 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.10.2021
00:43  Новые обещания на старый лад. Чего добивается Шавкат Мирзиеев? - Брюс Панниер
00:38  Заговор послов. Устранение Эрдогана - вопрос решенный?
00:19  ЕС возобновляет работу своего постпредства в Кабуле
00:06  Российский "Газпром" вырубает газовые поставки в Молдову. Нет оплаты
Воскресенье, 24.10.2021
21:37  Три тысячи пациентов "ковидных" больниц проголосовали на выборах в Узбекистане
21:31  ПодЕлбасиновик улетел с госвизитом к Аркадагу. В программе...
20:48  Суши штаны. Мэра литовской Клайпеды Маркаускаса выловили в российских территориальных водах

20:38  Трамп заявил, что Соединенные Штаты "погибают" из-за проблем с миграцией
19:18  На президентские выборы в Узбекистане пришло и проголосовало 71,8% избирателей
19:16  УзбХокимы, одновременно, возглавят региональные антикоррупционные советы
16:28  Умер питерский кинорежиссер Рогожкин ("Особенности национальной охоты")
16:19  "Батько наш - Бандера". Как украинскую школоту превращают в нациков, - Ю.Вишневский
14:10  Война Израиля с Ираном неизбежна, - Авигдор Либерман
13:57  Кабульский салон красоты оказывает сопротивление талибам*, - Камилла Ламбло
13:39  Жесткие последствия "мягкой силы", - Б.Курбанов
13:25  Мирзиеев проголосовал на выборах президента Узбекистана (видео)
13:15  А.Проханов: Центральные каналы РосТВ - это пропаганда порока и изврата
13:10  Таджикистан: между трех морей, - С.Черняховский
13:09  Кавказская западня. Провокации Баку и странная позиция Кремля
13:01  Слава России. Умер легендарный лыжник - герой Олимпиады в Саппоро В.Веденин
13:00  Позор России. Собчак тамадит на итальянской свадьбе 60-летнего экс-замминфина Вавилова и 24-летней Софы
12:33  Сирийский опыт и боевая готовность: как Россия повышает мощь ТаджАрмии
12:26  "Турецкий фактор" разрывает НАТО на части, - С.Тарасов
10:09  Ветер вывалил зубец из Кремлевской стены. Плохая Путину примета
10:04  Россия еще шире распахнет объятья русским, - Андрей Бабицкий
09:39  Тайвань - ядерный тигр? - Юрий Тавровский
01:44  Жапар-хан рассказал почему никак не описывается Кыр-тадж-граница
00:40  "Кто не сбежал, тот прячется". Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов
00:05  Через мост от "Талибана". Как афганский фактор повлиял на Узбекистан
00:03  Россия неожиданно для всех подсаживает США на "мазутную иглу"
00:01  Максим Соколов: Империя, которой боялся мир, возможно, жива
Суббота, 23.10.2021
21:50  Путин, на дворе не цивилизационный, а популяционный кризис, - И.Бойко
20:09  Эрдоган, красавчик, выдворил из Турции разом 10 западных послов (включая США). За поддержку инсургента
19:52  Как жить и выживать в QR-рабстве, - Платон Беседин
17:56  Киргизия не планирует открытие на своей территории военной базы США - уверяет Жапар=хан
14:57  В Берлине открыли памятник Абаю
14:52  О девальвации понятия "руханият" в Казахстане, - Н.Нуртазина
14:51  "Нас ищут и убивают": афганский офицер рассказал об угрозах талибов
14:34  Газовое удушение Европы
14:26  Неизвестные комплексы РЭБ начали блокаду базы США на востоке Сирии
13:33  Кыргызстан вооружается турецкими ударными беспилотниками BayraktarTB2. Против кого?
13:26  Депутат РосГосДумы Кушнарев задавил пенсионерку и сбежал?
11:21  Зеленский в свободном падении, - Ростислав Ищенко
10:48  Черногория отказала России в выдаче Тельмана Исмаилова ("Черкизон")
09:45  "Мягкая сила" России не под силу (не по уму)? - "СП"
08:17  Путинская "доктрина умеренного консерватизма", - Алексей Иванов
00:36  "Боевое братство": к чему готовятся ОДКБ-военные на границе с Афганистаном
00:22  Французский Трамп. Станет ли борец с исламом и феминизмом угрозой для Макрона?
Пятница, 22.10.2021
19:20  Саакашвили пробрался в Грузию в фуре с молоком и продуктами (видео)
18:20  В Казахстане разработали вакцину против COVID-19... для кошек. На подходе - для собак и хомячков?
18:15  В Кабуле отрубили голову волейболистке молодежной сборной Махджабин Хакими
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российский "Газпром" вырубает газовые поставки в Молдову. Нет оплаты
00:06 25.10.2021

"Социализм кончился..." - Газпром может перестать поставлять газ Молдавии

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что компания Газпром может прекратить поставки голубого топлива в Молдавию.

