Российский "Газпром" вырубает газовые поставки в Молдову. Нет оплаты

00:06 25.10.2021

"Социализм кончился..." - Газпром может перестать поставлять газ Молдавии



В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что компания Газпром может прекратить поставки голубого топлива в Молдавию.



МИРОСЛАВА РОМАНЕНКО, 24 октября 2021, 15:44 - REGNUM Компания Газпром может прекратить поставки голубого топлива в Молдавию. Об этом, как передает ТАСС, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов. По словам представителя компании, Газпром остановит поставки газа в Молдавию, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года". Куприянов уточнил, что общая сумма задолженности Молдавии с учетом просрочки платежей составляет $709 млн.



Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала "112 Украина" и издания "Шарий.net". Многие отметили, что Молдавии пришло время платить по счетам. Были и те, кто напомнил об участии лидера Молдавии Майи Санду в так называемом саммите "Крымской платформы", который состоялся в августе 2021 года в Киеве.



"Хочешь в ЕС, готовься к европейским расценкам…" - пишет Александр К.



"Пусть им дедушка Сорос поможет!" - добавила Галя Г.



"Не плюй в колодец, из которого потом захочешь пить воду. Это русофобам на заметку". - написала Любовь О.



"Правильно! Долги надо отдавать", - отметила Elena P.



"Молдавия при СССР постоянно была на дотации! Привыкли? Отвыкайте! Сначала бабло, а потом газ, и уважение прихватите, да и тявкать на Россию нежелательно!.." - отреагировала Людмила К.



"Сперва деньги - потом газ", - написал Виктор К.



"Да как этот Газпром посмел? Они что, нюх потеряли? Обязаны бесплатно спонсировать всю Европу, ведь это же "вонючий" газ Мордора? Или я шо-то не понимаю, ведь обещали эту, зеленую энергетику, которая навсегда поможет избавится от огыдного сафкового (гадкого совкового - М. Р.) газа из РФ", - с сарказмом отреагировал Ярослав Г.



"Ну и что тут сверхъестественного? Классика жанра - вечером деньги, утром - стулья. Ребята, так работает рынок, на всем постсоветском пространстве именно за это боролись и все 30 лет только и делали, что пакостили РФ. За все надо платить, а уж за газ и подавно", - добавила Люда С.



"Все правильно. Хочешь товар - плати!" - отметила Раиса П.



"Участие в дебильной "Крымской платформе" аукнулось", - считает Инна Д.



"Правильно сделают, Газпром это в первую очередь бизнес, а не благотворительное общество. И остальным пример будет, чтоб меньше гавкали, пусть им их заморские хозяева помогают, они ж обещали, только обещать и умеют", - пишет Алексей К.



"Молдова должна Газпрому около 700 миллионов за предыдущие поставки. И еще просит скидку 50%. В Газпроме подумали и сказали: "Долг верните!". Теперь вы знаете, что такое "агрессивная" политика Газпрома…" - смеется Игорь Т.



"Пускай у Румынии попросят деньги отдать долги", - добавил Александр Л.



"Социализм кончился, начался капитализм. Пора привыкнуть. Пусть расскажут о своих бедах американцам", - написал Андрей В.



"Печально, что это отразится на простых людях", - отметил Алексей Г.



"Давно пора, а то на российском газе, который по дружбе Россия поставляла бывшим республикам, эти самые республики, не без помощи большой жабы из-за большой лужи, выстроили русофобские, пронацистские режимы", - написала Галина С.



"Платите по счетам, и ничего личного", - отреагировал Evginiy U.



"Крымская панель" (платформа - М. Р.) и русофобия очень дорого стоят. Наконец-то стали душить разных гадов", - подытожил Дмитрий О.