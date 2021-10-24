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"Турецкий фактор" разрывает НАТО на части, - С.Тарасов
12:26 24.10.2021

24 октября 2021 |
Пока, вне зависимости от того, насколько в НАТО "трудным звеном" оказывается Турция, ее союзники по Североатлантическому альянсу к турецкому присутствию относятся толерантно. На том основании, что долгосрочным интересам Запада отвечает сохранение Анкары на своей стороне. Однако способность ряда стран НАТО продолжать терпеть "вызывающее поведение" Турции - уже на пределе.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 24 октября 2021,

Интригующие события происходят внутри Североатлантического альянса. Глава МИД Греции Никос Дендиас и госсекретарь США Энтони Блинкен продлили на пять лет договор об использовании военных баз на Крите. Заявлено, что Вашингтон в будущем намерен использовать еще больше военных баз на греческой территории, в том числе аэропорты Центральной Греции и порта Александруполиса вблизи границы с Турцией. Происходит это на фоне того, что Афины в течение многих лет сталкиваются с угрозами Анкары и попытками турецкой стороны оспорить суверенные права Греции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

А в конце сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Елисейском дворце военное соглашение. Афины закупят у Франции 24 многоцелевых самолета Dassault Rafale и три фрегата проекта Belharra, которые построит французская Naval Group, с возможностью докупить еще один корабль. Стоимость сделки оценивается в три миллиарда евро. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал новый союз "фактором более глубокого стратегического партнерства между двумя странами для защиты их общих интересов в Средиземноморье". Потому что соглашение предусматривает "взаимную поддержку" и "совместные действия на всех уровнях". В этой связи американское издание The National Interest констатирует, что в политической части французско-греческое соглашение "в более строгих формулировках по сравнению со статьей 5 Вашингтонского договора обязывает стороны "в случае необходимости вооруженного ответа отреагировать всеми имеющимися в их распоряжении средствами, если обе констатируют нападение на территорию любой из них". Не случайно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис квалифицировал военное соглашение с Францией как "оборонный пакт", как "ключевой шаг" для защиты "европейских интересов" в Средиземноморье. Если это действительно так в отношении Афин и Парижа, то мы имеем дело с прецедентом создания альянса стран - членов НАТО, независимого от Североатлантического альянса.

В результате в НАТО начинает выделяться противостояние между "блоковой" Грецией и Турцией, несмотря на то, что в последнее время в рамках механизма альянса по разрешению конфликта в Восточном Средиземноморье была создана круглосуточная горячая линия между Анкарой и Афинами. Турции также не предъявляют на встречах по линии НАТО обвинения в нарушениях международного права в Восточном Средиземноморье. Если и можно говорить о какой-либо критике Анкары со стороны альянса, то она сохраняется только в отношении приобретения ею российских зенитных ракетных комплексов С-400. Идем дальше. На днях по инициативе Кипра в Никосии состоялся трехсторонний саммит на уровне глав государств Греции, Кипра и Египта Кириакоса Мицотакиса, Никоса Анастасиадиса, Абдель-Фаттах ас-Сиси. Греческий лидер заявил, что встреча "совпала с дополнительной напряженностью, созданной турецким руководством, агрессией Турции против Республики Кипр, отправкой турецких судов в исключительную экономическую зону Кипра, а также ее действиями в отношении побережья Фамагусты". Он обвинил Анкару в "имперских амбициях и агрессивных действиях от Сирии до Ливии, от Сомали до Кипра и от Эгейского моря до Кавказа". При этом стороны, обсуждая схемы регионального сотрудничества, основанные на общих представлениях по ряду важнейших вопросов, включая ключевые сектора энергетики, приняли Совместную декларацию, в которой содержится призыв к Турции "стать адекватной знамениям времени" и "не создавать угрозу миру во всем регионе".

Реакция Анкары была вполне ожидаемой - то есть негативной. Она особенно остро отреагировала на "блоковое окружение" со стороны своих союзников по НАТО, чего раньше не наблюдалось. При этом Грецию выводят на первые позиции в этом противостоянии: как заявляет Макрон, Афины выступают "не только от своего имени, но и от имени Европы и Франции". Внешняя мотивация повышения градуса действий. С начала августа турецкое судно Oruç Reis проводит сейсмические исследования на территории, которую Греция считает своим континентальным шельфом. Этот район находится к югу от греческого острова Кастелоризо, самого удаленного острова Греции, от которого больше 100 км до ближайшего греческого берега, но всего лишь два километра до Турции. Анкара и Афины обмениваются колкостями, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже угрожает войной. Впрочем, такое в отношениях между двумя союзниками по НАТО бывало и раньше. Однако на сей раз дипломаты и эксперты серьезно опасаются, что случайная или преднамеренная эскалация может спровоцировать полномасштабный вооруженный конфликт, так как стороны стали сознательно повышать ставки.

Париж и Афины решили Анкаре прощать не все, хотя в НАТО есть голоса, которые уверяют, что "в ситуации, когда боеспособность Европы сильно проседает", Турция, мол, "сдерживает Россию". Но все гораздо сложнее: в Европе видят в пакте между Францией и Грецией "предтечу отдельного европейского пакта об обороне и безопасности". Не случайно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал французско-греческое военное соглашение. При этом он не верит "в попытки сделать что-то вне рамок НАТО, конкурировать с НАТО или дублировать его". В то же время именно генсек недавно говорил, что "80% оборонных расходов альянса поступает от союзников за пределами ЕС", а "стратегическая перспектива и приоритеты трех основных членов НАТО" тоже лежат вне Евросоюза - это Турция, Великобритания и США. Так Столтенберг фактически, как ранее и президент Франции в связи с закупкой Анкарой систем С-400, выводит в особую статью "турецкий вопрос". В ответ Турция заявляет, что ведет переговоры о второй партии С-400, считает возможным сотрудничать с российской оборонной промышленностью в разработке реактивного истребителя и подводных лодок.

Это, как утверждает британская газета The Telegraph, говорит об одном: "Североатлантический альянс разрывают на части". Что дальше? Пока, вне зависимости от того, насколько трудно бывают иметь турок в союзниках, к их присутствию в альянсе всегда относились толерантно на том основании, что долгосрочным интересам Запада отвечает сохранение Турции на своей стороне. Однако готовность некоторых стран - членов НАТО и далее терпеть вызывающую внешнюю политику Турции - уже на пределе, что в конечном итоге может привести к коллапсу альянса.

24 октября 2021
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635067560
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