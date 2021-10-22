Трамп заявил, что Соединенные Штаты "погибают" из-за проблем с миграцией

20:38 24.10.2021

По мнению бывшего президента США, необходимо достроить стену на границе с Мексикой



Соединенные Штаты приходят в упадок из-за бездействия действующей администрации относительно миграционного кризиса. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.



"Наша страна умирает изнутри, и никто ничего не делает, чтобы это остановить. Первое, что необходимо сделать - достроить стену [на границе страны с Мексикой], это можно осуществить быстро", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении политика.



Трамп в период своего президентства распорядился начать строительство стены вдоль всей границы с Мексикой в тех местах, где ее еще не было. Его политические оппоненты в Конгрессе США отказались выделять на это средства, и Трампу пришлось, пользуясь своим полномочиями, перенаправить на возведение стены несколько миллиардов долларов из бюджета Пентагона. Байден, ставший хозяином Белого дома 20 января, отменил соответствующие указы Трампа, а также смягчил несколько других ограничений на въезд в страну.



Как следствие, резко усилился поток жителей Мексики и стран Южной Америки, стремящихся любой ценой перебраться в США. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, число нелегалов, задержанных в апреле на южной границе, превысило 178,6 тыс., что является рекордно высоким месячным показателем за последние 20 лет.