 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Слава России. Умер легендарный лыжник - герой Олимпиады в Саппоро В.Веденин
13:01 24.10.2021

Не склонивший советский флаг перед императором: умер легендарный спортсмен СССР

Сегодня не стало легендарного советского лыжника двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.

Веденин скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

О его смерти сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.



"Всегда очень жаль, когда уходят такие люди. Уходит эпоха, уходит время. С этим человеком я была близко знакома. Мне очень жаль, но, к сожалению, это жизнь", - сказала Вяльбе.

По завещанию, похороны должны пройти в его деревне в Тульской области.

Как говорил о нем спортивный Евгений Кондрашов, "это даже не страница, Веденин - это целая эпоха отечественного лыжного спорта".

Вячеслав Веденин прославился на Олмипиаде-1972 в японском городе Саппоро. Победа советского лыжника в эстафете, в которой он отыграл 50 секунд на последнем этапе у норвежцев, стала поистине героической.

Позже терявший сознание от усталости, но не позволивший себе упасть, лыжник сознавался, что не помнит, как финишировал. Он приказал себе стоять до последнего, а после финиша медикам пришлось разжимать ему зубы.

Он стал первым лыжником СССР, выигравшим олимпийское золото в личной гонке.

Отличился Веденин на этой Олимпиаде еще на открытии, устроив международный скандал: советский спортсмен не склонил флаг своей страны перед японским императором.

При этом император после гонки лично поздравил Веденина, подарив ему деревянную маску в знак признания. Монарх предпочел забыть о поступке лыжника-знаменосца на церемонии открытия.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале "Пул N3" предложил вспомнить также ставшую легендой историю о победе советского спортсмена на Олимпиаде-72.

"Мировой легендой Вячеслав Веденин стал на Олимпиаде-72 в Саппоро благодаря двумя своим гонками.

На тридцатке он должен был бежать одним из последних, и перед его выходом на лыжню началась пурга. Стоявший рядом японский журналист спросил „снег такой, как бежать-то?". Веденин ответил, побежал и выиграл олимпийское золото.

На следующий день японская газета вышла с заголовком „Советский лыжник сказал ‚дахусим‘ и выиграл Олимпиаду".

А после заключительного этапа в эстафете, отыграв у норвежца на 10 километрах минуту, на финише потерял сознание. Когда пришел в себя, спросил „Мы выиграли?" Мэр Саппоро на награждении сказал Веденину: „Я понял, почему мы проиграли русско-японскую войну. Потому что в Советском Союзе есть такие люди, как вы".

Роберт Рождественский написал об этом знаменитый „Репортаж о лыжной гонке":

Бесконечен этот тягун,
Как дорога в неблизкий свет.
За твоей спиною сквозь гул
Потрясающе катит швед!
Ты выигрываешь у него
Полсекунды, пол-ерунды!
Крут подъемище!
Кто кого: Или он тебя или ты.
Стала нашей твоя судьба,
Слезы встали у самых глаз.
И у нас к тебе - не приказ
И не просьба - одна мольба.
Ты выигрываешь! - Прибавь!
Ты выигрываешь! - Нажми!
На мгновенье прильнув, припав,
- Хочешь, наши силы возьми!
Вот! Зачем нам теперь они?..
Ты, пожалуйста, добеги.
Дотерпи, родной!
Дотяни, достони, дохрипи, смоги!
Через все чужие „ни в жизнь!..",
Через все свои „не могу…"
Ну, еще! Еще продержись!
… Ох, как жарко на этом снегу!"

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635069660
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