Позор России. Собчак тамадит на итальянской свадьбе 60-летнего экс-замминфина Вавилова и 24-летней Софы

13:00 24.10.2021

После смертельного ДТП Ксения Собчак улетела в Италию, чтобы провести свадьбу бывшего чиновника на берегу озера Комо

На мероприятии присутствовали политики, бизнесмены и блогеры



Константин ГЛЫБА



Страсти вокруг жуткого ДТП в Сочи, случившегося 9 октября, в которое угодил кортеж Ксении Собчак 9 октября, как-то быстро поутихли - в отличие от других звездных аварий (Михаил Ефремов, Эдвард Бил). Ксения даже выступила в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", но запись быстренько удалили с официального ютуб-канала "России 1".







Практически сразу после ДТП Собчак должна была лететь в Нью-Йорк, чтобы зарабатывать - провести одно из мероприятий в США. Но этот визит по понятным причинам пришлось экстренно отменить. Иначе репутация Ксении пострадала бы еще сильнее. 12 октября в Сочи прошла очная ставка с водителем "Мерседеса", выехавшего на встречную полосу и спровоцировавшего аварию, он сейчас заключен под стражу. А телеведущая не отвлекается от зарабатывания денег - регулярно выпускает контент в Youtube и улетела в Италию, чтобы провести свадьбу.



Пару дней назад в инстаграме актера Станислава Садальского появилось сообщение и изображение пригласительного билета на свадьбу 60-летнего Андрея Вавилова (бывший сенатор и замминистра финансов России и глава компании "СуперОкс", производителя высокотемпературных проводов) и 24-летней Софи-Антуанетте Делуа - дочки основательницы мехового дома Юлии Делуа.



Артист подчеркнул, что гулять на мероприятии в одном из живописнейших уголков земли - на озере Комо (Италия) будут и политики, и бизнесмены, и звезды шоу-бизнеса. И не обманул. Собчак действительно провела свадьбу и поздравила молодых.



- Ну что же, Софи, во-первых, тебе повезло не только с тем, какая у тебя мама, а с тем, что Андрей вначале не познакомился с мамой, - не упустила возможности съязвить со сцены Ксения. - Все могло сложиться иначе - ты могла гулять на чужой свадьбе.



На торжество позвали юмориста Максима Галкина, певицу Любовь Успенская, блогеров Сабину Агаларову и Наталью Буткевич, директора "Rolls-Royce Motor Cars Москва" Александра Шера и многих других. Для гостей выкупили пятизвездочный Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо, где сутки стоят 600 евро.



Торжество продлится до конца выходных. В инстаграме Ксении, которая "постоянно находится на связи со следствием" по делу о сочинском ДТП, нет ни одного упоминания об этом.