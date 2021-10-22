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|На президентские выборы в Узбекистане пришло и проголосовало 71,8% избирателей
19:18 24.10.2021
Голосование на выборах президента внутри страны завершено
В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах. Предварительные результаты будут объявлены завтра.
В 20:00 в Узбекистане официально завершено голосование на выборах президента, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
С учетом часового пояса процесс голосования продолжается в Соединенных Штатах Америки и в странах Европы.
Предварительные результаты выборов будут объявлены завтра, 25 октября.
По данным ЦИК на 17:00 явка на выборах президента составила 71,8%.