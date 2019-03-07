Тайвань: остров Третьей мировой войны? На горизонте маячат ядерные грибы, - В.Овчинский

09:44 25.10.2021 Владимир Овчинский



Ситуация вокруг Тайваня продолжает накаляться. В последние недели октября т. г. Пекин направил десятки боевых самолетов в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня, а председатель КНР Си Цзиньпин назвал неизбежным "воссоединение" Китая и Тайваня.



21 октября т. г. Президент Джо Байден заверил, что США твердо намерены встать на защиту Тайваня, если он подвергнется нападению со стороны Китая. Это заявление прозвучало в ходе организованной каналом CNN встречи с общественностью в Балтиморе. Президента США спросили, защитят ли США Тайвань в случае нападения Китая. Байден ответил: "Да, у нас есть обязательство это сделать".



Байден уже делал аналогичные заявления в прошлом, в то время как Белый дом подчеркивает, что давняя политика США в отношении острова не изменилась.



США предоставляют Тайваню оборонительные вооружения, но намеренно избегают выражения однозначной позиции по вопросу о том, пойдут ли они на военное вмешательство в случае нападения Китая.



В соответствии с "политикой одного Китая" США признают притязания Китая на суверенитет над Тайванем.



Байден сказал, что у его нет опасений по поводу преднамеренного военного конфликта с Китаем, но отметил, что его беспокоит риск непреднамеренной эскалации.



Говоря о своих отношениях с китайским лидером Си Цзиньпином, Байден подчеркнул, что не заинтересован в развязывании затяжного конфликта.



"Я провел в беседах с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой мировой лидер, – сказал он. – Вот почему люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем. Я хочу, чтобы Китай понял, что мы не собираемся отступать и менять свои взгляды".



Байден не хочет холодной войны, но разве все, что происходит сейчас вокруг Тайваня, уже не является холодной войной? Но есть силы, которые делают все, чтобы эта холодная война переросла в горячую.



Атомная бомба как решение проблемы Тайваня?



Гордон Г.Чанг - автор книги "Грядущий крах Китая", член Консультативного совета Института Гейтстоун в своей последней статье на сайте упомянутого института (18.10. 2021) пишет: "Джо Байден может восстановить сдерживание, предложив Тайваню договор о взаимной обороне. Если он не хочет этого делать, ему следует либо разместить американское ядерное оружие на Тайване, либо перебросить его на остров, чтобы тот мог защитить себя. В 1980-х годах США усилили сдерживание Советского Союза, разместив в Европе ракеты "Першинг" с ядерными боеголовками".



"Чтобы разубедить китайских агрессоров на столь позднем этапе, - пишет Чанг, - США должны отказаться от давней "стратегической двусмысленности", политики не сообщать ни Пекину, ни Тайбэю, что они будут делать в случае неизбежности конфликта, и публично предложить Тайбэю договор о взаимной обороне".



"Тайвань всегда был критически важен для Америки. Остров производит современные чипы для американской продукции, укрепляет западный периметр обороны Америки и является маяком демократии. После падения Кабула, Тайвань рассматриваются как в тесте решимости США". Поэтому, по мнению Чанга США должны быть готовы пойти на все, чтобы защитить остров.



Чанг также пишет, что есть альтернатива договору: убедиться, что Тайвань, так или иначе, уже обладает ядерным оружием.



Некоторые эксперты считают, что на острове уже есть арсенал таких устройств. Другие, однако, не так уверены. "Конечно, нельзя быть полностью уверенным, но, скорее всего, у Тайваня нет ядерного оружия после успешных попыток Америки положить конец этим программам", - считает Ричард Фишер из Международного центра оценки и стратегии. По крайней мере дважды - в середине 1970-х и в конце 1980-х - Вашингтон заставлял Тайвань прекратить секретные программы создания атомной бомбы.



Чанг считает, что Тайвань мог бы перезапустить свою программу создания ядерного оружия, но даже если он, возможно, близок к сборке устройства - в конце концов, это так называемая "страна с бомбой в подвале" - для создания арсенала потребуется время.



Для срыва этого плана Китай может ускорить планы вторжения. Многие эксперты полагают, что для китайских лидеров приобретение Тайванем ядерного оружия станет дополнительным поводом для войны.



