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|КырВыборы-2021. Зарегистрированы списки кандидатов в депутаты шести партий
08:40 25.10.2021
25 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
ЦИК зарегистрировала списки кандидатов в депутаты шести политических партий - "Ата Мекен", "Ишеним", "Ынтымак", "Улуттар биримдиги", "Ата Журт Кыргызстан" и "Ыйман Нуру".
Уточняется, что выдвинутые списки претендентов на мандаты соответствуют требованиям конституционного Закона "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".
ЦИК исключила по одному кандидату в списках "Ата Мекена" и "Ынтымака". В первой Нурбек Сабеков не предоставил документ о высшем профессиональном образовании. Из списка "Ынтымака" исключен Талант Мамытов.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.