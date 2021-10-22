Суши штаны. Мэра литовской Клайпеды Маркаускаса выловили в российских территориальных водах

20:48 24.10.2021

Мэра Клайпедского района Литвы задержали в России

Российские пограничники задержали политика Бронюса Маркаускаса в Куршском заливе



Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса. Об этом сообщает национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.



По предварительным данным, политика и его двух друзей обнаружили в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы. "МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию", - подчеркнула Шмайжите-Кулешене.



Сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три пассажира. Предполагается, что это произошло неумышленно. "Такие инциденты случаются несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием", - заключил пресс-атташе Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.



Ранее полиция Германии задержала на границе с Польшей 50 неонацистов с мачете, перцовыми баллончиками, штыками и дубинками. Полиция установила причастность задержанных к правой экстремистской партии III. Weg. Нарушители хотели предпринять меры против мигрантов на границе в районе Губен в Бранденбурге.