 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Кабул и ветра американо-российской "оттепели", - С.Тарасов
10:24 25.10.2021

25 октября 2021 |
В Финляндии состоялась шестичасовая встреча начальников Генштабов армий России и США Валерия Герасимова и Марка Милли. Сведений о теме переговоров генералов мало. Американские издания сообщают, что Милли говорил о возможности размещения в странах Средней Азии новых американских баз для мониторинга ситуации в Афганистане.

Когда стало известно, что на очередном заседании расширенной "тройки" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан) и встрече в "московском формате" не будет участвовать американский представитель, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон уже во второй раз уклоняется. При этом он выразил надежду, что "это не сопряжено с какими-то принципиальными проблемами". Действительно, накануне США сменили своего спецпредставителя по Афганистану. Залмай Халилзад подал прошение об отставке, на это место был назначен его заместитель Томас Уэст.

Уход с политической сцены Халилзада, который более двух десятилетий в разных качествах играл значительную роль в реализации американской политики на Ближнем Востоке, в том числе в Афганистане, - событие знаковое. Он вел переговоры с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по условиям вывода войск США при Трампе и еще девять месяцев оставался на посту спецпредставителя по Афганистану уже при президенте Джо Байдене. После отставки Халилзада последовало заявление пресс-секретаря Белого дома: "Мы не будем принимать участия в переговорах в Москве. Мы рассчитываем на работу в рамках этого форума в будущем, но мы не в состоянии принять в нем участие. Форум был эффективным в прошлом, но для нас логистически сложно принять в нем участие". В этой связи появились предположения, что к моменту начала работы расширенной "тройки" и встречи в "московском формате" в США не сложилась четкая стратегия политики по Афганистану. Было понятно, что московские переговоры носят промежуточный характер и что-то ожидается впереди. Поэтому состоявшийся в Москве форум с участием десяти стран региона и новых афганских властей больше внимания привлек прозвучавшими заявлениями и призывами к мировому сообществу "активизироваться" для оказания республике гуманитарной помощи и мобилизации ресурсов мирового сообщества для оказания Кабулу действенной финансовой и экономической поддержки.

В этой связи в некоторых европейских и американских изданиях стала раскручиваться интрига о наличии нового противостояния между Москвой и Вашингтоном на афганском направлении. Утверждалось, что, мол, в российскую столицу приехали "не те" талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пользуются заметным политическим влиянием в стране, а Москве ее формат нужен, чтобы "уязвить США", показать, что Россия снова заходит на афганскую территорию как партнер и союзник новой власти. Проработавший много лет в Москве германский эксперт Томас Авенариус писал в Süddeutsche Zeitung, что "Москва играет по-крупному, пытаясь через Афганистан укрепит свои позиции и в Центральной Азии, ведь уход США из Афганистана уменьшает их влияние на Гиндукуше". Но вот The Washington Post, наоборот, сообщает о "предчувствии оттепели между администрацией Байдена и Кремлем" по многим направлениям, в том числе афганском". Кто прав? Отметим следующее. На днях в Финляндии, на территории правительственной резиденции Кенингстедт в городе Вантаа, в 40 км от Хельсинки, состоялась шестичасовая встреча начальников Генштабов армий России и США генерала армии Валерия Герасимова и генерала Марка Милли. Сведений о теме переговоров мало. Обе стороны договорились не разглашать детали переговоров, но американская пресса заявляет, что речь шла о снижении рисков инцидентов, возникающих в ходе военной деятельности, а также обсуждался афганский вопрос.

Якобы Милли говорил о возможности размещения в странах Средней Азии новых американских баз для мониторинга ситуации в Афганистане. Кстати, вопрос о базах был центральным и в ходе состоявшейся встречи американского генерала с его коллегами по НАТО в Афинах. Он также поднимался в ходе переговоров в Берлине и Лондоне. Из комментариев военных по итогам общения Милли и Герасимова в Хельсинки не представляется возможным сделать вывод, заинтересовали ли Россию американские предложения. Интрига тут в следующем: зачем нужно это американцам и как они прогнозируют дальнейшее развитие событий в Афганистане, если нуждаются в базах в соседних с ним странах? Нет сомнений, что лично столкнувшиеся с "международными террористами" Россия и США могут иметь общие взгляды на проблему Афганистана, но решать ее без доверительных отношений друг с другом будет сложно.

Пока же страны - члены ОДКБ консолидированно заявили о неприемлемости размещения на их территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО. Что будет дальше - увидим.

25 октября 2021
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635146640
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