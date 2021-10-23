Жапар-хан объявил персональный состав "Антикоррупционного делового совета" при самом себе

12:15 25.10.2021

Утвержден состав Антикоррупционного делового совета при президенте



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об утверждении состава Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики".



Как сообщила пресс-служба президента, по итогам встречи 23 июня текущего года Садыра Жапарова с бизнес-сообществом, его указомот 8 июля был образован Антикоррупционный деловой совет при президенте.



Основной целью создания Антикоррупционного делового совета является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции и обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.



Персональный состав Совета утверждается президентом по предложению генерального секретаря Совета.



В состав данного Совета входят депутаты Жогорку Кенеша, члены Кабинета министров, представители бизнес-сообщества и академических кругов:



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Жапаров Садыр Нургожоевич – Президент Кыргызской Республики, председатель Совета;

Муканова Нуруйпа Алиевна – генеральный секретарь Совета;

члены Совета:

Койчуманов Мээримбек Нурбекович – депутат фракции "Кыргызстан" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Макешов Чингиз Дуйшенкулович – депутат фракции "СДПК" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Маматалиев Марлен Абдрахманович – депутат фракции "Республика - Ата-Журт" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Никитенко Наталья Владимировна – депутат фракции "Ата Мекен" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Турусбеков Бактыбек Сагындыкович – депутат фракции "Бир Бол" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Зулушев Курманкул Токторалиевич – Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

Боконтаев Кубанычбек Кенешович – председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию);

Амангельдиев Данияр Джолдошевич – министр экономики и коммерции Кыргызской Республики;



Бакетаев Алмаз Кушбекович – министр финансов Кыргызской Республики;

Баетов Аяз Батыркулович – министр юстиции Кыргызской Республики;

Ниязбеков Улан Омоканович – министр внутренних дел Кыргызской Республики;

Купешев Болотбек Душекович – министр образования и науки Кыргызской Республики;

Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович – министр здравоохранения Кыргызской Республики;

Осоев Эркинбек Арстанбекович – министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Робин Орд-Смит – бизнес-омбудсмен Кыргызской Республики (по согласованию);

Шаршекеев Марат Дуйшебаевич – президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики (по согласованию);

Акматов Сталбек Темирбекович – президент Союза ювелиров и предпринимателей Кыргызской Республики (по согласованию);

Акматалиев Алмазбек Акматалиевич – ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, кандидат философских наук (по согласованию);

Алымбеков Кеңешбек Асанкожоевич – заведующий кафедрой Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор технологических наук (по согласованию);

Аркабаев Номанжан Акматович – адвокат, журналист газеты "Жаңы Доор" (по согласованию);

Балтабаев Рустам Кадиржонович – руководитель объединения юридических лиц "Ассоциация Развития Агропромышленного Комплекса" (по согласованию);

Даутов Ялкун Умержанович – председатель общественного объединения "Общественный совет Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" (по согласованию);

Ибраев Алмаз Орозакунович – директор Международного центра образования и исследований, кандидат политических наук (по согласованию);

Ибрагимов Самат Суюнтбекович – президент общественного объединения "Защита прав потребителей "Требование закона о порядке" (по согласованию);

Исаева Рапия Уркасымовна – доцент кафедры Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, кандидат педагогических наук (по согласованию);

Исеналиев Эмилбек Аскеевич – председатель общественного объединения "Верховный Народный Контроль" (по согласованию);

Исраилов Абдилашим Исраилович – президент Национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов (по согласованию);

Койчуманова Чолпон Урушбековна – руководитель Центра гуманитарных исследовании в Центральной Азии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук (по согласованию);

Лютфуллах Шевки Сарылар – председатель правления общественного объединения "Предпринимателей, Культуры, Солидарности и Дружбы Турция-Кыргызстан" (по согласованию);

Пакыров Фархад Ганижанович – исполнительный директор Объединения юридических лиц "Бизнес ассоциация ЖИА" (по согласованию);

Самтырова Гулумкан Исаевна – со-председатель общественного фонда "Антикоррупционное справедливое содействие" (по согласованию);

Сыдыков Аскар Куттубекович – исполнительный директор Объединения юридических лиц "Международный деловой совет" (по согласованию);

Ташибеков Артур Ашимбекович – исполнительный директор Объединения юридических лиц "Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана" (по согласованию);

Тунгатаров Актилек Кырманчиевич – исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике (по согласованию);

Ускенбаева Гульнара Тураровна – президент Объединения юридических лиц "Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)" (по согласованию);

Шабданов Радик Раимбекович – руководитель Общественного объединения "Народный надзор" (по согласованию);

члены наблюдатели – партнеры по развитию (по согласованию):

Айтен Рустамова – региональный директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии;

Габриэла Геллил – Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике;

Кит Симмонс – исполняющий обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию в Кыргызской Республике;

Оливье Бангертер – Посол Швейцарии в Кыргызской Республике;

Фред Хьюстон – директор Проекта "Укук булагы" Агентство США по международному развитию;

Эдуард Ауэр –

Глава Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике, посол.