Из этого Чанг делает вывод, что США могли бы сократить период риска, предоставив Тайваню готовую бомбу, разместив на острове американское ядерное оружие.



По мнению Чанга, Тайвань не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, поэтому он не обязан оставаться свободным от ядерного оружия.



Однако США являются участником договора и обязаны не распространять это оружие.



Чанг идет дальше, он считает, что пора пересмотреть соблюдение этого договора: "Участник Договора Китай распространял технологии и материалы для создания ядерного оружия различным режимам, Пекин стоял за пакистанским ядерным черным рынком А.К. Хана, который передал китайские ядерные технологии, в частности, Ирану и Северной Корее. Поскольку Китай вооружил агрессоров ядерным оружием, Америка для сдерживания и поддержания мира должна вооружить ими потенциальных жертв".



Для справки:



Аналитическая записка ПИР - ЦЕНТРА



"ВОЕННАЯ ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА ТАЙВАНЯ":



"На о. Тайвань начало развитию атомной энергетики было положено в 1960-х гг. В 1961 г. в Национальном университете Цинхуа был введен в эксплуатацию первый исследовательский реактор мощностью 2 МВт, а в 1978 г. на острове была пущена первая атомная электростанция (АЭС). В 2008 г. в Тайване действовали три АЭС (шесть энергоблоков) электрической мощностью 4,9 ГВт. Первый из двух энергоблоков (мощностью 1350 МВт) четвертой АЭС планируется пустить в 2010 г.



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1 июля 1968 г. Тайвань подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а 27 января 1970 г. завершил процедуры ратификации Договора. В соответствии с решением Совета управляющих МАГАТЭ от 9 декабря 1971 г. отношения между Агентством и властями Тайваня являются неправительственными. Гарантии МАГАТЭ к ядерным установкам на острове применяются на основе двух соглашений (INFCIRC/133 и INFCIRC/158), вступивших в силу 13 октября 1969 г. и 6 декабря 1971 г. соответственно. Помимо этого, МАГАТЭ осуществляет на Тайване меры контроля, предусмотренные Дополнительным протоколом.



Однако на протяжении почти 25 лет, в 1960–1980-х гг., Тайвань осуществлял программу, направленную на обладание научно-техническими предпосылками создания ядерного оружия. Секретная В. я. п. Тайваня начала реализовываться по указанию главы правительства Чан Кайши вскоре после осуществления в 1964 г. первого ядерного испытания КНР. Основными исполнителями являлись (руководимые военными) Чжуншаньский институт науки и техники и Научно-исследовательский институт атомной энергии, расположенный в 45 км юго-западнее Тайбэя. В качестве приоритетного направления работ было выбрано создание ядерного заряда на основе плутония. Программа предусматривала приобретение и ввод в эксплуатацию тяжеловодного реактора, строительство завода по производству тяжелой воды, исследовательской лаборатории по радиохимической переработке облученного ядерного топлива (ОЯТ) и выделению плутония. При этом планировалось указанные объекты строить поочередно, чтобы не вызвать подозрений со стороны международного сообщества. Общая стоимость программы оценивалась в 140 млн долл. США.



По мнению некоторых зарубежных экспертов, Тайвань получал техническую помощь в осуществлении этой программы со стороны Израиля и Франции. Кроме того, в промышленно развитых странах Запада (в первую очередь, в США) за период с 1968 по 1983 г. получили подготовку в соответствующих областях более 700 тайваньских специалистов; значительное число тайваньских специалистов-ядерщиков выезжали на стажировку в США (в отдельные годы их число превышало 100 чел.).



В 1969 г. в Научно-исследовательском институте атомной энергии началось строительство тяжеловодного исследовательского реактора мощностью 40 МВт на природном уране, импортированного из Канады. Во Франции Тайвань безуспешно пытался приобрести промышленный завод по радиохимической переработке ОЯТ мощностью 100 т ОЯТ в год. Однако сделка была предотвращена французским правительством. Тем не менее французской компании "Сен-Гобен Нюклеэр" (Saint-Gobain Nucleaire) ранее удалось поставить лабораторную установку по выделению плутония.



