Тайвань уже осуществил контролируемую ядерную реакцию и был в одном-двух годах от приобретения полноценной бомбы. Во время ракетных обстрелов через Тайваньский пролив в 1985-86 годах возглавлявший тогда тайваньскую администрацию Ли Дэн-хуэй предложил открыто возобновить программу, но не получил необходимой поддержки.



Официально Тайвань придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), хотя и обладает не только серьезными финансовыми ресурсами, но и передовыми технологиями, позволяющими быстро создать ядерное оружие. 6 действующих энергоблоков на АЭС нарабатывают плутоний из привозного урана. Неофициально же тайваньские дипломаты в Тайбэе на мой прямой вопрос о наличии ядерного оружия с улыбкой повторяли знаменитый ответ Голды Меир: "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а, во-вторых, если потребуется, мы его применим".