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|В Судане опять военный переворот. Премьер и министры арестованы офицерами заговорщиками
08:20 25.10.2021
Премьер и министры Судана арестованы армией, столица перекрыта
Армия заблокировала въезды в столицу Хартум и перекрыла мосты.
Армия заблокировала въезды в столицу Хартум и перекрыла мосты.
В Судане министры и чиновники высокого ранга арестованы в столице и пока отправлены под домашний арест. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Армия заблокировала въезды в столицу Хартум и перекрыла мосты.
По информации телеканала, задержаны министры связи, информации, финансов, промышленности. Также задержаны губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.
Аресты продолжаются. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен армией под домашний арест. В ближайшее время с заявление должен выступить глава Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Он уже встречался с главой правительства Абдаллой Хамдуком.
В Судане произошла попытка государственного переворота
Ранее Хартум охватили протесты. Демонстранты требуют отставки правительства и поддерживают представителей армии. В правительстве заверили, что к беспорядкам причастны сторонники бывшей правящей партии свергнутого президента Омара аль-Башира.