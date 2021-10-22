 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия еще шире распахнет объятья русским, - Андрей Бабицкий
10:04 24.10.2021

Россия еще шире распахнет объятья русским
Андрей Бабицкий

22.10.2021,

Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян известна как человек, выступающий в защиту прав русских и русскоязычных, проживающих за пределами России, поддерживающий их в стремлении переехать в Россию и получить российское гражданство. На заседании клуба "Валдай" она задала президенту России Владимиру Путину вопрос именно на эту тему

По ее мнению, следовало бы упростить процедуру предоставления гражданства не только для граждан Украины и Белоруссии, а для всех русских без исключения, как это делает к примеру Германия, Израиль или Греция.

На сегодняшний момент российское гражданство предоставляется в общем либо упрощенном порядке. Упрощенный, действует для граждан Белоруссии, Украины и Казахстана. Им не приходится претерпевать многолетние мытарства, с момента подачи заявления проходит год или чуть больше и человек становится обладателем вожделенной красной книжицы. Льготы действуют также для тех, кто имеет родственников ближнего круга в России, пожилых людей. Для граждан Донецкой и Луганской народных республик введен еще более простой порядок. У них принимают заявления прямо по месту жительства, а потом, на оформление уходит около трех месяцев, а то и меньше, после этого людей на автобусах, бесплатно предоставляемых органами власти, вывозят в Ростовскую область, где им выдают паспорта. К сегодняшнему дню гражданами России стали более 600 000 тысяч человек из ЛНР и ДНР.

Общий порядок подразумевает годы ожиданий. Это гораздо более сложная, многоступенчатая и дорогостоящая процедура. Иностранец должен прожить в России не менее пяти лет, а до этого получить вид на жительство или разрешение на временное проживание, что также не слишком просто. Необходимо собрать объемный пакет документов, сдать тест по русскому языку и отечественной истории, а потом ждать с момента подачи заявления не менее, а то и более года. Решение о предоставлении гражданства принимается президентом России. Есть исключения для обладателей необходимых в России профессии, людей, имеющих перед нею заслуги, военнослужащих, родившихся в РСФСР и не принимавших гражданства той постсоветской республики, чьими жителями они стали после распада СССР, проходивших службу по контракту в российской армии и еще некоторых категорий.

Надо ли говорить, что годы ожидания, сотни часов, проведенных в различных очередях, для многих оборачиваются настоящей драмой, подорванной психикой, другими проблемами. Россия представляется подателям прошения о гражданстве в общем порядке жестоковыйной мачехой, которая равнодушна к судьбе своих пасынков, не по своей воле оказавшимися гражданами других стран после развала общей Родины.

Ответ Владимира Путина Маргарите Симоньян состоял из двух частей. Первая: сначала необходимо решить "вопросы, вязанные с социально-экономическими составляющими этого процесса: поликлиники, детские сады, рабочие места и так далее, жилье". В целом это не самая сложная задача, можно сказать, чисто техническая. В России ежегодна вводятся в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилой площади со всей необходимой инфраструктурой. По итогам прошлого года показатель составил 82,2 млн кв.м.

По существу же проблемы российский президент высказался за либерализацию законодательства о гражданстве. Это, по его словам, "и требование рынка труда". Вспомним также и то, как часто глава государства обращается к теме демографии. В России, говорил он неоднократно, было две демографические ямы: уровень 1,1 ребенок на женщину был в военные 1943-1944 годы и в 1999 году. Преодолевать последствия необходимо не только за счет стимулирования рождаемости различными выплатами внутри страны, но и привлекая соотечественников из-за рубежа. А в июле президент заявил, что в России в последние годы лет сложилась неблагоприятная демографическая картина: "В последние несколько лет в силу ряда обстоятельств - об этом мы тоже много раз говорили: две ямы демографические, плюс еще и ковид этот несчастный, дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения".

"Мы думаем над этим", - заверил российский лидер Маргариту Симоньян и не верить его словам оснований нет. Надо полагать, что не за горами тот момент, когда и общий порядок предоставления гражданства РФ будет упрощен и гуманизирован. По большому сче6ту это надо было делать еще вчера. Кстати говоря, одна из внесенных в Конституцию поправок обязывает российское государство брать под защиту соотечественников за рубежом. Действие этой нормы вполне распространимо на русских иностранцев, желающих стать обладателями паспорта РФ. Они явно нуждаются в дополнительной заботе о них со стороны России.

Источник - ukraina.ru
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