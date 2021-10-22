Кавказская западня. Провокации Баку и странная позиция Кремля

13:09 24.10.2021 Конфликт Баку и Тегерана отразил тревожные процессы на постсоветском пространстве. Пользуясь амбициями и зависимым положением элит, внешние силы превращают их в инструмент своих афер. Ситуация также заставляет задуматься, в чьих интересах действует российская дипломатия.



Зона чужих интересов



История обладает чувством юмора. Чем, как не горькой насмешкой, являются сопутствующие 30-летию разрушения СССР события? Все более покорными марионетками Евросоюза и НАТО становятся республики Прибалтики. Не знает, чем еще угодить зарубежным патронам, киевское руководство. Торг с зарубежными державами ведет Центральная Азия…



Какой контраст эта лакейская политика составляет с напыщенными речами тридцатилетней давности, когда людям морочили головы "освобождением из советской тюрьмы народов" и сказками о предстоящем счастье проживания в "суверенных" республиках. А правда состоит в том, что никакого равноправия в капиталистическом мире нет: стал его частью - будь готов унижаться и прислуживать более успешным "партнерам". Чем глубже кризис капитализма, чем острее международные отношения, тем непригляднее положение некоторых так называемых полноправных членов мирового сообщества.



Конфликты в Закавказье стали одной из трагедий периода развала СССР и с тех пор тлели, периодически обостряясь. Новый этап наступил в прошлом году. В ходе 2-й Карабахской войны Азербайджан вернул большую часть территорий, утраченных в начале 1990-х годов. Характерной чертой этого этапа стала решающая роль зарубежных игроков. Успеху Баку способствовали передовое турецкое и израильское оружие, присутствие турецких советников, вплоть до министра обороны Хулуси Акара и работников Генштаба, и переброшенных из Сирии боевиков-исламистов.



Интернационализация конфликта полностью изменила расклад сил, превратив регион в зону чужих интересов. Поэтому новые столкновения были вопросом времени. На их "передовой" оказались Азербайджан и Иран, хотя реальных участников больше.



Баку, Анкара и отражающие их позиции западные издания возлагают вину на Тегеран, называя причиной эскалации учения иранских войск. Они прошли в начале октября недалеко от границы с Азербайджаном. Однако считать маневры такой точкой отсчета значит грубо нарушать причинно-следственные связи. Нынешняя обстановка имеет несколько уровней. Спусковым крючком стала провокация азербайджанской стороны. После прошлогодних боевых действий 20-километровый отрезок автотрассы, связывающей Иран и Армению, оказался под ее контролем. В августе пограничники Азербайджана установили там КПП и стали требовать уплату "дорожного налога" в сумме 260 долларов с машины. 15 сентября они задержали двух иранских водителей, обвинив их в "незаконном провозе грузов". Судьба этих людей до сих пор неизвестна.



Впрочем, недружественные демарши совершались и раньше. В июне главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали "Шушинскую декларацию" об углублении союзнических отношений. Среди обозначенных целей - создание "Зангезурского коридора", связывающего Азербайджан с Турцией. Проходя через Сюникскую область Армении, он отрежет республику от Ирана.



Воплощением такой стратегии являются совместные учения. Следуя одно за другим и длясь до полутора месяцев каждое, они фактически узаконили присутствие турецких войск. Местом проведения все чаще выбираются соседние с Ираном районы Карабаха и Нахичеванской автономии, а также акватория Каспийского моря. К маневрам приглашаются третьи страны. В сентябре совместные действия отработали подразделения морского спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. В Тегеране в связи с этим напомнили о конвенции о правовом статусе Каспия. Она разрешает присутствие на море вооруженных сил лишь пяти прикаспийских государств.



Антииранский форпост



Недовольство Ирана закреплением в регионе Анкары - не капризная блажь. Несмотря на ряд разногласий с США и Евросоюзом, политика Турции в отношении Ирана следует курсу Запада. После выхода Вашингтона из "ядерной сделки" она присоединилась к санкциям, сократив импорт иранского газа и других товаров. Две страны противостоят друг другу в Сирии. Если Тегеран поддерживает правительство Асада, то Анкара требует его свержения и опекает экстремистские группировки.



