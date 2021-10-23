РосКрысы бегут с Рублевки. Владельцы элитной недвижимости перебираются за границу

09:55 25.10.2021

Владельцы элитной недвижимости перебираются за границу

Иван Рыбин



Кварталы фешенебельных вилл на Рублево-Успенском шоссе стали стремительно пустеть, нувориши бросают свои роскошные дома, спешно увольняют прислугу и охрану. "Олигархи" разного калибра и ранее потихоньку перебирались за границу, однако после выборов в Госдуму процесс стал лавинообразным.



Константин жил припеваючи - высокая зарплата, удобный график работы, премиальные, подарки на различные праздники. И неудивительно: сотрудники личной охраны с большим опытом работы были очень востребованы, прежде всего, в "крупном бизнесе". Однако этой осенью на рынке услуг по охране VIP-ов наблюдается резкий недостаток вакансий. По сути, их и вовсе нет.



"Я и ранее слышал от ряда коллег, что устроиться на новое место становится все сложней. Но того, что творится сейчас, никогда не было. Мест просто нет и, судя про всему, в обозримом будущем не появится", - рассказывает охранник с Рублевки.



Его "олигарх" вместе со всей семьей перебрался в Штаты, насовсем. Об этом персоналу не постеснялись рассказать, плюс подкрепили слова делом. Обещанные выплаты при увольнении тупо "зажали", хотя рынок VIP-услуг довольно узок и все там друг друга знают. Но реноме плохого работодателя тех, кто уезжает из России, не волнует, на стране они явно поставили крест.



Если взглянуть на любой сайт по продаже недвижимости, то можно увидеть, что предложений по элитным вилам стало как-то уж совсем много. И их число постоянно растет.



"Я уже не беру такие дома. Безнадежно, никто ничего не купит. Соответственно, я не получу свой гонорар за услуги, а он, как известно, всегда идет с продажи объекта. При этом придется ездить и показывать недвижимость, тратить время и деньги на бензин. Нет уж, лучше провести несколько сделок по простеньким квартирам в том же Одинцово, хоть и много суеты, зато гарантированный заработок", - рассказывает частный риэлтер Татьяна Иванова.



Проблема не только в цене, хотя сперва "эмигранты", действительно, пытаются выставлять свои виллы за несметные миллионы, а то и миллиарды. Очень быстро приходит понимание, что вложенные деньги не вернуть, прежние "космические" цены на недвижимость остались в прошлом, и нужно идти на уступки. Дисконт 50−70% от цены предложения - до недавнего времени это еще худо-бедно работало.



Как правило, покупателями становились нувориши-провинциалы, хотя, стоит признать, и такие сделки были единичными.



Уже месяц рынок рублевской недвижимости совершенно "мертвый", как говорят риэлторы, на следующий день после "выборов" в Госдуму прекратились даже редкие звонки. Причина крайне проста - никто уже не хочет, чтобы их причисляли к российской "элитке". Ибо это становится смертельно опасно.



"Рублевка - практически квинтэссенция народной ненависти в России, если у вас в стране „полыхнет", тут никого не пощадят. Причем первыми начнут расправляться со своими хозяевами отнюдь не пришлые толпы, а прислуга и охрана. Не помогут 5−7-метровые заборы, которые в последние годы тут стало модно городить. Мы их строим, но толку от этого ноль. То есть строили - заказов больше нет. Совсем. Переквалифицируемся на изготовление и установку теплиц из поликарбоната, это людям нужно. Простым людям", - говорит бригадир молдавских гастарбайтеров Ион Цуркану.



Вместе с оттоком проживающих коллапсирует и рассчитанная на нуворишей VIP-инфрастуктура. Рублевские частные школы (лицеи, и т. д.) либо уже прекратили свое существование, либо на грани. Уходят в небытие всевозможные дизайнерские студии, риэлтерские бюро, парикмахерские для собак, агентства по найму тайского персонала, супердорогие салоны красоты, службы доставки "элитной" еды и выпивки, иные подобные структуры. Едва теплится жизнь в автосалонах, там перешли на 100%-ю предоплату, но желающих купить Ferrari или Bentley нет. Местные автосервисы думают как выживать, пока додумались только до увольнения персонала.



