Слава России. Умер легендарный лыжник - герой Олимпиады в Саппоро В.Веденин

13:01 24.10.2021

Не склонивший советский флаг перед императором: умер легендарный спортсмен СССР



Сегодня не стало легендарного советского лыжника двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.



Веденин скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.



О его смерти сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.







"Всегда очень жаль, когда уходят такие люди. Уходит эпоха, уходит время. С этим человеком я была близко знакома. Мне очень жаль, но, к сожалению, это жизнь", - сказала Вяльбе.



По завещанию, похороны должны пройти в его деревне в Тульской области.



Как говорил о нем спортивный Евгений Кондрашов, "это даже не страница, Веденин - это целая эпоха отечественного лыжного спорта".



Вячеслав Веденин прославился на Олмипиаде-1972 в японском городе Саппоро. Победа советского лыжника в эстафете, в которой он отыграл 50 секунд на последнем этапе у норвежцев, стала поистине героической.



Позже терявший сознание от усталости, но не позволивший себе упасть, лыжник сознавался, что не помнит, как финишировал. Он приказал себе стоять до последнего, а после финиша медикам пришлось разжимать ему зубы.



Он стал первым лыжником СССР, выигравшим олимпийское золото в личной гонке.



Отличился Веденин на этой Олимпиаде еще на открытии, устроив международный скандал: советский спортсмен не склонил флаг своей страны перед японским императором.



При этом император после гонки лично поздравил Веденина, подарив ему деревянную маску в знак признания. Монарх предпочел забыть о поступке лыжника-знаменосца на церемонии открытия.



Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале "Пул N3" предложил вспомнить также ставшую легендой историю о победе советского спортсмена на Олимпиаде-72.



"Мировой легендой Вячеслав Веденин стал на Олимпиаде-72 в Саппоро благодаря двумя своим гонками.



На тридцатке он должен был бежать одним из последних, и перед его выходом на лыжню началась пурга. Стоявший рядом японский журналист спросил „снег такой, как бежать-то?". Веденин ответил, побежал и выиграл олимпийское золото.



На следующий день японская газета вышла с заголовком „Советский лыжник сказал ‚дахусим‘ и выиграл Олимпиаду".



А после заключительного этапа в эстафете, отыграв у норвежца на 10 километрах минуту, на финише потерял сознание. Когда пришел в себя, спросил „Мы выиграли?" Мэр Саппоро на награждении сказал Веденину: „Я понял, почему мы проиграли русско-японскую войну. Потому что в Советском Союзе есть такие люди, как вы".



Роберт Рождественский написал об этом знаменитый „Репортаж о лыжной гонке":



Бесконечен этот тягун,

Как дорога в неблизкий свет.

За твоей спиною сквозь гул

Потрясающе катит швед!

Ты выигрываешь у него

Полсекунды, пол-ерунды!

Крут подъемище!

Кто кого: Или он тебя или ты.

Стала нашей твоя судьба,

Слезы встали у самых глаз.

И у нас к тебе - не приказ

И не просьба - одна мольба.

Ты выигрываешь! - Прибавь!

Ты выигрываешь! - Нажми!

На мгновенье прильнув, припав,

- Хочешь, наши силы возьми!

Вот! Зачем нам теперь они?..

Ты, пожалуйста, добеги.

Дотерпи, родной!

Дотяни, достони, дохрипи, смоги!

Через все чужие „ни в жизнь!..",

Через все свои „не могу…"

Ну, еще! Еще продержись!

… Ох, как жарко на этом снегу!"