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Жапар-хан объявил персональный состав "Антикоррупционного делового совета" при самом себе
12:15 25.10.2021

Утвержден состав Антикоррупционного делового совета при президенте

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об утверждении состава Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики".

Как сообщила пресс-служба президента, по итогам встречи 23 июня текущего года Садыра Жапарова с бизнес-сообществом, его указомот 8 июля был образован Антикоррупционный деловой совет при президенте.

Основной целью создания Антикоррупционного делового совета является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции и обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.

Персональный состав Совета утверждается президентом по предложению генерального секретаря Совета.

В состав данного Совета входят депутаты Жогорку Кенеша, члены Кабинета министров, представители бизнес-сообщества и академических кругов:

На полный экран
Жапаров Садыр Нургожоевич – Президент Кыргызской Республики, председатель Совета;
Муканова Нуруйпа Алиевна – генеральный секретарь Совета;
члены Совета:
Койчуманов Мээримбек Нурбекович – депутат фракции "Кыргызстан" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Макешов Чингиз Дуйшенкулович – депутат фракции "СДПК" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Маматалиев Марлен Абдрахманович – депутат фракции "Республика - Ата-Журт" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Никитенко Наталья Владимировна – депутат фракции "Ата Мекен" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Турусбеков Бактыбек Сагындыкович – депутат фракции "Бир Бол" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Зулушев Курманкул Токторалиевич – Генеральный прокурор Кыргызской Республики;
Боконтаев Кубанычбек Кенешович – председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию);
Амангельдиев Данияр Джолдошевич – министр экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Бакетаев Алмаз Кушбекович – министр финансов Кыргызской Республики;
Баетов Аяз Батыркулович – министр юстиции Кыргызской Республики;
Ниязбеков Улан Омоканович – министр внутренних дел Кыргызской Республики;
Купешев Болотбек Душекович – министр образования и науки Кыргызской Республики;
Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович – министр здравоохранения Кыргызской Республики;
Осоев Эркинбек Арстанбекович – министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
Робин Орд-Смит – бизнес-омбудсмен Кыргызской Республики (по согласованию);
Шаршекеев Марат Дуйшебаевич – президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики (по согласованию);
Акматов Сталбек Темирбекович – президент Союза ювелиров и предпринимателей Кыргызской Республики (по согласованию);
Акматалиев Алмазбек Акматалиевич – ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, кандидат философских наук (по согласованию);
Алымбеков Кеңешбек Асанкожоевич – заведующий кафедрой Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор технологических наук (по согласованию);
Аркабаев Номанжан Акматович – адвокат, журналист газеты "Жаңы Доор" (по согласованию);
Балтабаев Рустам Кадиржонович – руководитель объединения юридических лиц "Ассоциация Развития Агропромышленного Комплекса" (по согласованию);
Даутов Ялкун Умержанович – председатель общественного объединения "Общественный совет Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" (по согласованию);
Ибраев Алмаз Орозакунович – директор Международного центра образования и исследований, кандидат политических наук (по согласованию);
Ибрагимов Самат Суюнтбекович – президент общественного объединения "Защита прав потребителей "Требование закона о порядке" (по согласованию);
Исаева Рапия Уркасымовна – доцент кафедры Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, кандидат педагогических наук (по согласованию);
Исеналиев Эмилбек Аскеевич – председатель общественного объединения "Верховный Народный Контроль" (по согласованию);
Исраилов Абдилашим Исраилович – президент Национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов (по согласованию);
Койчуманова Чолпон Урушбековна – руководитель Центра гуманитарных исследовании в Центральной Азии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук (по согласованию);
Лютфуллах Шевки Сарылар – председатель правления общественного объединения "Предпринимателей, Культуры, Солидарности и Дружбы Турция-Кыргызстан" (по согласованию);
Пакыров Фархад Ганижанович – исполнительный директор Объединения юридических лиц "Бизнес ассоциация ЖИА" (по согласованию);
Самтырова Гулумкан Исаевна – со-председатель общественного фонда "Антикоррупционное справедливое содействие" (по согласованию);
Сыдыков Аскар Куттубекович – исполнительный директор Объединения юридических лиц "Международный деловой совет" (по согласованию);
Ташибеков Артур Ашимбекович – исполнительный директор Объединения юридических лиц "Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана" (по согласованию);
Тунгатаров Актилек Кырманчиевич – исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике (по согласованию);
Ускенбаева Гульнара Тураровна – президент Объединения юридических лиц "Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)" (по согласованию);
Шабданов Радик Раимбекович – руководитель Общественного объединения "Народный надзор" (по согласованию);
члены наблюдатели – партнеры по развитию (по согласованию):
Айтен Рустамова – региональный директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии;
Габриэла Геллил – Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике;
Кит Симмонс – исполняющий обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию в Кыргызской Республике;
Оливье Бангертер – Посол Швейцарии в Кыргызской Республике;
Фред Хьюстон – директор Проекта "Укук булагы" Агентство США по международному развитию;
Эдуард Ауэр –
Глава Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике, посол.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
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