Показательный момент - ситуация на светофоре, что на пересечении Ильинского подъезда и Рублево-Успенского шоссе. Гаишники уже не спешат перекрывать движение и пропускать, как ранее, очередную "олигархическую" машину с джипом охраны. Тем более по "встречке", ранее тут и такое было нормой. А когда со стороны примыкающей дороги слишком долго горит красный свет, и водители начинают возмущенно сигналить, труженики полосатой палочки испуганно озираются и тут же переключают светофор. Понимают, что настроения народа далеки от идеала.



Нажившиеся на ограблении страны деятели пытаются успеть вывести из РФ все свои средства, особо показательно, что за третий квартал 2021 года за рубеж ушли рекордные $33,9 млрд. На фоне таких колоссальных денег стоимость рублевской недвижимости просто меркнет, тем более, что она "дутая".



Не Рублевкой единой - выставлены на продажу "элитные" квартиры в центре Москвы, виллы не берегу Черного моря, иные дорогие объекты недвижимости. Все это тоже никто не покупает, так как просто некому - деньги потоком уносятся за пределы РФ. Соответственно, полностью прекращено какое-либо финансовое обеспечение того бизнеса, который еще остался в собственности "беглецов", предприятия выживают как могут. Ряд заводов при наличии официальных владельцев де факто перешел в собственность менеджмента, причем ситуация там от этого только усугубилась.



Безработица "околоэлитного" персонала - не самая большая проблема. Грамотный автомеханик всегда нейдет работу, садовник и строитель тоже, водитель пересядет с джипа на грузовик, а охранник вернется в МВД или ФСБ. Гораздо хуже - брошенные на произвол судьбы предприятия, где начальство пытается украсть все то, что не успели вывести "за бугор" владельцы. В совокупности с очередными "локдаунами", длинными праздниками и иными "новациями" это грозит массовыми банкротствами и дополнительной волной безработицы. Рассчитывать на помощь властей не приходится.



Как это было в России сотню с небольшим лет назад, рано или поздно дворцы в итоге достанутся тем, на чьи деньги они были построены. Предприятия тоже - история имеет обыкновение повторяться.



А вот судьба новой волны эмигрантов обещает быть гораздо более трагичной. После Революции 1917-го те, кто удрал из Российской Империи с уворованными у народа деньгами, устроились довольно неплохо. Имея родственные и духовные связи с европейским дворянством, они влились в их общество и стали его частью. Собственно, они этой частью и являлись, так как для населения страны были чужими.



"Таксерить" в Париже и петь в казачьих хорах русских ресторанов пришлось лишь тем, кто покинул преданную ими империю с пустыми руками. Таковых тоже хватало. Однако денег у эмигрантов никто не отнимал, купленные ими активы - тоже.



Сейчас ситуация совершенно иная. Во-первых, бегут не "социально близкие" дворяне, а "быдло" - нувориши. Своих-то не любят, а тут чужие… Во-вторых, происхождение их капиталов не то что сомнительно, оно откровенно преступно. В-третьих, все маски сброшены и ограбить на государственном уровне кого-либо нынче уже как бы и не зазорно. "Противодействие отмыванию капиталов", "борьба с терроризмом", "русская мафия", … Особо даже ничего придумывать не надо, да и в 99% случаев все это будет правдой.



Российским "олигархам" уже не раз арестовывали счета и активы, последние события с обыском в доме Олега Дерипаски - из той же оперы. Любопытно, что на этом фоне большинство уезжающих свято верит, что именно их за границей не тронут. Для людей, значительная часть которых имеет откровенно криминальное или околокриминальное прошлое, подобное выгладит как-то нелепо. Но это факт. Западникам остается только дождаться, когда к ним сбежится вся Рублевка, и накрыть их единым махом. Заработок будет просто фантастический.