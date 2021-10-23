 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.10.2021
10:09  Ветер вывалил зубец из Кремлевской стены. Плохая Путину примета
10:04  Россия еще шире распахнет объятья русским, - Андрей Бабицкий
09:39  Тайвань - ядерный тигр? - Юрий Тавровский
01:44  Жапар-хан рассказал почему никак не описывается Кыр-тадж-граница
00:40  "Кто не сбежал, тот прячется". Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов
00:05  Через мост от "Талибана". Как афганский фактор повлиял на Узбекистан
00:03  Россия неожиданно для всех подсаживает США на "мазутную иглу"

00:01  Максим Соколов: Империя, которой боялся мир, возможно, жива
Суббота, 23.10.2021
21:50  Путин, на дворе не цивилизационный, а популяционный кризис, - И.Бойко
20:09  Эрдоган, красавчик, выдворил из Турции разом 10 западных послов (включая США). За поддержку инсургента
19:52  Как жить и выживать в QR-рабстве, - Платон Беседин
17:56  Киргизия не планирует открытие на своей территории военной базы США - уверяет Жапар=хан
14:57  В Берлине открыли памятник Абаю
14:52  О девальвации понятия "руханият" в Казахстане, - Н.Нуртазина
14:51  "Нас ищут и убивают": афганский офицер рассказал об угрозах талибов
14:34  Газовое удушение Европы
14:26  Неизвестные комплексы РЭБ начали блокаду базы США на востоке Сирии
13:33  Кыргызстан вооружается турецкими ударными беспилотниками BayraktarTB2. Против кого?
13:26  Депутат РосГосДумы Кушнарев задавил пенсионерку и сбежал?
11:21  Зеленский в свободном падении, - Ростислав Ищенко
10:48  Черногория отказала России в выдаче Тельмана Исмаилова ("Черкизон")
09:45  "Мягкая сила" России не под силу (не по уму)? - "СП"
08:17  Путинская "доктрина умеренного консерватизма", - Алексей Иванов
00:36  "Боевое братство": к чему готовятся ОДКБ-военные на границе с Афганистаном
00:22  Французский Трамп. Станет ли борец с исламом и феминизмом угрозой для Макрона?
Пятница, 22.10.2021
19:20  Саакашвили пробрался в Грузию в фуре с молоком и продуктами (видео)
18:20  В Казахстане разработали вакцину против COVID-19... для кошек. На подходе - для собак и хомячков?
18:15  В Кабуле отрубили голову волейболистке молодежной сборной Махджабин Хакими
17:57  КазСуд полностью оправдал бывших вице-министров энергетики Садибекова и Джаксалиева
17:50  Союзник в минус. УзбМИД еще раз разъяснил, что речи нет о вступлении в ОДКБ
17:42  Афган - плацдарм для экспорта терроризма в ЦАзию, - министр обороны Таджикистана Ш.Мирзо
17:00  В начале суперцикла: цены на нефть будут расти и дальше
16:20  Зачем КазВластям отчитываться о прошлом, когда впереди будущее? - Д.Ашимбаев
16:07  Казахстан пытается одеть и обуть Кыргызскую армию
16:02  Узбекистан останавливает экспорт газа. Себе дороже
12:55  Блинкена терзают вуду. США ищут спасения от наплыва беженцев, - Ю.Паниев
12:53  Вашингтон пытается настроить россиян против китайцев, - В.Скосырев
12:51  Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Решением кабмина
12:11  Конвой в Баграм. Гуманитарной акции в Афганистане – 20 лет
12:09  Талибы подчинили себе Афганистан. Когда они начнут наступление в Среднюю Азию? - Н.Мендкович
11:46  В российской Рязани взорвался завод взрывчатки - 16 погибших
10:44  Рабы Большой перезагрузки. Кому нужны дешевые гастеры? - В.Малышев
10:39  Кабул и центр Афгана сидят без света. Партизаны взорвали ЛЭП
10:23  Последний из выборных. Мэром киргизского Нарына стал 31-летний Сталбек-уулу, на 2 голоса опередивший г-на Чымылдакова
10:07  Делом Бишкекского девелопера Тимура Файзиева (группа Elite House) занялся ГКНБ
09:10  Задержан начальник центровского Октябрьского РОВД Бишкека полковник Аалиев
09:02  Американский "оскароносец" Алек Болдуин застрелил женщину-оператора и ранил режиссера на съемках фильма
08:58  КазАрмия реформирует военную службу резервистов
08:51  Долбим в мозг. КазМинистр Балаева отчиталась об успехах в "руханизации" казнарода
08:50  Путин раздал Валдая (тезисы речи про мертвый капитализм и пользу консерватизма)
00:54  Турция, устремленная к выборам: кто бросит вызов хозяину Ак-Сарая? - А.Арешев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тайвань - ядерный тигр? - Юрий Тавровский
09:39 24.10.2021

