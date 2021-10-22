А.Проханов: Центральные каналы РосТВ - это пропаганда порока и изврата

13:15 24.10.2021

"И тьма не объяла его"

сегодняшнее российское общество полно тьмы, оно сумрачно, в нем много тусклого, хмурого, непроглядного



Александр Проханов



Священное писание трактует Сотворение мира как появление света во тьме. Светлый мир возник, "и тьма не объяла его". Но она не исчезла, не канула, она - вокруг света, она стремится его затемнить. Сегодняшнее российское общество полно тьмы, оно сумрачно, в нем много тусклого, хмурого, непроглядного. И в народ льется тьма. Существуют гигантские проруби тьмы, трещины тьмы, игольные проколы, сквозь которые тьма по мельчайшим каплям сочится в мир. Тьма наступает, близится потоп тьмы. Общество отравлено тьмой, почти не сопротивляется ей, оно нуждается во тьме, оно требует, чтобы тьмы было больше, чтобы она была повсюду: в человеческих лицах на картинах, в детских мультиках со страшилищами и уродами, в изу­верских, наполненных истероидными криками спектаклях, в выражении лиц - ядовитых, насмешливых, ироничных, готовых глумиться, богохульствовать, набрасывать черный саван на любое проявление света.



Жуткие передачи на центральных каналах телевидения, где смакуются пороки, распутство, инфернальные человеческие тайны, где людям показывают самые грязные, исподние стороны жизни, и талантливые дрессировщики превращают благородных высокоумных мыслителей в стаи грызущих друг друга собак. В обществе есть свои певцы тьмы кромешной, свои поставщики тьмы, люди-трубопроводы, через которые тьма зловонной фиолетовой гущей хлещет в наши семьи, школы, в наши университеты и гарнизоны. Кажется, что общество отравлено наркотической тьмой, требуя ее, взывая к ней, стремится умереть и погибнуть, кончить свое пребывание в мире самоубийством.



В этой самоубийственной тьме, которой охвачен народ, женщины не желают рожать, и народ идет на убыль. Люди не желают прививаться от ковида и тысячами лежат в моргах. Люди не хотят участвовать в общественной жизни, не хотят ходить на выборы, не хотят участвовать в переписи населения, ибо они уже переписаны великим черным переписчиком, кто заносит их в книгу тьмы.



Если свет проявил себя на земле в виде богочеловека, Христа, влив этот свет небесный в каждую живую душу, то тьма выбирает для себя людей - исчадий дьявола, дьявочеловеков, каждый шаг которых - порождение тьмы.



Удивительна Ксения Собчак. Она уникальна, неповторима. Она только отчасти дочь Анатолия Собчака, превратившего Ленинград в бандитский Петербург. Только отчасти дочь Людмилы Нарусовой, дамы в тюрбане, манерной и недалекой, которая вдруг стала сенатором от Тувы, от таинственной восхитительной страны, полной духов, молитвенных тайн, неповторимых, драгоценных для русского мира сакральных азиатских поверий. Все это таинственное великолепие накрыто безвкусным тюрбаном Людмилы Нарусовой, которая как жуткая насмешка является в Совете Федерации сенатором от Тувы.



Нет, нет, Ксения Собчак является лишь отчасти дщерью своих родителей. Она дщерь другого отца, другой матери, имя которой - дьявородица. Ее роль - затемнение России. Благодаря высоким протекциям оказавшись на телевидении, она денно и нощно травила своими передачами целые поколения, которые под стеклом, на глазах у всей России занимались непристойностями и демонстрировали тот уродливый, безобразный, ужасный стиль поведения и мысли, что сегодня стал частью суицидальной молодежной культуры.



Это она, благодаря все тем же высоким покровительствам, ворвалась в политическую жизнь России, объявив себя будущим президентом, чем окончательно осквернила и развенчала идею власти, превращая ее не более, чем во фрагмент своей передачи "Дом-2". Она истребля­ла один за другим русские коды, запечатывающие в человеке зверя, не пускающие этого зверя из паха, из животного подполья в человеческое сердце, разум, глаза и выше - в небесные чаяния. Это она на катафалке приехала венчаться в дивную, священную для русского сердца церковь, где когда-то Пушкин венчался со своей прелестной, обожаемой Натали.



Чего стоят ее лесбийские пляски при всем честном народе на телевидении, где она мерялась с Анастасией Волочковой своими ляжками и ягодицами. Ксения Собчак - это таинственная фабрика тьмы, и любой брошенный в ее адрес упрек, любое порицание, любой страдальческий вопль превращаются в тьму, и она расширяет пределы своей империи тьмы, она мыслит себя царицей тьмы, мыслит себя кровавой барыней. Из кровавой пены ее воображения родилась страшная катастрофа в районе Сочи, где ее роскошный катафалк убил на дороге женщину и пронесся мимо, как вой ветра в холодной печной трубе.



Как сотворенному Богом свету бороться с этой тьмой? Чтобы юная мать продолжала с обожанием глядеть на своего светоносного младенца? Чтобы человек замирал в восторге пред расцветшим цветком, пролетевшей бабочкой, розовыми облаками, божественной песней, пушкинским стихом, Христовым подвигом. Может быть, ходить по телевизионным каналам и уговаривать ведущих Малаховых отказаться от своих программ? Или силой закона запретить пропаганду в интернете наркотиков и самоубийств?



Нет, не тьма есть сердцевина нашего общества, глубинное чувство нашего народа. Этим глубинным содержанием, этой неназванной идеологией является Победа. Огненная, алая, божественная Победа 1945 года, она питает наши парады, наш Бессмертный полк, наш Крымский поход, она делает наш народ народом, не дает ему пасть, извериться, возненавидеть, пойти в услужение ко тьме. Победа - это и есть идеология сегодняшнего Государства Российского. Не только та, что была одержана в Сорок пятом году и оставила свои великолепные автографы на колоннах рейхстага. Но Победа Побед, которые одерживал русский народ на всем протяжении своего исторического времени. Все военные победы, такие как Куликовская, на Чудском озере, Бородинская и множество других больших и малых, скрытых в истории русских военных побед. Это и удивительная, неповторимая русская иконопись, поставившая русскую живопись вровень с итальянским ренессансом. Это и потрясающие, небывалые Золотой и Серебряный века русской литературы. Это и прозрения русских космистов, сулящих человечеству и всей земной жизни, будь то цветок или бабочка, жизнь вечную. Это и само появление сегодняшнего Государства Российского - Пятой империи - среди хруста костей, смердящих исторических свалок, когда Россия в кровавых бинтах встала из исторического лазарета и снова пошла в атаку.



Русские - победоносцы. Они - солдаты Победы, сержанты Победы, офицеры Победы, генералы и адмиралы Победы, они маршалы Победы. Русские - это генералиссимус Победы.



Нарождающееся русское время - это время Победы, той, что была одержана, и грядущей, восхитительной и неизбежной. Русская Победа сотворена Господом по сотворении мира. Это свет, возникший в кромешной тьме. И тьма никогда не объемлет его.