Жапар-хан объявил персональный состав "Антикоррупционного делового совета" при самом себе

|21:37 Три тысячи пациентов "ковидных" больниц проголосовали на выборах в Узбекистане
21:31 ПодЕлбасиновик улетел с госвизитом к Аркадагу. В программе...
20:48 Суши штаны. Мэра литовской Клайпеды Маркаускаса выловили в российских территориальных водах
20:38 Трамп заявил, что Соединенные Штаты "погибают" из-за проблем с миграцией
19:18 На президентские выборы в Узбекистане пришло и проголосовало 71,8% избирателей
19:16 УзбХокимы, одновременно, возглавят региональные антикоррупционные советы
16:28 Умер питерский кинорежиссер Рогожкин ("Особенности национальной охоты")
16:19 "Батько наш - Бандера". Как украинскую школоту превращают в нациков, - Ю.Вишневский
14:10 Война Израиля с Ираном неизбежна, - Авигдор Либерман
13:57 Кабульский салон красоты оказывает сопротивление талибам*, - Камилла Ламбло
13:39 Жесткие последствия "мягкой силы", - Б.Курбанов
13:25 Мирзиеев проголосовал на выборах президента Узбекистана (видео)
13:15 А.Проханов: Центральные каналы РосТВ - это пропаганда порока и изврата
13:10 Таджикистан: между трех морей, - С.Черняховский
13:09 Кавказская западня. Провокации Баку и странная позиция Кремля
13:01 Слава России. Умер легендарный лыжник - герой Олимпиады в Саппоро В.Веденин
13:00 Позор России. Собчак тамадит на итальянской свадьбе 60-летнего экс-замминфина Вавилова и 24-летней Софы
12:33 Сирийский опыт и боевая готовность: как Россия повышает мощь ТаджАрмии
12:26 "Турецкий фактор" разрывает НАТО на части, - С.Тарасов
10:09 Ветер вывалил зубец из Кремлевской стены. Плохая Путину примета
10:04 Россия еще шире распахнет объятья русским, - Андрей Бабицкий
09:39 Тайвань - ядерный тигр? - Юрий Тавровский
01:44 Жапар-хан рассказал почему никак не описывается Кыр-тадж-граница
00:40 "Кто не сбежал, тот прячется". Как афганцы привыкают к новой жизни после победы талибов
00:05 Через мост от "Талибана". Как афганский фактор повлиял на Узбекистан
00:03 Россия неожиданно для всех подсаживает США на "мазутную иглу"
00:01 Максим Соколов: Империя, которой боялся мир, возможно, жива
|Жапар-хан объявил персональный состав "Антикоррупционного делового совета" при самом себе
12:15 25.10.2021
Утвержден состав Антикоррупционного делового совета при президенте
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об утверждении состава Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики".
Как сообщила пресс-служба президента, по итогам встречи 23 июня текущего года Садыра Жапарова с бизнес-сообществом, его указомот 8 июля был образован Антикоррупционный деловой совет при президенте.
Основной целью создания Антикоррупционного делового совета является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции и обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.
Персональный состав Совета утверждается президентом по предложению генерального секретаря Совета.
В состав данного Совета входят депутаты Жогорку Кенеша, члены Кабинета министров, представители бизнес-сообщества и академических кругов:
На полный экран
Жапаров Садыр Нургожоевич – Президент Кыргызской Республики, председатель Совета;
Муканова Нуруйпа Алиевна – генеральный секретарь Совета;
члены Совета:
Койчуманов Мээримбек Нурбекович – депутат фракции "Кыргызстан" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Макешов Чингиз Дуйшенкулович – депутат фракции "СДПК" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Маматалиев Марлен Абдрахманович – депутат фракции "Республика - Ата-Журт" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Никитенко Наталья Владимировна – депутат фракции "Ата Мекен" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Турусбеков Бактыбек Сагындыкович – депутат фракции "Бир Бол" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Зулушев Курманкул Токторалиевич – Генеральный прокурор Кыргызской Республики;
Боконтаев Кубанычбек Кенешович – председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию);
Амангельдиев Данияр Джолдошевич – министр экономики и коммерции Кыргызской Республики;
Бакетаев Алмаз Кушбекович – министр финансов Кыргызской Республики;
Баетов Аяз Батыркулович – министр юстиции Кыргызской Республики;
Ниязбеков Улан Омоканович – министр внутренних дел Кыргызской Республики;
Купешев Болотбек Душекович – министр образования и науки Кыргызской Республики;
Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович – министр здравоохранения Кыргызской Республики;
Осоев Эркинбек Арстанбекович – министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
Робин Орд-Смит – бизнес-омбудсмен Кыргызской Республики (по согласованию);
Шаршекеев Марат Дуйшебаевич – президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики (по согласованию);
Акматов Сталбек Темирбекович – президент Союза ювелиров и предпринимателей Кыргызской Республики (по согласованию);
Акматалиев Алмазбек Акматалиевич – ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, кандидат философских наук (по согласованию);
Алымбеков Кеңешбек Асанкожоевич – заведующий кафедрой Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор технологических наук (по согласованию);
Аркабаев Номанжан Акматович – адвокат, журналист газеты "Жаңы Доор" (по согласованию);
Балтабаев Рустам Кадиржонович – руководитель объединения юридических лиц "Ассоциация Развития Агропромышленного Комплекса" (по согласованию);
Даутов Ялкун Умержанович – председатель общественного объединения "Общественный совет Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" (по согласованию);
Ибраев Алмаз Орозакунович – директор Международного центра образования и исследований, кандидат политических наук (по согласованию);
Ибрагимов Самат Суюнтбекович – президент общественного объединения "Защита прав потребителей "Требование закона о порядке" (по согласованию);
Исаева Рапия Уркасымовна – доцент кафедры Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, кандидат педагогических наук (по согласованию);
Исеналиев Эмилбек Аскеевич – председатель общественного объединения "Верховный Народный Контроль" (по согласованию);
Исраилов Абдилашим Исраилович – президент Национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов (по согласованию);
Койчуманова Чолпон Урушбековна – руководитель Центра гуманитарных исследовании в Центральной Азии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук (по согласованию);
Лютфуллах Шевки Сарылар – председатель правления общественного объединения "Предпринимателей, Культуры, Солидарности и Дружбы Турция-Кыргызстан" (по согласованию);
Пакыров Фархад Ганижанович – исполнительный директор Объединения юридических лиц "Бизнес ассоциация ЖИА" (по согласованию);
Самтырова Гулумкан Исаевна – со-председатель общественного фонда "Антикоррупционное справедливое содействие" (по согласованию);
Сыдыков Аскар Куттубекович – исполнительный директор Объединения юридических лиц "Международный деловой совет" (по согласованию);
Ташибеков Артур Ашимбекович – исполнительный директор Объединения юридических лиц "Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана" (по согласованию);
Тунгатаров Актилек Кырманчиевич – исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике (по согласованию);
Ускенбаева Гульнара Тураровна – президент Объединения юридических лиц "Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)" (по согласованию);
Шабданов Радик Раимбекович – руководитель Общественного объединения "Народный надзор" (по согласованию);
члены наблюдатели – партнеры по развитию (по согласованию):
Айтен Рустамова – региональный директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии;
Габриэла Геллил – Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике;
Кит Симмонс – исполняющий обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию в Кыргызской Республике;
Оливье Бангертер – Посол Швейцарии в Кыргызской Республике;
Фред Хьюстон – директор Проекта "Укук булагы" Агентство США по международному развитию;
Эдуард Ауэр –
Глава Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике, посол.