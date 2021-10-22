Мирзиеев проголосовал на выборах президента Узбекистана (видео)

13:25 24.10.2021

Действующий президент Узбекистана и кандидат в президенты от Либерально-демократической партии (УзЛиДеп) Шавкат Мирзиеев, проголосовал на выборах на 59-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.



С ним на участок пришли девять членов его семьи.



Фото опубликовал в своем Telegram-канале заместитель генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев.



