Сирийский опыт и боевая готовность: как Россия повышает мощь ТаджАрмии

12:33 24.10.2021

Российские инструкторы из года в год продолжают усиленную подготовку бойцов для таджикских вооруженных сил



Каждый год на 201-й российской военной базе в Таджикистане проходят обучение около тысячи младших специалистов для службы в вооруженных силах республики. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник штаба соединения, полковник Евгений Охрименко.

По его словам, на данный момент профессиональное обучение прошли свыше шести тысяч военнослужащих.

"Одной из задач соединения является подготовка младших специалистов армии Таджикистана по 14 основным специальностям. Ежегодно российские инструкторы готовят до тысячи военнослужащих национальных вооруженных сил", - подчеркнул Охрименко.



Он рассказал, что солдаты проходят курсы обучения на наводчика-оператора, механика-водителя танка, боевой машины пехоты, наводчика бронетранспортера, командира реактивной системы залпового огня, наводчика самоходного артиллерийского орудия и по другим специальностям.



По словам начальника штаба соединения, 201-я база полностью укомплектована военнослужащими по контракту. Большинство из них принимали участие в боевых действиях в Сирии.

Солдаты поддерживают высокий уровень боеготовности и готовы отреагировать на любые угрозы в Центральной Азии, отметил Охрименко.



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Он добавил, что недавно на территории базы завершили строительство нового солдатского общежития. Скоро здесь возведут культурно-досуговый центр и спортивно-тренировочный комплекс.