Турецкие СМИ характеризуют Иран как главное препятствие к созданию "Великого Турана" - союзу тюркоязычных государств под эгидой Анкары. Как пишет главный редактор провластной газеты "Йени Шафак" Ибрахим Карагюль, Иран вместе с Россией веками изолировали Кавказ, "раскалывая тюркский и суннитский мир". В результате 2-й Карабахской войны они потерпели поражение, но, предупреждает Карагюль, Тегеран пытается сорвать транспортное сообщение между Турцией, Азербайджаном и Центральной Азией. Схожими публикациями полнятся азербайджанские издания. "Времена беззакония и власти армянства на Южном Кавказе прошли, Ирану придется считаться с силой северного соседа", - бахвалится одно из них.



Тревога Тегерана вызвана также попытками разжечь азербайджанский сепаратизм в Иране. На параде по случаю завершения Карабахской войны Эрдоган процитировал стихотворение, выражающее несогласие с "насильственным разделением" азербайджанцев рекой Аракс. Это вызвало дипломатический скандал, но турецкая сторона не остановилась. Тамошние СМИ твердят о "тяжелом положении тюркоязычных жителей" и об их "борьбе за свободу". "Азербайджанские интеллектуалы давно определяют северную и южную части как культурно- и социально-идентичные, утверждая, что они должны объединиться", - заявляет государственная телерадиокомпания TRT. Все больше аналогичных материалов в азербайджанских изданиях.



Информационная политика Баку и Анкары целиком совпадает с западной. Ведущий аналитический центр США "Атлантический совет" сетует о "глубокой дискриминации" этнических меньшинств, что выражается в "запрете использования местных культур и языка". Это откровенный подлог. Азербайджанский язык используется в образовании, на нем издаются книги и газеты, вещают теле- и радиоканалы. Азербайджанец по происхождению высший руководитель исламской республики Али Хаменеи. Но враги Ирана насаждают ложь, чтобы реализовать идеи, изложенные в недавнем выпуске американской газеты "Уолл-стрит джорнэл". Там предложили израильской разведке использовать азербайджанцев Ирана для сбора разведданных.



Упоминание Израиля не случайно. С момента провозглашения независимости Азербайджана страны установили тесные связи. Кавказская республика обеспечивает свыше 60 процентов потребностей Тель-Авива в сырой нефти. В июле в Израиле открылось торговое представительство Азербайджана, что может стать прологом к появлению посольства. Израильский бизнес пригласили восстанавливать Карабах. Среди запущенных проектов - строительство молочных ферм в граничащем с Ираном Зангеланском районе.



Наряду с Анкарой Тель-Авив - ведущий поставщик вооружений в республику. Бронемашины, минометы, управляемые ракеты, разведывательные и ударные беспилотники - далеко не полный их перечень. Открыто совместное производство дронов "Орбитер". Как признался Алиев, "Азербайджан имеет полный доступ к военной продукции Израиля". Глава МИД республики Джейхун Байрамов добавил, что "всеобъемлющее партнерство" двух стран сыграло важную роль в победе в Карабахской войне. Останавливаться на достигнутом стороны не намерены. В августе израильские СМИ сообщили о готовящемся контракте на 2 млрд долларов.



Очевидно использование Азербайджана для нужд израильской разведки. Еще в 1990-е годы компания GTIB инвестировала средства в создание первого оператора сотовой связи республики Bakcell. Позже Израиль поставлял системы безопасности для бакинского аэропорта, оснащал разведывательными дронами погранслужбу и помогал создавать национальную информационную систему. "Мы всегда были рядом. Ни одна страна в Евразии не имеет более тесных и теплых связей с Израилем, чем Азербайджан", - в декабре прошлого года заявлял министр разведки еврейского государства Эли Коэн.



Эта идиллическая картина имеет теневую сторону, направленную против других стран. Власти Азербайджана были среди покупателей шпионской программы "Пегасус", разработанной израильской компанией NSO Group. Любопытно мнение турецкой газеты "Дувар". "Учитывая сотрудничество двух государств в разведке, Азербайджан взял на себя функцию "башни", обеспечивающей наблюдение за Ираном", - пишет она. В свете этой информации далеко не абсурдными кажутся предположения, что диверсионные атаки вроде убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде Израиль осуществляет с территории республики.



