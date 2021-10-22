Война Израиля с Ираном неизбежна, - Авигдор Либерман

14:10 24.10.2021

22 октября 2021 г.

Корреспондент | i24news

Авигдор Либерман считает, что конфронтация Израиля с Ираном - это лишь вопрос времени

(...) Министр финансов Израиля Авигдор Либерман в четверг заявил, что конфликт с Ираном "неизбежен" и что это "единственный способ помешать Исламской Республике достичь ядерной мощи", - пишет издание i24news.



"Выступая на новостном сайте Walla, Либерман сказал, что "конфронтация с Ираном - это лишь вопрос времени, и небольшого времени".



(...) "Упомянув о возобновлении переговоров между Тегераном и мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года, Либерман подчеркнул, что "никакой процесс или дипломатическое соглашение уже не остановят иранскую ядерную программу".



"По мнению лидера партии "Наш дом Израиль", Иран является более серьезной проблемой для Израиля, чем для остального международного сообщества, "потому что они заявили, что их политической целью является уничтожение Израиля".



"Во вторник министр обороны Бенни Ганц выступил в Кнессете перед Комиссией по иностранным делам и обороне, чтобы обосновать просьбу правительства об увеличении бюджета для вооруженных сил, предупредив, что необходимы дополнительные средства для подготовки к возможному нанесению удара по ядерной программе Ирана", - отмечает издание.



Источник: i24news