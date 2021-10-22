 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.10.2021
14:10  Война Израиля с Ираном неизбежна, - Авигдор Либерман
13:57  Кабульский салон красоты оказывает сопротивление талибам*, - Камилла Ламбло
13:39  Жесткие последствия "мягкой силы", - Б.Курбанов
13:25  Мирзиеев проголосовал на выборах президента Узбекистана (видео)
13:15  А.Проханов: Центральные каналы РосТВ - это пропаганда порока и изврата
13:10  Таджикистан: между трех морей, - С.Черняховский
13:09  Кавказская западня. Провокации Баку и странная позиция Кремля

13:01  Слава России. Умер легендарный лыжник - герой Олимпиады в Саппоро В.Веденин
13:00  Позор России. Собчак тамадит на итальянской свадьбе 60-летнего экс-замминфина Вавилова и 24-летней Софы
12:33  Сирийский опыт и боевая готовность: как Россия повышает мощь ТаджАрмии
12:26  "Турецкий фактор" разрывает НАТО на части, - С.Тарасов
10:09  Ветер вывалил зубец из Кремлевской стены. Плохая Путину примета
10:04  Россия еще шире распахнет объятья русским, - Андрей Бабицкий
09:39  Тайвань - ядерный тигр? - Юрий Тавровский
01:44  Жапар-хан рассказал почему никак не описывается Кыр-тадж-граница
00:40  "Кто не сбежал, тот прячется". Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов
00:05  Через мост от "Талибана". Как афганский фактор повлиял на Узбекистан
00:03  Россия неожиданно для всех подсаживает США на "мазутную иглу"
00:01  Максим Соколов: Империя, которой боялся мир, возможно, жива
Суббота, 23.10.2021
21:50  Путин, на дворе не цивилизационный, а популяционный кризис, - И.Бойко
20:09  Эрдоган, красавчик, выдворил из Турции разом 10 западных послов (включая США). За поддержку инсургента
19:52  Как жить и выживать в QR-рабстве, - Платон Беседин
17:56  Киргизия не планирует открытие на своей территории военной базы США - уверяет Жапар=хан
14:57  В Берлине открыли памятник Абаю
14:52  О девальвации понятия "руханият" в Казахстане, - Н.Нуртазина
14:51  "Нас ищут и убивают": афганский офицер рассказал об угрозах талибов
14:34  Газовое удушение Европы
14:26  Неизвестные комплексы РЭБ начали блокаду базы США на востоке Сирии
13:33  Кыргызстан вооружается турецкими ударными беспилотниками BayraktarTB2. Против кого?
13:26  Депутат РосГосДумы Кушнарев задавил пенсионерку и сбежал?
11:21  Зеленский в свободном падении, - Ростислав Ищенко
10:48  Черногория отказала России в выдаче Тельмана Исмаилова ("Черкизон")
09:45  "Мягкая сила" России не под силу (не по уму)? - "СП"
08:17  Путинская "доктрина умеренного консерватизма", - Алексей Иванов
00:36  "Боевое братство": к чему готовятся ОДКБ-военные на границе с Афганистаном
00:22  Французский Трамп. Станет ли борец с исламом и феминизмом угрозой для Макрона?
Пятница, 22.10.2021
19:20  Саакашвили пробрался в Грузию в фуре с молоком и продуктами (видео)
18:20  В Казахстане разработали вакцину против COVID-19... для кошек. На подходе - для собак и хомячков?
18:15  В Кабуле отрубили голову волейболистке молодежной сборной Махджабин Хакими
17:57  КазСуд полностью оправдал бывших вице-министров энергетики Садибекова и Джаксалиева
17:50  Союзник в минус. УзбМИД еще раз разъяснил, что речи нет о вступлении в ОДКБ
17:42  Афган - плацдарм для экспорта терроризма в ЦАзию, - министр обороны Таджикистана Ш.Мирзо
17:00  В начале суперцикла: цены на нефть будут расти и дальше
16:20  Зачем КазВластям отчитываться о прошлом, когда впереди будущее? - Д.Ашимбаев
16:07  Казахстан пытается одеть и обуть Кыргызскую армию
16:02  Узбекистан останавливает экспорт газа. Себе дороже
12:55  Блинкена терзают вуду. США ищут спасения от наплыва беженцев, - Ю.Паниев
12:53  Вашингтон пытается настроить россиян против китайцев, - В.Скосырев
12:51  Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Решением кабмина
12:11  Конвой в Баграм. Гуманитарной акции в Афганистане – 20 лет
12:09  Талибы подчинили себе Афганистан. Когда они начнут наступление в Среднюю Азию? - Н.Мендкович
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Кабульский салон красоты оказывает сопротивление талибам*, - Камилла Ламбло
13:57 24.10.2021

