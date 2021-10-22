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|Умер питерский кинорежиссер Рогожкин ("Особенности национальной охоты")
16:28 24.10.2021
- Режиссер Александр Рогожкин скончался в Петербурге на 73-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии "Ленфильм" в воскресенье.
"К сожалению, Александр Рогожкин скончался вчера, 23 октября, после продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пока нет информации, где пройдет прощание с режиссером и его похороны.
Александр Рогожкин - советский и российский режиссер. В 70-е годы он работал на Ленинградском телевидении, а также на киностудии "Ленфильм".
Под его руководством были сняты сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", фильмы "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и другие.