Уверенные в "крепком тыле", азербайджанские власти ведут себя все более вызывающе. Открывая 4 октября военную базу в Джебраиле (13 км от границы с Ираном), Алиев обрушился с критикой на Тегеран. "Где они увидели здесь Израиль? Необоснованные обвинения не останутся без ответа!" - кипятился он. После этого президент долго позировал с разведывательно-ударным израильским беспилотником "Хароп", обнимая его стальную обшивку. Все больше подтверждений получает переправка в Азербайджан израильских сил. Причем если иранские силовики говорят о двух переданных Тель-Авиву базах - Кюрдамир и Насосная, то источники израильского Девятого канала насчитали четыре. Как указывается, они арендованы для возможных ударов по Ирану, которые должны осуществить перебрасываемые истребители F-35.



Дипломатия на газе



Позиция России на этом фоне выглядит деструктивной. Сначала она закрыла глаза на появление в Закавказье внерегиональных сил, в том числе радикальных исламистов, подорвав собственный тезис о том, что задача операции в Сирии - не допустить их появления у российских рубежей. Теперь Кремль препятствует попыткам Ирана защитить национальные интересы, которые совпадают с долгосрочными интересами России.



Глава МИД Сергей Лавров возложил ответственность на Тегеран. Высказав озабоченность наращиванием военной активности и провокационным характером учений, он ни словом не обмолвился о Турции или Израиле. "Есть озабоченности, которые высказывает Азербайджан в связи с недавними учениями наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границы", - заявил он на переговорах с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Слова последнего о том, что Тегеран ждет от Москвы реакции на присутствие террористов и попытки изменения границ в регионе, остались без ответа.



Чему тут удивляться, если провокации с задержанием водителей способствовало бездействие России? Согласно подписанному Москвой, Баку и Ереваном меморандуму, контроль за трассой должны были осуществлять российские пограничники, а присутствие пограничных нарядов Азербайджана и Армении допускалось "на удалении от дорог, обеспечивающем визуальное и техническое наблюдение".



Очевидная причина - нежелание ссориться с Турцией. Двигателем российской внешней политики остается выгода сырьевых корпораций, в связи с чем имеющий большие запасы нефти и газа Иран гораздо менее интересен Москве, чем Турция. Российско-иранский товарооборот топчется на месте, составляя порядка 2 млрд долл. в год. Иное дело Турция. С начала года поставки "Газпрома" увеличились на 150 процентов и, превысив 20 млрд кубометров, побили рекорд. Анкара ловко играет на слабостях партнера. Замминистра энергетики Алпарслан Байрактар сообщил, что переговоры о новых контрактах "идут хорошо", а поставки по трубопроводам являются более приоритетными по сравнению с закупкой сжиженного сырья.



Той же причиной вызвана политика в Сирии. Анкара саботирует соглашения о создании полосы безопасности в провинции Идлиб и о борьбе с террористами. Вместо этого происходит сближение протурецких боевиков с радикалами. В группировке "Хайят Тахрир аш-Шам"* сообщили, что не против объединения антиправительственных сил и создания единой администрации в Идлибе. "Зеленый свет" переговорам дали в Анкаре. На встрече с лидерами группировок глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал их "законными представителями сирийского народа". В Идлиб перебрасываются все новые силы турецкой армии, включая средства ПВО. Ободренные поддержкой, боевики активизировали атаки против сирийской армии и российского контингента.



Попытки Дамаска уничтожить террористов наталкиваются на недовольство Кремля. 27 сентября МИД Сирии потребовал от Анкары вывести войска и перестать поддерживать боевиков, а спустя два дня в Сочи Эрдоган и Путин договорились сохранять в Идлибе статус-кво. То же самое касается ударов Израиля по Сирии. В погоне за краткосрочной прибылью Москва помогает наиболее агрессивным силам и закладывает бомбы под свое будущее.



*Организация, запрещенная в РФ. Источник - Правда

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