Физический пуск тяжеловодного реактора был осуществлен в апреле 1973 г. [аналогичный реактор "Сайрус" был использован Индией для наработки плутония для испытания ядерного взрывного устройства (ЯВУ) в 1974 г.]. К 1985 г. в штате Института атомной энергии находилось более 1100 чел., и кроме реактора здесь имелись лаборатории, в которых осуществлялись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области производства ядерного топлива и радиохимической переработки ОЯТ.



В конце 1960-х – начале 1970-х гг. Тайвань старался свести до минимума передачу МАГАТЭ информации, касающейся его плутониевой программы. Однако к 1974 г. разведсообщество США пришло к выводу, что в Тайване осуществляется ядерная программа, предназначение которой – получить возможность создания ЯВУ. По американским оценкам, это могло произойти в пятилетний срок. В ходе инспекций в 1976 г. эксперты МАГАТЭ выявили проведение на острове экспериментов с неучтенными 500 г плутония. Под давлением Агентства и США Тайвань официально отказался от военных разработок в ядерной сфере, о чем президент острова объявил в сентябре 1976 г. Лабораторная установка по выделению плутония была демонтирована.



Однако уже в 1978 г. вновь избранный президент Цзян Цзинго санкционировал тайное возобновление программы, что, как представляется, было связано с установлением и укреплением американо-китайских отношений и сомнением Тайваня в готовности США действительно защищать Тайвань в случае возникновения вооруженного конфликта с Китаем. Ранее, в июле 1974 г., с территории о. Тайвань было выведено ЯО США, размещенное там с января 1958 г.



В 1987 г. в Научно-исследовательском институте атомной энергии Тайвань приступил к строительству серии "горячих камер" для выделения плутония. К 1988 г. тайваньские ученые и инженеры добились значительных достижений в реализации программы, в частности, в получении металлического плутония. По оценкам зарубежных экспертов, для создания первого ЯВУ Тайваню требовалось один-два года. Однако в 1987 г. заместитель директора Чжуншаньского института науки и техники Чан Ксин И бежал в США, где раскрыл подробности ядерной программы Тайваня. Под давлением США тайваньское руководство официально признало проведение в 1980-х гг. Военно - прикладных исследований и экспериментов в ядерной области и декларировало отказ от деятельности в этой сфере в дальнейшем. Тяжеловодный реактор, расположенный в Научно-исследовательском институте атомной энергии, сначала был остановлен для конверсии активной зоны на использование легкой воды, но в итоге было принято решение о его полном демонтаже.



В настоящее время нет данных о наличии незадекларированной ядерной деятельности на Тайване".



Автор издания The National Interest Кайл Мизоками считает, что Тайвань неоднократно пытался создать ядерную бомбу для сдерживания Китая, однако на его пути всегда становился Вашингтон. Его рассуждения о тайваньской ядерной программе на русский язык перевел портал Discover 24 (14.07.2021):



"Впервые Тайвань задумался над созданием ядерного оружия в 1964 году. Как раз тогда Китай испытал первую свою ракету и Тайбэй вдруг осознал, что теперь война против КНР может превратиться в катастрофу. Потому что для острова, размеры которого сопоставимы со штатом Мэриленд, даже одна ядерная бомба – это много.



В 1967 году Тайвань приступил к созданию стратегического оружия. Ядерная программа стартовала тайно, так как за год до этого Соединенные Штаты предприняли все возможные меры, чтобы не допустить появления тайваньской бомбы. Они сочли, что это лишь разозлит Китай и приведет к атаке с его стороны.



В 1969 году Тайвань приобрел у Канады атомный реактор, который якобы нужен был для производства электроэнергии. Однако на самом деле его планировали использовать для создания ядерной бомбы. А точнее, к созданию запасов плутония.



В 1975 году ЦРУ раскрыло планы Тайваня. В своем отчете разведчики США заявили, что тайваньская бомба может быть изготовлена уже через пять лет. Островное государство добилось столь потрясающих успехов за счет помощи от Южной Америки, Германии, Израиля, Франции и Норвегии.



Еще через год США потребовали закрыть ядерную программу. В ответ на их протест Тайвань поклялся больше не заниматься переработкой радиоактивных материалов, но слово не сдержал.



Соединенные Штаты еще дважды замечали попытки Тайваня все-таки создать ядерное оружие. В 1976 году они потребовали внести изменения в ядерную программу таким образом, чтобы исключить ее реализацию в военных целях. Еще через год они вынудили страну вообще прекратить любые действия в сфере атома. Так как обнаружили секретную программу по переработке Урана.



