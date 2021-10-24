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Дело языковых патрулей в Казахстане развивается, - В.Прохватилов
10:53 25.10.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 24.10.2021

"Для настоящего патриота Казахстана Северный Казахстан – это Омск, Томск, Оренбург, Челябинск, Алтай"…

Не успел отгреметь скандал с организатором новой русофобской инициативы Куатом Ахметовым, как на улицы городов республики вышли его последователи.

Популярный блогер из Кокшетау Адильжан Абдугали с миллионом подписчиков на русском языке рассказывает, что в состав языковых патрулей вступает все больше добровольцев. "Заходите в учреждение, спрашивайте на казахском языке, требуйте на казахском языке, отказывают – разворачивайтесь. То есть в тех организациях, где вас не могут обслужить на государственном языке Казахстана, там не надо ничего покупать, не надо туда ходить. Записывайте такие короткие видео, с порога начинайте", – инструктирует блогер своих единомышленников.

Адильжан Абдугали призывает не только искоренить общение в Казахстане на русском языке. Он хочет гораздо большего. Казахи, говорит он, должны искать друзей и единомышленников среди бурятов, якутов, тувинцев и жителей Северного Кавказа, приближая распад России. "Это позволит отвадить от Казахстана китайского дракона, который после распада России заберет свои исконные территории на и Дальнем Востоке". Япония же заберет Курилы и Сахалин.

"Для настоящего патриота Казахстана Северный Казахстан – это Омск, Томск, Оренбург, Челябинск, Алтай, которые сейчас временно находятся в составе Российской Федерации", – вещает популярный блогер.

Нелепое и смешное рядом. Абдугали проповедует, что "казахский язык – это первый язык, на котором люди говорили еще 10 тысяч лет назад". За звание древнейшей цивилизации в истории человечества, по мнению Абдугали, Казахстан поборется с Украиной. "Казахстан – это вторая Украина, я думаю еще более опасная [для России], чем первая, потому что… обострение отношений [Казахстана и России] легко может разрезать Россию надвое". Абдугали призывает создать националистический Интернационал, объединиться с националистами из кавказских республик и тюркоязычных национальных организаций Российской Федерации.

И все больше подозрений в том, что свобода пропаганды, которой пользуются Куат Ахметов, Альдижан Абдугали и им подобные, является частью государственной политики Казахстана.

Российский политолог Максим Вилисов пишет: "Националистические настроения прямо или косвенно поддерживаются политической элитой Казахстана… Целью является, с одной стороны, демонстрация неких угроз в адрес России… С другой стороны, национализм – это способ мобилизации определенных общественных групп или даже провокация их на то, чтобы создать искусственную напряженность".

Деятельность властей Казахстана приводит к вытеснению русского языка из многонационального государства. Дерусификация стала прямым продолжением декоммунизации, начатой в Казахстане несколько лет назад. Переименовывались города и улицы, русские названия заменялись казахскими. В октябре 2017 года президентским указом был утвержден проект перехода казахского алфавита на латиницу.

Согласно государственной программе "по реализации языковой политики в республике Казахстан", "в целях развития государственного языка планируется увеличить долю участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит казахского языка до 20% в 2022 году, до 30% – в 2023 году, до 50% – в 2024 году". В 2022 году начнется переход делопроизводства государственных органов, учреждений и национальных компаний, а также других организаций на латиницу. Завершить этот переход планируется в 2025 году.

В парламенте Казахстана решили, что русского языка в республике еще слишком много. Мажилис (нижняя палата парламента) принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации", в соответствии с которым в визуальной информации (вывески, ценники, меню, указатели) обязательно должен использоваться казахский язык. Использование русского языка в визуальной информации для частного сектора допустимо лишь "в случае необходимости", заявил член комитета по социально-культурному развитию мажилиса Казахстана Берик Абдыгалиулы.

Повторяем: декоммунизация и дерусификация в Казахстане подпитывают и укрепляют друг друга. В республике действует Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, созданная указом президента Касым-Жомарта Токаева. Член этой комиссии Берик Абдыгалиулы поучает: "Казахстан стал независимым не просто так, после безболезненной ликвидации СССР… Казахский народ вел борьбу за независимость, принося жертвы. И борьба эта шла с самыми настоящими захватчиками, как в царский, так и в коммунистический периоды".

Захватчиками считаются русские. Любые русские, как до, так и после революции 1917 года. Примером может служить работа по реабилитации бойцов Туркестанского легиона, о чем мы уже писали.

Туркестанский легион, сформированный гитлеровским командованием, был одним из восточных легионов вермахта. Создавался он из предателей – представителей тюркских народов (узбеки, туркмены, казахи, киргизы, каракалпаки, уйгуры, татары и др.). В 1943 году часть подразделений Туркестанского легиона была включена в состав войск СС. В начале 1944 года был создан 1-й Восточно-мусульманский полк СС, на основе которого было образовано Восточно-тюркское соединение СС. В приказе командования 16-й моторизованной дивизии вермахта от 7 января 1943 года отмечались заслуги 450, 782 и 811-го "туркестанских" батальонов, завоевавших "почетное право носить немецкую форму". Идеологу Туркестанского легиона, нацисту Мустафе Шокаю в Казахстане поставлен памятник, снимаются фильмы о нем. Шокая называют борцом за единство и независимость Туркестана.

Казахстанский парламентарий Берик Абдыгалиулы смотрит на воинскую эпопею гитлеровских приспешников просто: "Они убивали красных", этого достаточно, чтобы их оправдать.

В августе заместителем министра информации и общественного развития Казахстана был назначен националист и борец с "русским колониализмом" бывший вице-президент "Тюркской академии" Аскар Умаров, координатор инициативы "Тюркская миссия информационной интеграции", цель которой – полностью разорвать с "информационным пространством северного соседа". Умаров известен своими оскорбительными высказываниями в адрес русских: "Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что… вас как колонизаторов никто не гонит".

В умозрении Умарова он уже расчленил Российскую Федерацию. Когда в 2017 году его назначили гендиректором "Казинформа", на сайте этого государственного агентства появилась карта государства Qazaqstan, которое включало территории, принадлежащие России, Китаю и Узбекистану. Границы Qazaqstan по Умарову проходят по территории Омской и Оренбургской областей России, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Ташкентской области Узбекистана.

Официальное осуждение "пещерного национализма" в Казахстане – лишь слова. На деле ширятся ряды участников языковых патрулей, множится количество мечтающих о Великом Туране. Преграды этому на государственном уровне нет.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635148380
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