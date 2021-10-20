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"Батько наш - Бандера". Как украинскую школоту превращают в нациков, - Ю.Вишневский
16:19 24.10.2021

Автор утверждает, что украинские соцсети способны задавать бандеровскую и антикремлевскую повестку дня всему украинскому обществу. Конечно, пророссийский электорат не исчез, и на выборах он проявит себя в результатах прокремлевских кандидатов и партий. Но тем, кто будет бороться за патриотического избирателя, стоит осознать, что быть просто патриотом уже мало. Нужно быть бандеровцем.
Деловая столица (Украина): "Батько наш - Бандера". Почему быть бандеровцем оказалось модно и выгодно
Ситуация на Украине

Юрий Вишневский
20.10.21

Первая история началась около месяца назад, когда четыре львовские школьницы услышали повстанческую песню с припевом "Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати!". На уроке истории они решили снять видео, где они поют эту песню. Учительница истории поддержала их и помогла осуществить эту идею. Как раз на том уроке она рассказывала им о Романе Шухевиче, Степане Бандере, ОУН* и УПА*.

Эти подробности рассказали на днях сами девочки в эфире проекта "Говорить Великий Львів" на телеканале NTA. Между тем их видео в TikTok обрело бешеную популярность и положило начало флешмобу, который распространился по всей Украине: ученики школ собираются в группы и хором исполняют эту песню. В TikTok появились уже сотни видео под хештегом #батьконашбандера, а число просмотров их перевалило за 7 миллионов. Также множество таких видео можно увидеть в Twitter, Telegram, Instagram, YouTube.

Песня, нужно сказать, грустная, но оптимистичная. Она - о повстанце, который был тяжело ранен в бою. Но все же в том бою "Москалі тікали, аж лапті губили, А наші за ними постріли били".

Бизнес-премия Дарвина

Вторая история - о бизнесе. Владелица ТМ Yaro Юлия Привалова выложила в Instagram свое селфи с мужем на Красной площади в Москве. А на возмущенные комментарии ответила оскорбительным анекдотом о бандеровцах. Это вызвало целый шквал негодования в соцсетях - и повлекло последствия для бизнеса Yaro.

Тут трудно не вспомнить основанную в США виртуальную антипремию Darwin Awards. Она ежегодно присуждается лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей. Бизнес-аналог этой премии вполне можно было бы вручить украинской предпринимательнице. Она сделала своем бизнесу больно.

Добрые люди уронили рейтинг трех киевских заведений Yaro на карте Google до 1,3 (при минимальной возможной оценке 1,0 и максимальной 5,0). Но это еще не все. На скандал в соцсетях отреагировали торговые сети.

"После того как пользователи соцсетей начали призывать бойкотировать продукцию Yaro, один из крупнейших интернет-магазинов Rozetka снял ее с продажи. Аналогично поступили сеть супермаркетов Сильпо, сеть кофеен Idealist и интернет-магазин АЛЛО", - отмечает журналист Юрий Винничук.

Два вывода из двух историй

Было бы неправильно говорить, что эти истории - о патриотизме. Дети поют не просто патриотическую песню, а именно повстанческую песню "Батько наш - Бандера". И именно это возбудило школьников по всей Украине и подвигло их на флешмоб.

За тридцать лет независимости, и особенно за последние восемь лет, украинское общество очень сильно изменилось. Украинский патриотизм - это уже давно в порядке вещей, само собой разумеющееся. Недавний соцопрос показал, что 50% среди опрошенных граждан считают кредо современных украинцев лозунг "Слава Украине!".

Флешмоб школьников показывает, что они готовы идти дальше. Быть бандеровцем, ну или хотя быть причастным к ним, петь бандеровские песни - это, оказывается, очень круто. Конечно, можно сказать, что это "всего лишь мода". Но любой психолог скажет, что после того, как ребенок спел "Ми за Україну будем воювати!", - эти слова в нем остаются. Тем более что он понимает, о какой войне идет речь и кто враг.

Предпринимательница рассказала дурной анекдот не просто об украинцах, а о бандеровцах. А потом, защищаясь от скандала, стала уверять, что она патриотка. Тем не менее торговые сети поспешили откреститься от такого бизнес-партнера. Оказывается, быть на стороне бандеровцев выгоднее. Во всех смыслах.

Второй вывод - о соцсетях. Обе истории продемонстрировали, что украинские соцсети (то есть украинские фрагменты глобальных соцсетей) способны сами задавать повестку дня всему обществу. Причем не какую-нибудь повестку, а именно бандеровскую и антикремлевскую.

В связи с этим важно подчеркнуть, что Кремль не сумел организовать ответных акций. Не появился флешмоб украинских школьников с песнями, скажем, про Сталина или про Ватутина. И украинские бизнесмены не потянулись в Москву делать селфи на фоне Кремля и насмехаться над бандеровцами.

Конечно, пророссийский электорат не исчез. И на выборах он проявит себя в результатах прокремлевских кандидатов и партий.

Но тем, кто будет бороться за патриотического избирателя и хочет получить активную поддержку в украинских соцсетях, - тем кандидатам и партиям стоит осознать, что быть просто патриотом уже мало. Нужно быть бандеровцем.

* - запрещенная в России организация

Оригинал публикации: "Батько наш - Бандера". Почему быть бандеровцем окаОпубликовано 20/10/2021

Источник - dsnews.ua
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