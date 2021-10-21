 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иного не дано. С талибами* за столом переговоров, - Томас Авенариус
10:04 25.10.2021

21 октября 2021 г.
Томас Авенариус | Süddeutsche Zeitung
С талибами* за столом переговоров
"Москва уже давно стремилась к переговорам с исламистами и таким образом обеспечила себе влияние в Афганистане. Тем не менее Кремлю приходится опасаться нового государства талибов*", - считает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Россия проводит конференцию по Афганистану - и кого на ней не хватает? США. При этом за столом переговоров в Москве талибы* сидели вместе с китайцами, индийцами, иранцами и представителями других соседних государств. (...) Это снова означает победу Москвы в противостоянии с Вашингтоном в Центральной Азии. Талибы* тоже могут радоваться: главное - это кому позволено сидеть за столом. Ведь исламисты фактически объявлены в России вне закона как террористическая группа. Кремль подчеркнул, что на данный момент не признает "Талибан"* в качестве правительства. Но время играет на руку новым правителям в Кабуле. Пока они не делают слишком много ошибок, дипломатические поклоны со стороны государств региона, вероятно, являются лишь вопросом времени", - отмечает журналист Томас Авенариус.

"Но у Москвы нет причин для злорадства. Поспешный уход США из Афганистана служит российским интересам в Центральной Азии в той же мере, в какой он ставит их под угрозу. В конце концов, талибы* - это не те соседи, которые нужны правительству. Москва давно предупреждала об усилении исламистских группировок в Афганистане и вокруг него".

"Теперь Кремлю приходится опасаться нового государства талибов*. Оно может стать оплотом новой нестабильности. Не возникнет ли снова центр террора для Аль-Каиды* или "Исламского государства"*? Не спровоцирует ли шариатское правление потоки беженцев? Не приведет ли плачевная экономическая ситуация к гуманитарной катастрофе на границе с задворками России?".

"В отличие от американцев, британцев или немцев, московские эксперты по региону уже давно поняли, что захват власти талибами* является вероятным сценарием. Поэтому они давно предпринимали усилия для установления надежных отношений", - говорится в статье.

"Но Москва однажды уже обожглась. Афганистан - это травма, которую до сих пор не удалось преодолеть. Историки причисляют поражение в войне на Гиндукуше к причинам последующего распада сверхдержавы, афганцы, калеки, получившие увечья на войне, и сегодня просят милостыню на станциях метро. Большинство бывших советских мусульманских государств Центральной Азии входят в возглавляемый Россией оборонный союз "Организация Договора о коллективной безопасности", Москва имеет крупные базы в Таджикистане и Киргизии".

"При этом в 1990-х годах боевики, близкие к "Талибану"*, пытались перенести джихад в Таджикистан. Когда "священная война" провалилась, главный из командиров перебрался в Чечню. Он внес свой вклад в поражение Москвы в первой Кавказской войне: Кремль знаком с воинствующим исламом".

"Именно поэтому россияне сейчас разговаривают с нелюбимыми исламистами и в то же время полагаются на военное сдерживание. В обмен на хорошее поведение предлагается некоторое сотрудничество, помощь в восстановлении страны и, в зависимости от интересов, стоящих на кону, периодическая дипломатическая поддержка изгоев из Кабула. Эта политика не защитит Москву от угроз. Однако на Гиндукуше у России теперь, по крайней мере, есть больше влияния и рычагов воздействия, чем у США", - заключает издание.

* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации
Источник: Süddeutsche Zeitung

Источник - inopressa.ru
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