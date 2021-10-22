|Слава России. Умер легендарный лыжник - герой Олимпиады в Саппоро В.Веденин
13:01 24.10.2021
Не склонивший советский флаг перед императором: умер легендарный спортсмен СССР
Сегодня не стало легендарного советского лыжника двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.
Веденин скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
О его смерти сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
"Всегда очень жаль, когда уходят такие люди. Уходит эпоха, уходит время. С этим человеком я была близко знакома. Мне очень жаль, но, к сожалению, это жизнь", - сказала Вяльбе.
По завещанию, похороны должны пройти в его деревне в Тульской области.
Как говорил о нем спортивный Евгений Кондрашов, "это даже не страница, Веденин - это целая эпоха отечественного лыжного спорта".
Вячеслав Веденин прославился на Олмипиаде-1972 в японском городе Саппоро. Победа советского лыжника в эстафете, в которой он отыграл 50 секунд на последнем этапе у норвежцев, стала поистине героической.
Позже терявший сознание от усталости, но не позволивший себе упасть, лыжник сознавался, что не помнит, как финишировал. Он приказал себе стоять до последнего, а после финиша медикам пришлось разжимать ему зубы.
Он стал первым лыжником СССР, выигравшим олимпийское золото в личной гонке.
Отличился Веденин на этой Олимпиаде еще на открытии, устроив международный скандал: советский спортсмен не склонил флаг своей страны перед японским императором.
При этом император после гонки лично поздравил Веденина, подарив ему деревянную маску в знак признания. Монарх предпочел забыть о поступке лыжника-знаменосца на церемонии открытия.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале "Пул N3" предложил вспомнить также ставшую легендой историю о победе советского спортсмена на Олимпиаде-72.
"Мировой легендой Вячеслав Веденин стал на Олимпиаде-72 в Саппоро благодаря двумя своим гонками.
На тридцатке он должен был бежать одним из последних, и перед его выходом на лыжню началась пурга. Стоявший рядом японский журналист спросил „снег такой, как бежать-то?". Веденин ответил, побежал и выиграл олимпийское золото.
На следующий день японская газета вышла с заголовком „Советский лыжник сказал ‚дахусим‘ и выиграл Олимпиаду".
А после заключительного этапа в эстафете, отыграв у норвежца на 10 километрах минуту, на финише потерял сознание. Когда пришел в себя, спросил „Мы выиграли?" Мэр Саппоро на награждении сказал Веденину: „Я понял, почему мы проиграли русско-японскую войну. Потому что в Советском Союзе есть такие люди, как вы".
Роберт Рождественский написал об этом знаменитый „Репортаж о лыжной гонке":
Бесконечен этот тягун,
Как дорога в неблизкий свет.
За твоей спиною сквозь гул
Потрясающе катит швед!
Ты выигрываешь у него
Полсекунды, пол-ерунды!
Крут подъемище!
Кто кого: Или он тебя или ты.
Стала нашей твоя судьба,
Слезы встали у самых глаз.
И у нас к тебе - не приказ
И не просьба - одна мольба.
Ты выигрываешь! - Прибавь!
Ты выигрываешь! - Нажми!
На мгновенье прильнув, припав,
- Хочешь, наши силы возьми!
Вот! Зачем нам теперь они?..
Ты, пожалуйста, добеги.
Дотерпи, родной!
Дотяни, достони, дохрипи, смоги!
Через все чужие „ни в жизнь!..",
Через все свои „не могу…"
Ну, еще! Еще продержись!
… Ох, как жарко на этом снегу!"