Надо отметить, что и в 70-х, и позже в 80-х годах прошлого столетия Тайвань пытался создать ядерную бомбу малой мощности. Это логично, так как подобным оружием он мог нанести удар по военно-морским базам Китая в случае попытки вторжения на остров. И в то же время избежать проблем, связанных с радиоактивным заражением. Однако в 1988 году попытки были прекращены окончательно. Хотя Тайвань находится всего в нескольких шагах от получения бомбы.



Автор отмечает, что хотя стремление Тайваня иметь такой инструмент сдерживания Китая, как ядерное оружие вполне понятно, особого смысла в нем не было. КНР в любом случае мог нанести свой удар по острову и полностью его уничтожить. Либо контратаковать, если бы Тайбэй вдруг решился бы сам начать ядерную войну с Поднебесной империей".



Взгляд с Тайваня



Не только американские аналитики считают, что Тайвань от Китая может защитить атомная бомба. В 2019 году тайваньский аналитик Айан Истон в статье "Проблема ядерного оружия Тайваня" (Taipei Times, Тайвань, 07.03.2019) писал, что Тайбэю грозит страшное будущее. Особенно его встревожило то, что согласно "Докладу о военной силе Китая" за 2019 год, подготовленному Разведывательным управлением министерства обороны США, Пекин занимается разработкой невидимого бомбардировщика, способного наносить ядерные удары.



"Многие на Тайване все еще помнят травму, которую нанесло дипломатическое предательство Вашингтона, - пишет Истон, - С 1955 по 1979 годы Соединенные Штаты располагали на Тайване военными силами на основании договора о взаимной обороне. Ситуация изменилась, когда Америка внезапно закрыла посольство в Тайбэе, открыв новое посольство в Пекине.



Хотя Закон об отношениях с Тайванем 1979 года по праву считается знаковым законом Конгресса, этот внутренний закон является плохой заменой для дипломатических отношений и оборонительного союза. Более того, ценность закона как возможности сдерживания сомнительна с точки зрения его интерпретации в течение последних 40 лет. Политические решения Америки позволили превратить авторитарных Китай в сверхдержаву, оставляя при этом демократический Тайвань изолированным и уязвимым. . .



. . . В книге Дэвида Олбрайта и Андреа Страйкера "Как зарождалась программа ядерного вооружения Тайваня" подробно рассматривается, как Соединенные Штаты использовали свою асимметрию власти и влияния на Тайване в 1980-х годах, чтобы лишить остров своих стратегических возможностей, одновременно с этим позволяя Китаю наращивать оружие массового уничтожения", - подчеркивает Истон.



Издатель Институт науки и международной безопасности, Опубликовано в 2018 г.

Для справки



Документы, впервые опубликованные 10 января 2019 г. Архивом национальной безопасности, иллюстрируют усилия Вашингтона по наблюдению за военными и научными исследованиями и вмешательству, когда США считали, что ядерные исследования и разработки Тайваня зашли слишком далеко.



С конца 1960-х до конца 1980-х годов официальные лица правительства США были обеспокоены возможностью того, что тайваньское правительство, официально известное как Китайская Республика [КР], тайно взяло на себя обязательство получить возможность производить небольшое количество ядерного оружия. Согласно рассекреченной телеграмме от сентября 1978 года, впервые опубликованной 10 января 2019 г. Архивом национальной безопасности, посол США в Китайской республике поддержал предложение разместить несколько американских ученых на ядерных установках на Тайване. Это предложение так и не было реализовано, но в течение многих лет до и после 1978 года официальные лица США наблюдали за признаками тайной программы по созданию ядерного оружия. Американские дипломаты и офицеры разведки узнали о ядерных интересах Тайваня вскоре после того, как Китай впервые испытал ядерное устройство в Лоп-Нуре в октябре 1964 года. В поисках средства сдерживания китайского нападения тайваньские военные при поддержке президента Чан Кайши сыграли в ведущая роль в ядерной программе. Военный интерес к ядерному сдерживанию продолжился, когда Вашингтон начал нормализовать отношения с Пекином в 1971 году, а затем полностью разорвал официальные дипломатические отношения с Тайбэем в 1978 году.