22 октября 2021 г.
Камилла Ламбло | Le Figaro

(...) "Это одно из последних мест в Кабуле, где женщины могут встречаться вне дома, некий пузырь свободы и даже фривольности, где все смелые нововведения, похоже, пока еще разрешены. Несмотря на угрозы со стороны талибов*, Мохадесса решила оставить свой салон красоты открытым. Выходящие из машины клиентки устремляются через неброский фасад здания, на котором все плакаты покрыты белой краской. После того, как тяжелая пурпурная бархатная занавеска преодолена, хиджабы, абайи и никабы убираются в угол. Патрули "Талибана"* в нескольких метрах отсюда уже кажутся принадлежащими другому миру", - пишет журналистка Le Figaro Камилла Ламбло.

(...) "32-летняя предпринимательница Мохадесса, с длинными зачесанными волосами и бровями в стиле Ким Кардашьян, не смогла решиться на то, чтобы уйти из бизнеса. И на то, чтобы сразить наповал двадцать девушек, которые на нее работают, - указывает автор статьи. "Мы не хотим бросать нашу работу, которую так любим. А афганскому обществу как никогда нужны работающие женщины. Многие наши сотрудницы обеспечивают существование своих семей", - сказала она AFP.

(...) "При прежнем режиме талибов* (1996-2001 гг.) салоны красоты были запрещены, и за показ накрашенных ногтей из-под бурки женщинам грозила ампутация пальцев. С момента своего возвращения к власти в середине августа фундаменталисты утверждают, что они "модернизировались". Но это не помешало некоторым талибам* заявить по телевидению, что аромат духов или стук каблуков считаются харамом (непристойными). Два месяца спустя все еще царит некоторая неясность по поводу содержания и применения их религиозных указов, - отмечает издание. - Поэтому Мохадесса осторожно пользуется этим просветом, опасаясь, как и многие, внезапного ужесточения. "Могу вам сказать, все приходят на работу в страхе, особенно при открытии салона".

(...) "Пришедшая утром в салон прихорошиться перед свадьбой сестра невесты, учительница английского языка Фархунда, с радостью говорит: "Это мой первый настоящий выход в свет с конца августа". Под толстым слоем теней для век один ее глаз остается неподвижным. "Я потеряла левый глаз в результате нападения талибов* на мою школу. Мне есть что сказать о них, но сегодня праздник, давайте не будем о них говорить", - резко прекращает беседу она.

(...) "Культура женской красоты является для нас оплотом против экстремизма, будь то мода, макияж или парикмахерское дело", - объясняет Мохадесса. "Я верю в сопротивление", - добавляет Марва (имя изменено), миниатюрная 22-летняя женщина, пришедшая сделать озорную стрижку, которая выделяет ее уши, пронизанные пирсингом. "Мы не толпа в бурках, ни голубых, ни черных", - настаивает эта энтузиастка моды, которая только что закончила обучение дизайну одежды в Индии. "У нас в Афганистане такая изящная, красивая, колоритная мода (...) а теперь мы всего лишь призраки", - сетует молодая женщина, которой пришлось остановить свой проект первой школы моды в стране.

(...) "Независимо от одежды, поэтизирует молодая стилист, "что придает женщине всю ее красоту, так это прежде всего ее улыбка. А когда ее больше нет, тут уже ничего не поделаешь".

"В перерывах между редкими восторженными отступлениями в салоне красоты Марва говорит, что ждет "чуда", чтобы возобновить свои проекты, - пишет Le Figaro. - Фархунда думает только о том, чтобы вернуться к преподаванию. А Мохадесса опасается за свою жизнь. В своем телефоне она показывает AFP письмо с угрозой со штампом министерства по распространению добродетели и искоренению порока, основанного "Талибаном"*, которое, по ее словам, она получила в салоне красоты. "Если они не придут и не начнут угрожать мне, приставив нож к горлу, я буду упорствовать, мы останемся здесь", - отвечает Мохадесса.

* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
Источник: Le Figaro

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635073020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат внес свои поправки в законопроект по вопросам госзакупок и вернул его в Мажилис
- А. Мамин проинспектировал ход реконструкции крупнейшей автомагистрали Западного региона
- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Беларуси
- Вопросы перевозки грузов через казахстанско-китайскую границу обсудили вице-премьеры двух стран
- В Сенате презентован законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- "Ұлттық рухани жаңғыру"
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  