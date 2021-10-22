 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.10.2021
21:37  Три тысячи пациентов "ковидных" больниц проголосовали на выборах в Узбекистане
21:31  ПодЕлбасиновик улетел с госвизитом к Аркадагу. В программе...
20:48  Суши штаны. Мэра литовской Клайпеды Маркаускаса выловили в российских территориальных водах
20:38  Трамп заявил, что Соединенные Штаты "погибают" из-за проблем с миграцией
19:18  На президентские выборы в Узбекистане пришло и проголосовало 71,8% избирателей
19:16  УзбХокимы, одновременно, возглавят региональные антикоррупционные советы
16:28  Умер питерский кинорежиссер Рогожкин ("Особенности национальной охоты")

16:19  "Батько наш - Бандера". Как украинскую школоту превращают в нациков, - Ю.Вишневский
14:10  Война Израиля с Ираном неизбежна, - Авигдор Либерман
13:57  Кабульский салон красоты оказывает сопротивление талибам*, - Камилла Ламбло
13:39  Жесткие последствия "мягкой силы", - Б.Курбанов
13:25  Мирзиеев проголосовал на выборах президента Узбекистана (видео)
13:15  А.Проханов: Центральные каналы РосТВ - это пропаганда порока и изврата
13:10  Таджикистан: между трех морей, - С.Черняховский
13:09  Кавказская западня. Провокации Баку и странная позиция Кремля
13:01  Слава России. Умер легендарный лыжник - герой Олимпиады в Саппоро В.Веденин
13:00  Позор России. Собчак тамадит на итальянской свадьбе 60-летнего экс-замминфина Вавилова и 24-летней Софы
12:33  Сирийский опыт и боевая готовность: как Россия повышает мощь ТаджАрмии
12:26  "Турецкий фактор" разрывает НАТО на части, - С.Тарасов
10:09  Ветер вывалил зубец из Кремлевской стены. Плохая Путину примета
10:04  Россия еще шире распахнет объятья русским, - Андрей Бабицкий
09:39  Тайвань - ядерный тигр? - Юрий Тавровский
01:44  Жапар-хан рассказал почему никак не описывается Кыр-тадж-граница
00:40  "Кто не сбежал, тот прячется". Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов
00:05  Через мост от "Талибана". Как афганский фактор повлиял на Узбекистан
00:03  Россия неожиданно для всех подсаживает США на "мазутную иглу"
00:01  Максим Соколов: Империя, которой боялся мир, возможно, жива
Суббота, 23.10.2021
21:50  Путин, на дворе не цивилизационный, а популяционный кризис, - И.Бойко
20:09  Эрдоган, красавчик, выдворил из Турции разом 10 западных послов (включая США). За поддержку инсургента
19:52  Как жить и выживать в QR-рабстве, - Платон Беседин
17:56  Киргизия не планирует открытие на своей территории военной базы США - уверяет Жапар=хан
14:57  В Берлине открыли памятник Абаю
14:52  О девальвации понятия "руханият" в Казахстане, - Н.Нуртазина
14:51  "Нас ищут и убивают": афганский офицер рассказал об угрозах талибов
14:34  Газовое удушение Европы
14:26  Неизвестные комплексы РЭБ начали блокаду базы США на востоке Сирии
13:33  Кыргызстан вооружается турецкими ударными беспилотниками BayraktarTB2. Против кого?
13:26  Депутат РосГосДумы Кушнарев задавил пенсионерку и сбежал?
11:21  Зеленский в свободном падении, - Ростислав Ищенко
10:48  Черногория отказала России в выдаче Тельмана Исмаилова ("Черкизон")
09:45  "Мягкая сила" России не под силу (не по уму)? - "СП"
08:17  Путинская "доктрина умеренного консерватизма", - Алексей Иванов
00:36  "Боевое братство": к чему готовятся ОДКБ-военные на границе с Афганистаном
00:22  Французский Трамп. Станет ли борец с исламом и феминизмом угрозой для Макрона?
Пятница, 22.10.2021
19:20  Саакашвили пробрался в Грузию в фуре с молоком и продуктами (видео)
18:20  В Казахстане разработали вакцину против COVID-19... для кошек. На подходе - для собак и хомячков?
18:15  В Кабуле отрубили голову волейболистке молодежной сборной Махджабин Хакими
17:57  КазСуд полностью оправдал бывших вице-министров энергетики Садибекова и Джаксалиева
17:50  Союзник в минус. УзбМИД еще раз разъяснил, что речи нет о вступлении в ОДКБ
17:42  Афган - плацдарм для экспорта терроризма в ЦАзию, - министр обороны Таджикистана Ш.Мирзо
17:00  В начале суперцикла: цены на нефть будут расти и дальше
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Суши штаны. Мэра литовской Клайпеды Маркаускаса выловили в российских территориальных водах
20:48 24.10.2021

Мэра Клайпедского района Литвы задержали в России
Российские пограничники задержали политика Бронюса Маркаускаса в Куршском заливе

Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса. Об этом сообщает национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

По предварительным данным, политика и его двух друзей обнаружили в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы. "МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию", - подчеркнула Шмайжите-Кулешене.

Сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три пассажира. Предполагается, что это произошло неумышленно. "Такие инциденты случаются несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием", - заключил пресс-атташе Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

Ранее полиция Германии задержала на границе с Польшей 50 неонацистов с мачете, перцовыми баллончиками, штыками и дубинками. Полиция установила причастность задержанных к правой экстремистской партии III. Weg. Нарушители хотели предпринять меры против мигрантов на границе в районе Губен в Бранденбурге.

Источник - Лента
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635097680
Новости Казахстана
- Рейтинг управленческой элиты в 3-м квартале 2021 года
- Рабочий график главы государства
- Сенат внес свои поправки в законопроект по вопросам госзакупок и вернул его в Мажилис
- А. Мамин проинспектировал ход реконструкции крупнейшей автомагистрали Западного региона
- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Беларуси
- Вопросы перевозки грузов через казахстанско-китайскую границу обсудили вице-премьеры двух стран
- В Сенате презентован законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- "Ұлттық рухани жаңғыру"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  