Три тысячи пациентов "ковидных" больниц проголосовали на выборах в Узбекистане

21:37 24.10.2021

Избирательные участки были открыты 24 октября при больницах, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане, и 3000 избирателей-пациентов этих больниц получили возможность проголосовать. Об этом в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Узбекистана сообщил руководитель Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения, главный государственный санитарный врач Баходир Юсупалиев.



Еще в более чем 150 больницах республики были созданы избирательные участки, чтобы обеспечить голосование пациентов.



Юсупалиев также отметил, что у 53 человек, посетивших избирательные участки, температура тела была повышена, и их немедленно перевели в отдельную комнату, где дали возможность проголосовать.



Ранее сегодня председатель одного из избирательных участков в Ташкенте сообщил "Фергане", что в случае, если избиратель пришел на участок с температурой, его "выводят во двор", где дают возможность опустить бюллетень в урну для голосования на дому.



По данным на 17:00 по местному времени (15:00 мск), в голосовании приняли участие свыше 14,2 млн человек или 71,8% от общего количества избирателей. Наиболее активными оказались жители Ферганской долины - участки посетили 77,1% избирателей в Андижанской области, 74,2% - в Ферганской и 73,9% - в Наманганской. Самая низкая явка, 65,1%, - в городе Ташкенте.