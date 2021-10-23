В Судане опять военный переворот. Премьер и министры арестованы офицерами заговорщиками

08:20 25.10.2021

Премьер и министры Судана арестованы армией, столица перекрыта

Армия заблокировала въезды в столицу Хартум и перекрыла мосты.



Армия заблокировала въезды в столицу Хартум и перекрыла мосты.

В Судане министры и чиновники высокого ранга арестованы в столице и пока отправлены под домашний арест. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".



Армия заблокировала въезды в столицу Хартум и перекрыла мосты.



По информации телеканала, задержаны министры связи, информации, финансов, промышленности. Также задержаны губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.



Аресты продолжаются. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен армией под домашний арест. В ближайшее время с заявление должен выступить глава Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Он уже встречался с главой правительства Абдаллой Хамдуком.



В Судане произошла попытка государственного переворота



Ранее Хартум охватили протесты. Демонстранты требуют отставки правительства и поддерживают представителей армии. В правительстве заверили, что к беспорядкам причастны сторонники бывшей правящей партии свергнутого президента Омара аль-Башира.