23 октября 2021

тайбэйские стратеги могут принять всерьез американский блеф и пойти на непоправимый шаг
Юрий Тавровский

Джозеф Байден допустил очередной ляп, на сей раз про "поддержку Тайваня в случае китайской атаки". После короткого смешка вслед за дезавуированием неуместных слов американского "верховного главнокомандующего" приходится всерьез призадуматься. Ведь Вашингтон подталкивает Тайбэй на роковой шаг с провозглашением "независимости" разными методами. Здесь и поставки летального оружия, и размещение переодетых в штатское морпехов, и подбадривающие резолюции Конгресса.

Тайбэйские стратеги могут принять всерьез американский блеф и пойти на непоправимый шаг. В их колоду в последнее время добавляют все новые козырные карты, да и в рукаве кое-что припрятано. "Кое-что" - это собственные ракеты и, возможно, даже атомные бомбы.

Перечисляя вероятные сценарии развития кризиса вокруг Тайваня, не стоит забывать о тайваньской атомной бомбе. В свое время американцы в интересах наращивания партнерства с Пекином заставили Тайбэй свернуть его ядерную программу. Сейчас обстановка кардинально изменилась, и Вашингтону может стать выгодно не просто закрыть глаза на продолжение секретных изысканий, но даже простимулировать подготовку собственного ядерного оружия на острове.

Тайваньская ядерная программа стартовала в 1967 году на базе Института ядерных исследований при Чжуншаньском институте науки и техники. Был закуплен исследовательский реактор в Канаде, из США привезли низкообогащенный плутоний якобы для гражданской энергетической программы. В 70-е годы успешно развивалась программа обогащения плутония с использованием тяжелых водяных реакторов. Военная программа была обнаружена инспекторами МАГАТЭ и в 1976 году официально свернута.

Однако по данным американской разведки, тайваньцы к тому времени уже успели разработать устройства, готовые к испытаниям. Эти данные были получены от сбежавшего в декабре 1987 года в США тайного американского агента, полковника Чан Сянь-и, который был заместителем директора Института ядерных исследований. На основании прихваченных им документов американские эксперты заключили, что Тайвань уже осуществил контролируемую ядерную реакцию и был в одном-двух годах от приобретения полноценной бомбы. Во время ракетных обстрелов через Тайваньский пролив в 1985-86 годах возглавлявший тогда тайваньскую администрацию Ли Дэн-хуэй предложил открыто возобновить программу, но не получил необходимой поддержки.

Официально Тайвань придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), хотя и обладает не только серьезными финансовыми ресурсами, но и передовыми технологиями, позволяющими быстро создать ядерное оружие. 6 действующих энергоблоков на АЭС нарабатывают плутоний из привозного урана. Неофициально же тайваньские дипломаты в Тайбэе на мой прямой вопрос о наличии ядерного оружия с улыбкой повторяли знаменитый ответ Голды Меир: "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а, во-вторых, если потребуется, мы его применим".

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635057540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат внес свои поправки в законопроект по вопросам госзакупок и вернул его в Мажилис
- А. Мамин проинспектировал ход реконструкции крупнейшей автомагистрали Западного региона
- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Беларуси
- Вопросы перевозки грузов через казахстанско-китайскую границу обсудили вице-премьеры двух стран
- В Сенате презентован законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- "Ұлттық рухани жаңғыру"
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  