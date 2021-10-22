 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.10.2021
14:10  Война Израиля с Ираном неизбежна, - Авигдор Либерман
13:57  Кабульский салон красоты оказывает сопротивление талибам*, - Камилла Ламбло
13:39  Жесткие последствия "мягкой силы", - Б.Курбанов
13:25  Мирзиеев проголосовал на выборах президента Узбекистана (видео)
13:15  А.Проханов: Центральные каналы РосТВ - это пропаганда порока и изврата
13:10  Таджикистан: между трех морей, - С.Черняховский
13:09  Кавказская западня. Провокации Баку и странная позиция Кремля

13:01  Слава России. Умер легендарный лыжник - герой Олимпиады в Саппоро В.Веденин
13:00  Позор России. Собчак тамадит на итальянской свадьбе 60-летнего экс-замминфина Вавилова и 24-летней Софы
12:33  Сирийский опыт и боевая готовность: как Россия повышает мощь ТаджАрмии
12:26  "Турецкий фактор" разрывает НАТО на части, - С.Тарасов
10:09  Ветер вывалил зубец из Кремлевской стены. Плохая Путину примета
10:04  Россия еще шире распахнет объятья русским, - Андрей Бабицкий
09:39  Тайвань - ядерный тигр? - Юрий Тавровский
01:44  Жапар-хан рассказал почему никак не описывается Кыр-тадж-граница
00:40  "Кто не сбежал, тот прячется". Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов
00:05  Через мост от "Талибана". Как афганский фактор повлиял на Узбекистан
00:03  Россия неожиданно для всех подсаживает США на "мазутную иглу"
00:01  Максим Соколов: Империя, которой боялся мир, возможно, жива
Суббота, 23.10.2021
21:50  Путин, на дворе не цивилизационный, а популяционный кризис, - И.Бойко
20:09  Эрдоган, красавчик, выдворил из Турции разом 10 западных послов (включая США). За поддержку инсургента
19:52  Как жить и выживать в QR-рабстве, - Платон Беседин
17:56  Киргизия не планирует открытие на своей территории военной базы США - уверяет Жапар=хан
14:57  В Берлине открыли памятник Абаю
14:52  О девальвации понятия "руханият" в Казахстане, - Н.Нуртазина
14:51  "Нас ищут и убивают": афганский офицер рассказал об угрозах талибов
14:34  Газовое удушение Европы
14:26  Неизвестные комплексы РЭБ начали блокаду базы США на востоке Сирии
13:33  Кыргызстан вооружается турецкими ударными беспилотниками BayraktarTB2. Против кого?
13:26  Депутат РосГосДумы Кушнарев задавил пенсионерку и сбежал?
11:21  Зеленский в свободном падении, - Ростислав Ищенко
10:48  Черногория отказала России в выдаче Тельмана Исмаилова ("Черкизон")
09:45  "Мягкая сила" России не под силу (не по уму)? - "СП"
08:17  Путинская "доктрина умеренного консерватизма", - Алексей Иванов
00:36  "Боевое братство": к чему готовятся ОДКБ-военные на границе с Афганистаном
00:22  Французский Трамп. Станет ли борец с исламом и феминизмом угрозой для Макрона?
Пятница, 22.10.2021
19:20  Саакашвили пробрался в Грузию в фуре с молоком и продуктами (видео)
18:20  В Казахстане разработали вакцину против COVID-19... для кошек. На подходе - для собак и хомячков?
18:15  В Кабуле отрубили голову волейболистке молодежной сборной Махджабин Хакими
17:57  КазСуд полностью оправдал бывших вице-министров энергетики Садибекова и Джаксалиева
17:50  Союзник в минус. УзбМИД еще раз разъяснил, что речи нет о вступлении в ОДКБ
17:42  Афган - плацдарм для экспорта терроризма в ЦАзию, - министр обороны Таджикистана Ш.Мирзо
17:00  В начале суперцикла: цены на нефть будут расти и дальше
16:20  Зачем КазВластям отчитываться о прошлом, когда впереди будущее? - Д.Ашимбаев
16:07  Казахстан пытается одеть и обуть Кыргызскую армию
16:02  Узбекистан останавливает экспорт газа. Себе дороже
12:55  Блинкена терзают вуду. США ищут спасения от наплыва беженцев, - Ю.Паниев
12:53  Вашингтон пытается настроить россиян против китайцев, - В.Скосырев
12:51  Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Решением кабмина
12:11  Конвой в Баграм. Гуманитарной акции в Афганистане – 20 лет
12:09  Талибы подчинили себе Афганистан. Когда они начнут наступление в Среднюю Азию? - Н.Мендкович
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Сирийский опыт и боевая готовность: как Россия повышает мощь ТаджАрмии
12:33 24.10.2021

Российские инструкторы из года в год продолжают усиленную подготовку бойцов для таджикских вооруженных сил

Каждый год на 201-й российской военной базе в Таджикистане проходят обучение около тысячи младших специалистов для службы в вооруженных силах республики. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник штаба соединения, полковник Евгений Охрименко.
По его словам, на данный момент профессиональное обучение прошли свыше шести тысяч военнослужащих.
"Одной из задач соединения является подготовка младших специалистов армии Таджикистана по 14 основным специальностям. Ежегодно российские инструкторы готовят до тысячи военнослужащих национальных вооруженных сил", - подчеркнул Охрименко.

Он рассказал, что солдаты проходят курсы обучения на наводчика-оператора, механика-водителя танка, боевой машины пехоты, наводчика бронетранспортера, командира реактивной системы залпового огня, наводчика самоходного артиллерийского орудия и по другим специальностям.

По словам начальника штаба соединения, 201-я база полностью укомплектована военнослужащими по контракту. Большинство из них принимали участие в боевых действиях в Сирии.
Солдаты поддерживают высокий уровень боеготовности и готовы отреагировать на любые угрозы в Центральной Азии, отметил Охрименко.

РФ готова на решительные меры при обострении на таджикско-афганской границе
Он добавил, что недавно на территории базы завершили строительство нового солдатского общежития. Скоро здесь возведут культурно-досуговый центр и спортивно-тренировочный комплекс.

Источник - tj.sputniknews.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635067980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат внес свои поправки в законопроект по вопросам госзакупок и вернул его в Мажилис
- А. Мамин проинспектировал ход реконструкции крупнейшей автомагистрали Западного региона
- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Беларуси
- Вопросы перевозки грузов через казахстанско-китайскую границу обсудили вице-премьеры двух стран
- В Сенате презентован законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- "Ұлттық рухани жаңғыру"
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  