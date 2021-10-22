УзбХокимы, одновременно, возглавят региональные антикоррупционные советы

19:16 24.10.2021

Хокимы возглавят региональные антикоррупционные советы

Хокимы города Ташкента и областей будут назначены председателями территориальных советов по борьбе с коррупцией. Решения этих советов станут обязательными для государственных и общественных организаций. На заседаниях советов голос председателя будет решающим.



На заседании Национального совета по борьбе с коррупцией 21 августа этого года были утверждены положения о Национальном и территориальных советах по противодействию коррупции.



Согласно Положению, представленному Kun.uz Агентством по противодействию коррупции, ​​решения, принятые региональным советом по противодействию коррупции Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, являются обязательными для всех государственных органов, общественных объединений и других организаций в регионе.



Антикоррупционное агентство также сообщило, что на учредительных заседаниях региональных советов, хокимы областей и города Ташкента были утверждены председателями антикоррупционных советов.



В беседе с Kun.uz представитель агентства сообщил, что в утвержденные типовые составы территориальных советов в качестве их председателей вошли председатели областных (Ташкентского городского) кенгашей народных депутатов. По этой причине хокимы регионов, которые на учредительных собраниях возглавляют местные кенгаши, также были представлены в качестве председателей регионального антикоррупционного совета. В типовой состав также входят руководители региональных управлений министерств и ведомств, представители неправительственных организаций, СМИ, предприниматели и ветераны.



Представитель агентства также сообщил, что в будущем ожидается снятие хокимов с постов председателей местных кенгашей. После этого лицо, ставшее председателем местного кенгаша, будет утверждено председателем местного совета по противодействию коррупции.



Территориальный совет действует в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и решениями Национального совета по борьбе с коррупцией. Ему поручено обеспечение реализации государственных программ в сфере противодействия коррупции, координация деятельности организаций в этой сфере, повышение правовой осведомленности, сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях коррупции, мониторинг антикоррупционных мер и принятие рекомендаций по совершенствованию законодательства.



Положение предусматривает, что региональный совет осуществляет свою деятельность на регулярной основе и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Функции рабочего органа областных советов выполняют секретариаты Жогорку Кенеша Республики Каракалпакстан, областные и Ташкентский городской кенгаши народных депутатов соответственно.



Председатели региональных советов руководят деятельностью и заседаниями совета, утверждают повестку дня и планы работы совета и имеют решающий голос на его заседаниях.



На основании Указа Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан" от 29 июня 2020 года Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции и ее региональные межведомственные комиссии были преобразованы в Национальный совет по противодействию коррупции и его территориальные советы.



Спикер Сената Танзила Норбаева назначена председателем Национального совета по борьбе с коррупцией, а Акмал Саидов, первый заместитель спикера Законодательной палаты, назначен заместителем председателя. Кроме того, в Национальный совет входят почти все министры и руководители государственных органов.



Антикоррупционное агентство, созданное на основании этого указа, является рабочим органом Национального совета, который отвечает за организацию выполнения решений, принятых Советом.