МИРОСЛАВА РОМАНЕНКО, 24 октября 2021, 15:44 - REGNUM Компания Газпром может прекратить поставки голубого топлива в Молдавию. Об этом, как передает ТАСС, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов. По словам представителя компании, Газпром остановит поставки газа в Молдавию, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года". Куприянов уточнил, что общая сумма задолженности Молдавии с учетом просрочки платежей составляет $709 млн.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала "112 Украина" и издания "Шарий.net". Многие отметили, что Молдавии пришло время платить по счетам. Были и те, кто напомнил об участии лидера Молдавии Майи Санду в так называемом саммите "Крымской платформы", который состоялся в августе 2021 года в Киеве.

"Хочешь в ЕС, готовься к европейским расценкам…" - пишет Александр К.

"Пусть им дедушка Сорос поможет!" - добавила Галя Г.

"Не плюй в колодец, из которого потом захочешь пить воду. Это русофобам на заметку". - написала Любовь О.

"Правильно! Долги надо отдавать", - отметила Elena P.

"Молдавия при СССР постоянно была на дотации! Привыкли? Отвыкайте! Сначала бабло, а потом газ, и уважение прихватите, да и тявкать на Россию нежелательно!.." - отреагировала Людмила К.

"Сперва деньги - потом газ", - написал Виктор К.

"Да как этот Газпром посмел? Они что, нюх потеряли? Обязаны бесплатно спонсировать всю Европу, ведь это же "вонючий" газ Мордора? Или я шо-то не понимаю, ведь обещали эту, зеленую энергетику, которая навсегда поможет избавится от огыдного сафкового (гадкого совкового - М. Р.) газа из РФ", - с сарказмом отреагировал Ярослав Г.

"Ну и что тут сверхъестественного? Классика жанра - вечером деньги, утром - стулья. Ребята, так работает рынок, на всем постсоветском пространстве именно за это боролись и все 30 лет только и делали, что пакостили РФ. За все надо платить, а уж за газ и подавно", - добавила Люда С.

"Все правильно. Хочешь товар - плати!" - отметила Раиса П.

"Участие в дебильной "Крымской платформе" аукнулось", - считает Инна Д.

"Правильно сделают, Газпром это в первую очередь бизнес, а не благотворительное общество. И остальным пример будет, чтоб меньше гавкали, пусть им их заморские хозяева помогают, они ж обещали, только обещать и умеют", - пишет Алексей К.

"Молдова должна Газпрому около 700 миллионов за предыдущие поставки. И еще просит скидку 50%. В Газпроме подумали и сказали: "Долг верните!". Теперь вы знаете, что такое "агрессивная" политика Газпрома…" - смеется Игорь Т.

"Пускай у Румынии попросят деньги отдать долги", - добавил Александр Л.

"Социализм кончился, начался капитализм. Пора привыкнуть. Пусть расскажут о своих бедах американцам", - написал Андрей В.

"Печально, что это отразится на простых людях", - отметил Алексей Г.

"Давно пора, а то на российском газе, который по дружбе Россия поставляла бывшим республикам, эти самые республики, не без помощи большой жабы из-за большой лужи, выстроили русофобские, пронацистские режимы", - написала Галина С.

"Платите по счетам, и ничего личного", - отреагировал Evginiy U.

"Крымская панель" (платформа - М. Р.) и русофобия очень дорого стоят. Наконец-то стали душить разных гадов", - подытожил Дмитрий О.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635109560
Новости Казахстана
- Рейтинг управленческой элиты в 3-м квартале 2021 года
- Рабочий график главы государства
- Сенат внес свои поправки в законопроект по вопросам госзакупок и вернул его в Мажилис
- А. Мамин проинспектировал ход реконструкции крупнейшей автомагистрали Западного региона
- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Беларуси
- Вопросы перевозки грузов через казахстанско-китайскую границу обсудили вице-премьеры двух стран
- В Сенате презентован законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- "Ұлттық рухани жаңғыру"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  