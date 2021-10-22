ЕС возобновляет работу своего постпредства в Кабуле

00:19 25.10.2021

Стало известно о планах ЕС возобновить работу представительства в Кабуле в течение месяца

24 октября 2021, Елена Мирошниченко

Евросоюз планирует в течение месяца возобновить работу дипломатического представительства в Кабуле, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.



"Европейская служба внешних связей... планирует вновь отрыть представительство в Кабуле, где будут находится ее сотрудники, его также смогут использовать дипломаты стран-членов", – приводит сообщение РИА "Новости".



Отмечается, что окончательное решение пока не было принято из-за опасений, связанных с безопасностью.



Представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали подтвердила изданию, что ЕС "работает над установлением минимального присутствия" в Афганистане, но окончательное решение не принято.



"На этом этапе оно будет только для Евросоюза, страны-члены могут присоединиться на свое усмотрение. Говоря о том, кто будет обеспечивать безопасность сотрудников, – здесь мы изучаем доступные варианты", – заявила представитель.



При этом она подчеркнула, что это не будет знаком признания власти "Талибана*" (запрещено в России).



Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) работает над открытием своего представительства в Кабуле, но о сроках из-за безопасности говорить рано.