Контролируемый военными Институт науки и технологий Чжун Шань (CSIST) руководил исследованиями в области ядерного оружия с момента своего основания в 1966 году. CSIST играл контролирующую роль в Институте исследований ядерной энергии (INER), который проводил исследования и разработки оружия. Согласно одному из рассекреченных отчетов, опубликованных 10 января 2019 г., тайваньский чиновник объяснил, что INER была "дочерью" Совета по атомной энергии, которая была "замужем" за Институтом Чун Шань. Эти отношения позволили CSIST осуществлять тайные выплаты надбавок к заработной плате сотрудникам INER без какого-либо гражданского надзора.



Вдохновением для публикации 10 января 2019 г. является публикация Института науки и международной безопасности (ISIS), указанная выше книга Дэвида Олбрайта и Андреа Стрикер, в котором дается исчерпывающий отчет о ядерной программе, частично на основе документов из Архива национальной безопасности. Ключевым моментом в этой истории стал январь 1988 года, когда Центральное разведывательное управление захватило высокопоставленного тайваньского чиновника Чан Сэня, заместителя директора Института исследований ядерной энергии (INER). Чанг предупредил ЦРУ, что Тайвань разрабатывает крупную тайную ядерную программу, но ЦРУ не верило, что он будет в безопасности, когда США начали требовать, чтобы Китайская республика прекратила работу на подозрительных объектах, которые могли быть доступны лишь немногим людям, таким как Чанг. Олбрайт и Стрикер представили первый подробный отчет на английском языке о разоблачении Чанга.



Документы правительства США о работе Чанг Сен-и в качестве источника в ЦРУ остаются засекреченными. То же самое и с документами о секретных объектах и ​​деятельности, которые Тайвань закрыл в начале 1988 года в ответ на давление США. Тем не менее, некоторые записи о последствиях откровений Чанга были рассекречены и опубликованы 10 января 2019 г.. В их число входят документы об отправке тяжелой воды с Тайваньского исследовательского реактора (TRR) и об отказе тайваньских вооруженных сил от ядерных исследований и об отделении INER от Института Чун Шань.



Секретность оперативных файлов ЦРУ делает маловероятным рассекречивание документов по делу Чанг Сена-И в ближайшее время. Тем не менее, ядерный проект Архива ожидает рассмотрения запросов на рассекречивание документов, касающихся тайваньской ядерной истории 1970-х и 1980-х годов. Более того, в случае успеха рассмотрение апелляций, находящихся на рассмотрении в Межведомственной апелляционной комиссии по классификации безопасности, может пролить больше света на эту секретную историю.



Группа правительства США, посетившая тайваньские ядерные объекты в начале 1977 года.

Президент Китайской Республики (Тайвань) Чан Цзин-куо руководил секретной разработкой ядерного оружия с 1976 года до своей смерти в начале 1988 года.

Физик-ядерщик Ву Та-ю, научный советник Чан Кай-Ши, сыгравший ключевую роль в замедлении ядерных усилий Тайваня, предотвратив приобретение ядерного реактора у Западной Германии.

"Странная ситуация, с которой сталкивается Тайвань, - пишет Истон, - заключается в том, что Тайвань - государство, которое мир не рассматривает как государство. По этой причине Тайбэй не располагает традиционным ядерным сдерживанием и находится за пределами "зонтика безопасности" США. В отличие от Японии, Южной Кореи и Филиппин, Тайваню не хватает твердых обязательств со стороны Вашингтона. В отличие от Израиля, небольшого государства, которое также сталкивается с реальной угрозой, Тайвань не имеет права негласно разрабатывать бомбу.



В свете ядерной угрозы, исходящей от Китая, нынешнее оборонное соглашение между США и Тайванем может оказаться неустойчивым".



Так как же поступить? Должен ли Тайвань возобновить свою давнюю программу ядерного сдерживания? Должна ли президент Цай Инвэнь попросить своих ученых-стратегов уйти на пенсию, взломать их сейфы и стряхнуть пыль с этих сверхсекретных чертежей?



Или будет лучше, если процесс возглавит правительство США? Такие вопросы задает тайваньский аналитик.



Но за каждым этим вопросом маячит ядерный гриб. Источник - zavtra.ru

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