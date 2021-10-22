|ЕС возобновляет работу своего постпредства в Кабуле
00:19 25.10.2021
Стало известно о планах ЕС возобновить работу представительства в Кабуле в течение месяца
24 октября 2021, Елена Мирошниченко
Евросоюз планирует в течение месяца возобновить работу дипломатического представительства в Кабуле, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейская служба внешних связей... планирует вновь отрыть представительство в Кабуле, где будут находится ее сотрудники, его также смогут использовать дипломаты стран-членов", – приводит сообщение РИА "Новости".
Отмечается, что окончательное решение пока не было принято из-за опасений, связанных с безопасностью.
Представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали подтвердила изданию, что ЕС "работает над установлением минимального присутствия" в Афганистане, но окончательное решение не принято.
"На этом этапе оно будет только для Евросоюза, страны-члены могут присоединиться на свое усмотрение. Говоря о том, кто будет обеспечивать безопасность сотрудников, – здесь мы изучаем доступные варианты", – заявила представитель.
При этом она подчеркнула, что это не будет знаком признания власти "Талибана*" (запрещено в России).
Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) работает над открытием своего представительства в Кабуле, но о сроках из-за безопасности говорить рано.